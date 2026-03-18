DXC 入選《福布斯》2026 年美國最佳管理諮詢公司名單

此殊榮彰顯 DXC 的地位，證明其在營運現代化及推進人工智能應用方面 是全球企業值得信賴的合作夥伴

維珍尼亞州阿什本2026年3月18日 /美通社/ -- 領先在前的企業科技與創新合作夥伴 DXC Technology (NYSE: DXC) 連續第四年榮登《福布斯》(Forbes) 2026 年美國最佳管理諮詢公司 (2026 America's Best Management Consulting Firms) 排名。這份年度名單旨在表揚在眾多行業和職能範疇中，獲得客戶及業界同行最高評價的諮詢公司。

DXC 能夠再次入選，反映公司在諮詢服務及人工智能 (AI) 主導的轉型領域中，維持一貫卓越的領導風範。 近幾個月來，DXC 推出多項新猷：成立全球諮詢顧問集團 AdvisoryX，融合諮詢主導的服務模式與公司深厚的工程底蘊，協助企業應對複雜挑戰，實現大規模轉型；發佈可重複使用的人工智能編排藍圖 Xponential，助企業突破試點階段，以安全而負責任的方式將人工智能應用於營運，並創造可量化的業務效益；此外，DXC 亦開設了倫敦客戶體驗中心，讓客戶可與 DXC 專家攜手，共同開發涵蓋自動化、生成式人工智能、代理型人工智能、安全防護、企業應用程式及基礎架構等領域的解決方案。