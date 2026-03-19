研究估算：金融科技借貸平台AdaKami為印度尼西亞國內生產總值貢獻高達6.49億美元

印度尼西亞雅加達2026年3月19日 /美通社/ -- 金融科技借貸通過拓寬家庭和小微企業主的融資渠道，在印度尼西亞經濟中發揮著重要作用。借助數字平台，它可以增強家庭的抗風險能力，助力小微企業成長，並推動各部門間的經濟循環。 印度尼西亞大學經濟與商業學院經濟與社會研究所(LPEM FEB UI)近期的一項研究發現，受印度尼西亞金融服務管理局(OJK)許可並監管的金融科技借貸平台AdaKami，通過其貸款發放的乘數效應，在2024年為印度尼西亞國內生產總值(GDP)貢獻了6.95萬億至10.96萬億印度尼西亞盧比（約合4.11億至6.49億美元）。AdaKami自2018年起便一直在印度尼西亞開展業務。

該研究表明，AdaKami的貸款發放通過支持家庭消費和企業經營活動，刺激了經濟循環，在至少185個經濟部門創造了附加值。據估算，AdaKami的融資為包括貿易、教育和農業在內的17個部門，提供了47,000至78,000個就業崗位支持。 印度尼西亞大學經濟與商業學院經濟與社會研究所副所長Mohamad Dian Revindo表示："貸款發放通過促進家庭消費和企業活動產生連鎖反應，刺激零售、交通、製造業和基礎產業等部門的增長。這種需求最終將推動經濟活動和生產發展。" 除支持消費外，該研究還強調了金融科技借貸在助力小微企業成長方面日益重要的作用。在為商業目的而向AdaKami借款的用戶中，53.1%的人利用融資資金增加庫存，28.1%的人表示實現了收入增長。

該研究還表明，市場對便捷融資的需求十分旺盛。約24.5%的用戶表示，若無法獲得正規融資，他們將不得不依靠儲蓄或變賣資產來滿足需求，這表明金融科技借貸有助於填補眾多家庭和小微企業主面臨的融資缺口。 令人鼓舞的是，研究發現AdaKami用戶展現出較高的金融素養。89.2%的受訪者表示理解貸款利率、費用和期限，這表明他們對借款成本和金融責任有著清晰認知。 AdaKami公共事務主管Karissa Sjawaldy表示，研究結果凸顯了負責任的金融科技借貸如何助力增強經濟韌性，並為社區帶來更廣泛的益處。

Karissa說："我們認為，在審慎和負責任的管理下，普惠金融的普及能夠為社區帶來積極效益。這激勵我們繼續提供可持續的服務，同時提升用戶的金融素養，使其能夠負責任地管理個人財務，為長期經濟增長提供有力支持。" 該研究還發現，AdaKami提供的融資，可以幫助家庭滿足緊急需求並維持消費水平，這凸顯了金融科技借貸在印度尼西亞正規金融體系中日益重要的作用。 媒體聯繫人：

Silvia Caroline

AdaKami企業傳訊部

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