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出版：2026-Mar-19 08:00
更新：2026-Mar-19 08:00
PR Newswire

Linker Vision 於 NVIDIA GTC 2026 展示視覺 AI 推理平台

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加州聖荷西2026年3月19日 /美通社/ -- Linker Vision 作為物理 AI（Physical AI）與推理 AI（Reasoning AI）領域的先驅企業，於 NVIDIA GTC 2026 展示其視覺推理 AI 平台，支援智慧城市與智慧場域的智慧化營運。

這套平台可將大規模即時影像串流轉化為結構化資訊，並提供情境評估、影響分析與決策支援能力，應用於交通最佳化、工業監控、基礎設施管理與公共安全等場景。

Linker Vision 深度整合多項 NVIDIA 技術，包括數位孿生（Digital Twin）、NVIDIA Cosmos 世界基礎模型，以及由 NVIDIA Physical AI Data Factory Blueprint 支援的訓練流程。透過此架構，平台能從原始資料生成可用於模型訓練的資料集，並支援 AI 模型的持續優化與迭代。

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為了在大規模環境中處理高容量即時影像串流，Linker Vision 正與電信營運商合作，建置基於 NVIDIA 參考架構的分散式 AI 基礎設施（AI Grid）。在與 AT&T 的合作中，系統部署於邊緣節點，使影像推理更接近攝影機與感測器，進而降低延遲並提升系統可靠性。

此外，在與 T-Mobile 合作的聖荷西智慧城市專案中，Linker Vision 正試行由 AI-RAN 基地台網格支援的分散式部署架構，整合點雲資料、3D 數位孿生與視覺 AI，用於即時交通優化與城市規劃。

在此基礎上，Linker Vision 將模擬、訓練與部署串接為持續運作的 AI 生命週期，推動物理 AI 與推理 AI在真實世界場景中的落地應用。

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Linker Vision 創辦人暨執行長謝源寶博士表示：「當數位孿生在各地運作時，推理 AI 也能隨之規模化發展，為智慧城市與關鍵基礎設施帶來新的應用機會。」

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/linker-vision--nvidia-gtc-2026--ai--302716998.html

SOURCE Linker Vision

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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