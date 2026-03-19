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出版：2026-Mar-19 13:03
更新：2026-Mar-19 13:03
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迎戰漸進性肺纖維化（PPF），自體免疫疾病患者迎來治療新契機

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臺北2026年3月19日 /美通社/ -- 根據基因線上的獨家專訪，臺大醫院內科部過敏免疫風濕科主任暨台灣風濕病醫學會理事長李克仁指出，硬皮症、類風濕性關節炎、乾燥症與肌炎等皆可能併發肺纖維化，其中部分患者一年內若出現症狀惡化、肺部影像進展或肺功能下降，即屬PPF。由於與慢性咳嗽易與心臟疾病混淆，臨床須透過高解析度電腦斷層與肺功能檢查綜合判斷。

現有治療策略下，多同時使用免疫抑制劑（cyclophosphamide）與抗肺纖維化藥物治療，然而，腹瀉噁心卻往往成為患者無法耐受的最大原因，進一步影響醫師所能使用的最大劑量。近期發表於醫學期刊《NEJM》的國際大型第三期臨床試驗顯示，新機轉抗纖維化藥物可望有效延緩肺功能惡化，為臨床帶來更多元的治療選擇。李克仁強調，隨著新藥與跨科整合照護發展，患者只要及早診斷、規律治療，病程控制前景已較以往大幅改善。

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網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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