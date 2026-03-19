Jet AirWerks, LLC 與 Stratton Aviation, LLC 宣佈就 CFM56-5B/7B 引擎解體達成協議

堪薩斯州阿肯色城2026年3月19日 /美通社/ -- Jet AirWerks, LLC 與 Stratton Aviation, LLC 今日宣佈雙方已簽署協議，將在 Jet AirWerks 的引擎服務中心對 CFM56-5B/7B 引擎進行解體。Jet AirWerks 是獲得 FAA Part 145 認證的維修站，專門提供引擎部件維護、修理與運作 (MRO) 服務及 CFM56-5B/7B 引擎解體；而 Stratton Aviation 則是售後零件交易、報廢服務及其自家 Part 145 維修站尖端技術服務的專家。 Jet AirWerks 銷售與市場推廣副總裁 John Moeder 談到這項協議時表示：「我們對於能增進與 Stratton 的合作夥伴關係深感振奮。 Moeder 續稱：「此協議不僅簡化從引擎入廠到部件解體大修的繁複工序，更為我們進一步投資引擎服務中心創造了有利條件。」

Stratton 的 CFM 引擎副總裁 Nicole Sobers 說：「隨著市場對可用二手航材 (USM) 的需求不斷上升，像這樣的合作關係對我們能否維持全球客戶的穩定供應，就顯得份外重要。 專門解體產能和快速週轉時間，使我們能在數週內將新購入的完整資產轉化為可用庫存。」 2026 年，Stratton Aviation 計劃大幅擴充其 CFM56 資產組合。 為配合 Stratton 的擴充計劃和履行協議內容，Jet AirWerks 已增購龍門吊空間，專門為 Stratton 預留引擎進場時段。 關於 Jet AirWerks LLC：Jet AirWerks LLC 是位於美國堪薩斯州阿肯色城的 FAA Part 145 認證維修站，專門為 CFM56、CF6 及 CF34 引擎系列提供部件保養、維修及大修服務。 自 2007 年創立以來，Jet AirWerks 已為售後 MRO 市場完成了數十萬個部件的大修工作。 Jet AirWerks 已獲 FAA、EASA、CAAC 和 UK CAA 認證。

關於 Stratton Aviation LLC：Stratton Aviation 是一間業務遍及全球的商業航空售後市場公司，專門從事飛機及引擎部件的收購、解體、維修及分銷。 我們為航空公司、MRO 機構、租賃公司及貿易夥伴，提供優質的可用二手航材及高成本效益的售後市場方案。 Stratton 建立從資產收購、飛機拆解、維修管理、部件交換到全球分銷的全面整合平台，藉此管理航空資產的整個生命週期。 Stratton 亦營運一個獲得 FAA 及 EASA 雙重認證的 Part 145 維修站。 聯絡人：銷售與市場推廣副總裁 John Moeder，+1 (316) 518-1149，[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/jet-airwerks-llc--stratton-aviation-llc--cfm56-5b7b--302717694.html SOURCE Jet AirWerks, LLC