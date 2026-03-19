Supermicro 率先推出 NVIDIA BlueField-4 STX 儲存伺服器以提升 AI 推論效能

加州聖荷西2026年3月19日 /美通社/ -- 專注於人工智能 (AI)、雲端、儲存及 5G/邊緣運算的整體資訊科技 (IT) 解決方案供應商 Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) 今日於 NVIDIA 2026 年圖形處理器 (GPU) 技術大會 (GTC 2026) 大會上，推出了業界首批語境記憶體 (CMX) 儲存伺服器之一。 STX 是 NVIDIA 全新的模塊化參考架構，旨在加速 AI 的完整生命週期。

Supermicro 主席兼行政總裁 Charles Liang 表示：「Supermicro 持續引領市場，不斷推出創新的機架級架構，以滿足急速發展的 AI 工廠客戶群所需。 去年我們推出 Petascale JBOF (Just a Bunch of Flash)，成功驗證搭載 NVIDIA BlueField-3 DPU 的 JBOF 方案切實可行。現在我們以此為基石，發展出 CMX 儲存伺服器。 這款最新的儲存架構原型，充分展現我們與 NVIDIA 緊密無間的合作關係，以及我們矢志率先將革命性技術帶入市場的決心。」

如欲深入了解這款建基於 NVIDIA STX 參考架構的全新 Supermicro 儲存伺服器，請瀏覽：www.supermicro.com/en/solutions/ai-storage

CMX 伺服器採用 STX 架構，專為應對兩大挑戰而設：一是需時甚久的 AI 查詢，二是多階段的連鎖思維代理工作負載。此類任務需要調用與用戶查詢關聯的先前及中間令牌。 此解決方案既能加快輸出結果，又能節省電力。當本地儲存空間不足以存放所有令牌時，可免除重新運算所衍生的龐大功耗。 這種儲存令牌的機制，稱為鍵值 (KV) 快取，由 NVIDIA 的推論協調層 NVIDIA Dynamo 負責管理。