藝術中環2026創意項目深入探討數位文化為藝術所帶來之深遠影響

由容穎怡策劃，項目以裝置、影像藝術、表演及現場對談多重形式展開 香港藝術家侯嘉琪將首度呈現大型委託裝置，探索藝術、科技與身體感知之間的交織 Central Stage 聚焦三位國際知名藝術家 ——

Arahmaiani、Esther Mahlangu 及 Arno Rafael Minkkinen 香港2026年3月19日 /美通社/ -- Art Central（藝術中環）及其首席合作夥伴大華銀行公佈第十一屆展會創意項目。2026創意項目由容穎怡策劃，聚焦探討當代社會與虛擬生活中的張力與親密關係，以新興亞洲聲音與深具影響力的創作者為核心，勾勒出區域文化景觀的多重面向。作為香港藝術月的重點盛事，展會將於3月25日至29日回歸極具標誌性的中環海濱舉行，貴賓預覽日為3月24日。藝術中環展會2026為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。

最新公布 侯嘉琪 委約創作藝術中環 2026香港藝術家 作品，將呈現大型裝置與動態捕捉表演《折迴 0.01》（2026）。

委約創作藝術中環 作品，將呈現大型裝置與動態捕捉表演《折迴 0.01》（2026）。 本屆展會 影像藝術 節目「房間裡的泡泡」精選來自亞洲及國際的動態影像作品，細察人類直覺與演算法思維之間的張力，並探討人工智能及新興科技如何重塑我們在交流中所依循的情感暗流。

節目「房間裡的泡泡」精選來自亞洲及國際的動態影像作品，細察人類直覺與演算法思維之間的張力，並探討人工智能及新興科技如何重塑我們在交流中所依循的情感暗流。 「長夜與極晝」匯集四組委約 演出 ，探討當代生活中被壓縮的時間性如何透過變異的身體、行為與社會關係得以顯現。

，探討當代生活中被壓縮的時間性如何透過變異的身體、行為與社會關係得以顯現。 Central Stage 揭曉最後三位焦點藝術家—— Arahmaiani、Esther Mahlangu 與 Arno Rafael Minkkinen ，至此匯聚成本屆展會六位焦點藝術家，其深具影響力的創作廣受國際與藝術機構高度肯定。

揭曉最後三位焦點藝術家—— ，至此匯聚成本屆展會六位焦點藝術家，其深具影響力的創作廣受國際與藝術機構高度肯定。 本年度講座節目匯聚活躍於當代藝術與藝術科技交界的實踐者，議題從以音樂錄像作為激進實驗的媒介，到本地藝科與新媒體實踐的發展脈絡，呈現多元而深度的對話場景。

香港藝術家委約

藝術中環委約新媒體藝術家侯嘉琪（生於1999年，香港）為2026年展會創作大型裝置。其作品《折迴 0.01》（2026）延伸了她對數位身體於情感、感知與科技層面的持續探問。侯嘉琪曾擔任跨維度 3D 虛擬歌手演出的藝術總監與虛擬引擎工程師，並在實踐中發展出獨特的「選擇性納入」創作方法，透過呼吸、姿態與細微動作等肢體語彙，強化其數位分身的情感存在。 《折迴 0.01》將藝術家強迫性的自我調節轉化為一座即時運算的影像雕塑。由動作捕捉驅動的影像在遞迴式回饋系統中循環，將藝術家的精神症狀轉化為可被測量的重複與解離週期。作品透過經過編排的美學結構中重新奠定身體的主動性，將那些自主侵入的內在「入侵者」轉化為具生成性的動作與影像語彙。

表演

表演節目「長夜與極晝」將每天於 Central Theatre 上演，回望人工智能時代的時間感如何被改寫，借用極地地區極端的晝夜循環，作為人類對「時長」感知轉變的隱喻。透過一系列委約演出，節目反思被壓縮的時間如何重塑社會機制、情感耐力，以及當代生活的節奏。 廖家明 （生於1992年，廣東）呈現 《永不落空（直播中）》 （2026）。藝術家將身穿其標誌性的肌肉演出服，透過動態追蹤打造虛實交融的表演，並邀請觀眾介入「改造」其身體形象。作品游走於藝術的觀看與生成之間，揭示在日益加深的商業化與科技媒介影響下，圍繞美感與男性氣質的文化範式如何被建構並不斷再製，並進而形塑慾望的大眾想像。

（生於1992年，廣東）呈現 （2026）。藝術家將身穿其標誌性的肌肉演出服，透過動態追蹤打造虛實交融的表演，並邀請觀眾介入「改造」其身體形象。作品游走於藝術的觀看與生成之間，揭示在日益加深的商業化與科技媒介影響下，圍繞美感與男性氣質的文化範式如何被建構並不斷再製，並進而形塑慾望的大眾想像。 吳澤霖 （生於1984年，香港）呈現 《Shadow Work》 （2026），為一場結合肢體動作、物件操控與電子聲效調變的聲音表演。表演者敲擊樂器時，其動作在周邊裝置投射出流轉的光影剪影，在影子、節奏與數位聲音之間形成回饋迴路。

