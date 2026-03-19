Linker Vision 於 NVIDIA GTC 2026 展示視覺 AI 推理平台

Linker Vision 深度整合多項 NVIDIA 技術，包括數位孿生（Digital Twin）、NVIDIA Cosmos 世界基礎模型，以及由 NVIDIA Physical AI Data Factory Blueprint 支援的訓練流程。透過此架構，平台能從原始資料生成可用於模型訓練的資料集，並支援 AI 模型的持續優化與迭代。

這套平台可將大規模即時影像串流轉化為結構化資訊，並提供情境評估、影響分析與決策支援能力，應用於交通最佳化、工業監控、基礎設施管理與公共安全等場景。

加州聖荷西2026年3月19日 /美通社/ -- Linker Vision 作為物理 AI（Physical AI）與推理 AI（Reasoning AI）領域的先驅企業，於 NVIDIA GTC 2026 展示其視覺推理 AI 平台，支援智慧城市與智慧場域的智慧化營運。

為了在大規模環境中處理高容量即時影像串流，Linker Vision 正與電信營運商合作，建置基於 NVIDIA 參考架構的分散式 AI 基礎設施（AI Grid）。在與 AT&T 的合作中，系統部署於邊緣節點，使影像推理更接近攝影機與感測器，進而降低延遲並提升系統可靠性。

此外，在與 T-Mobile 合作的聖荷西智慧城市專案中，Linker Vision 正試行由 AI-RAN 基地台網格支援的分散式部署架構，整合點雲資料、3D 數位孿生與視覺 AI，用於即時交通優化與城市規劃。

在此基礎上，Linker Vision 將模擬、訓練與部署串接為持續運作的 AI 生命週期，推動物理 AI 與推理 AI在真實世界場景中的落地應用。