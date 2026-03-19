派能科技與越南DAT集團簽署 150MWh 儲能協議，深化東南亞市場布局

胡志明2026年3月19日 /美通社/ -- 近日，派能科技與越南本土頭部工業自動化及清潔能源服務商DAT集團簽署合作協議。根據協議，派能科技將向DAT集團交付150MWh儲能系統，雙方將在技術、市場與服務層面深度協同，共同推動越南及東南亞地區的能源結構轉型。此次合作是派能科技深化東南亞市場布局的重要一步，也是公司助力區域能源轉型、賦能綠色低碳發展的重要舉措。

近年來，越南清潔能源轉型步伐持續加速，已躋身東南亞儲能市場增長第一梯隊，發展潛力備受行業矚目。根據越南《國家電力發展規劃第八版》（PDP8），2030年電池儲能裝機目標已大幅上調至10-16.3GW，較2023年原定的300MW目標實現跨越式提升。疊加2026年1月正式推出的兩部制電價機制，儲能項目的商業化盈利模式進一步明晰，越南正成為東南亞最具吸引力的儲能市場之一。