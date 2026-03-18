DXC 入選《福布斯》2026 年美國最佳管理諮詢公司名單

此殊榮彰顯 DXC 的地位，證明其在營運現代化及推進人工智能應用方面 是全球企業值得信賴的合作夥伴
維珍尼亞州阿什本2026年3月18日 /美通社/ -- 領先在前的企業科技與創新合作夥伴 DXC Technology (NYSE: DXC) 連續第四年榮登《福布斯》(Forbes) 2026 年美國最佳管理諮詢公司 (2026 America's Best Management Consulting Firms) 排名。這份年度名單旨在表揚在眾多行業和職能範疇中，獲得客戶及業界同行最高評價的諮詢公司。
DXC 能夠再次入選，反映公司在諮詢服務及人工智能 (AI) 主導的轉型領域中，維持一貫卓越的領導風範。 近幾個月來，DXC 推出多項新猷：成立全球諮詢顧問集團 AdvisoryX，融合諮詢主導的服務模式與公司深厚的工程底蘊，協助企業應對複雜挑戰，實現大規模轉型；發佈可重複使用的人工智能編排藍圖 Xponential，助企業突破試點階段，以安全而負責任的方式將人工智能應用於營運，並創造可量化的業務效益；此外，DXC 亦開設了倫敦客戶體驗中心，讓客戶可與 DXC 專家攜手，共同開發涵蓋自動化、生成式人工智能、代理型人工智能、安全防護、企業應用程式及基礎架構等領域的解決方案。
DXC 諮詢與工程服務總裁 Ramnath Venkataraman 表示：「獲得《福布斯》的肯定，顯示 DXC 在諮詢業務方面的雄厚實力，以及客戶對我們能夠創造實際業務價值的深深信賴。 我們服務全球不同行業的客戶，有助實現核心 IT 現代化，並將他們對人工智能的願景轉化為切實的業務價值。 隨著對人工智能的需求加速，許多公司仍在研究如何負責任地將其大規模應用。 DXC 正是要助其建立所需的能力，滿懷信心地大步向前。」
此排名由《福布斯》與 Statista 共同編製，評選基礎是向眾多行業及職能領域的諮詢業界同行與客戶進行的問卷調查。 《福布斯》在 2025 年的排名中指出，他們對 33 個類別的 2,400 名客戶及業界同行進行調查，結果顯示，在美國約 955,000 間諮詢公司中，僅有不足 0.02% 能夠成功上榜。 DXC 能夠屢獲殊榮，反映出公司的發展氣勢，能夠為企業及公共機構提供深入的行業知識，以及推動以科技為主導的業務轉型。
DXC 擁有約 115,000 名員工，其中近 50,000 名為工程師及顧問，業務遍及 70 個國家。他們致力協助客戶應對數碼轉型、資訊科技 (IT) 策略與實施、雲端、數據及人工智能等領域的複雜業務難題。 如欲進一步了解 DXC 諮詢與工程服務，請瀏覽此處。
關於 DXC Technology
DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其善用人工智能，以達至在瞬息萬變中獲得實際成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 有關詳情，請瀏覽 dxc.com。
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SOURCE DXC Technology Company