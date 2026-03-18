三一和聯合國人道主義事務協調廳在HNPW 2026簽署合作協議

北京2026年3月18日 /美通社/ -- 在2026年人道主義網絡與夥伴關係周(HNPW)期間，三一基金會(SANY Foundation)與聯合國人道主義事務協調廳(OCHA)簽署諒解備忘錄，正式建立合作框架，涵蓋全球受危機影響人群的災害預防、應急響應及早期重建工作。該協議由OCHA危機響應部部長Edem Wosornu與三一法國董事長黃天力(Olivier Huang)博士簽署。這一合作也使三一基金會成為首個與OCHA正式建立合作關係的中國企業基金會。 在HNPW 2026期間，三一基金會還受邀參與由Connecting Business initiative (CBI)主辦的兩場專題會議，重點探討私營部門參與人道主義行動的機制。

3月10日，三一基金會作為主題合作夥伴參與了CBI歡迎早餐會，與Visa、微軟和UPS等機構共同出席，並主持了一場關於早期恢復與重建的討論。三一基金會秘書長沈丹璽分享了三一在土耳其和緬甸地震，以及印度尼西亞和美國洪災救援中的實踐經驗，重點介紹了工程機械在搜救行動、廢墟清理、打通道路以及恢復災區交通方面的重要作用。 3月11日，CBI舉辦了一場關於企業公益在全球人道主義行動中作用的專題討論會，匯聚了來自基金會、企業及非政府組織的代表。三一基金會分享了其在應對2025年蘇門答臘洪災中的經驗：通過與印尼國家減災署(BNPB)及工商會（KADIN）合作，調配13台重型設備連續作業超過兩周，成功協助打通多條應急通道。沈丹璽表示，私營部門擁有設備、網絡和資源優勢，通過協作可推動企業成為全球危機應對的重要力量。

討論結束後，三一基金會與OCHA舉行了諒解備忘錄簽署儀式，承諾將三一的產業能力、技術創新及全球網絡整合進國際人道主義響應體系。CBI項目協調員Kareem Elbayar強調，政府、企業和社會組織必須協作，才能有效應對全球災害，守護社區安全。 此次簽約標誌著三一推進Global Machinery Relief Alliance（全球機械救援聯盟）的重要一步，通過整合設備、技術及全球網絡，支持協同開展人道主義響應工作，致力於實現「無社區在災害面前孤立無援」的目標，彰顯三一以創新與產業能力服務社會的堅定承諾。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/hnpw-2026-302717639.html SOURCE 三一集團