（生於1984年，香港）呈現 （2026），為一場結合肢體動作、物件操控與電子聲效調變的聲音表演。表演者敲擊樂器時，其動作在周邊裝置投射出流轉的光影剪影，在影子、節奏與數位聲音之間形成回饋迴路。 Isabella Isabella （生於1986年，香港）呈現 《 I see blood in the sky today. 》 （2026）。作品以「遠距親近」為概念，將孩子想像為父母體外延的肢體，其不在場如同父母體內留下被掏空般的印記。藝術家透過一系列質感各異的服裝，演繹一具處於轉變中的身體，每一次變化都揭示親切與照顧的不同面貌。

（生於1986年，香港）呈現 （2026）。作品以「遠距親近」為概念，將孩子想像為父母體外延的肢體，其不在場如同父母體內留下被掏空般的印記。藝術家透過一系列質感各異的服裝，演繹一具處於轉變中的身體，每一次變化都揭示親切與照顧的不同面貌。 區雪兒（生於1962年，香港）呈現《流動影像記憶 —— 步入式影院 》（2026），將展會的 Central Theatre 轉化為一條由紙箱構築而成的超現實記憶長廊。觀眾於演出者的引領下穿行其間，遇見取自區雪兒音樂錄像檔案與日常視覺筆記的循環投影。作品思考破碎的過往如何被拆解、重組，並縫合為嶄新的感官敘事。

影像藝術

2026年度影像藝術節目「房間裡的泡泡」致力呈現區域性與國際當代影像創作的多元面貌，聚焦人際互動的細膩之處與意義建構的思辨性過程。人工智能雖能處理龐大數據，卻難以捕捉細微語氣與情感紋理；本節目以此技術缺口為切入點，將之視為日常溝通中種種錯位的隱喻，從而凸顯人與人之間嘗試理解彼此時所存在的張力、遲疑與情感暗流。 影像藝術精選： 陳亮融 （生於台北）呈現 《英國無限期居留申請費用》 （2025）。作品以 YouTube 平台進行的錄像行為表演以及網路募資宣傳影片，將一張標色的 Google 表格介面重構為展現移民生存韌性的虛擬空間，記載藝術家籌措英國永久居留申請所需費用的過程。陳亮融將個人的財務困境轉化為公開的數據呈現，揭示形塑移民經驗的結構性壓力。

（生於台北）呈現 （2025）。作品以 YouTube 平台進行的錄像行為表演以及網路募資宣傳影片，將一張標色的 Google 表格介面重構為展現移民生存韌性的虛擬空間，記載藝術家籌措英國永久居留申請所需費用的過程。陳亮融將個人的財務困境轉化為公開的數據呈現，揭示形塑移民經驗的結構性壓力。 江一帆 （生於1994年，天津）呈現 《星期天早上》 （2021）。藝術家以手繪創作魔幻現實的敘事，探討溝通的極限與人際連結的可能性。作品構想一個人類語言驟然消失的平行宇宙，並藉由兩位分處世界兩端的角色之相遇，檢視同理心、疏離感，以及理解如何被形塑。

（生於1994年，天津）呈現 （2021）。藝術家以手繪創作魔幻現實的敘事，探討溝通的極限與人際連結的可能性。作品構想一個人類語言驟然消失的平行宇宙，並藉由兩位分處世界兩端的角色之相遇，檢視同理心、疏離感，以及理解如何被形塑。 Jon Rafman （生於1981年，蒙特利爾）呈現 《Cloudy Heart —— Strawberry Moon 》 （2025）。其創作橫跨影像藝術與數碼次文化，圍繞一位由人工智能生成的「臥室流行」虛擬偶像展開，其「e-girl」形象在社交媒體、音樂與演算法美學中逐層展開。作品探入人工意識獲得人類情感雜質的詭異地帶，反思在網路生活中滋生的慾望與孤獨。

（生於1981年，蒙特利爾）呈現 （2025）。其創作橫跨影像藝術與數碼次文化，圍繞一位由人工智能生成的「臥室流行」虛擬偶像展開，其「e-girl」形象在社交媒體、音樂與演算法美學中逐層展開。作品探入人工意識獲得人類情感雜質的詭異地帶，反思在網路生活中滋生的慾望與孤獨。 王浩然（生於1980年，芝加哥）呈現《來自香港的愛 第1部分》（2025）與《給香港的恨》（2025）。這組作品將個人敘事置於東西方影像文化的通俗語法之中，構成一場關於身份與再現的探問。《來自香港的愛 第1部分》取材自藝術家祖母對美國肥皂劇的熱愛，以劇本化片段重構其移民生活的軌跡；《給香港的恨》則沿用1960年代功夫片場快速製作模式，並融入全新編排的特技動作場面。兩部作品共同改寫經典類型套路，顛覆其性別權力結構，並以具自主意志的女性作為敘事中心。

講座

藝術中環講座節目匯集當代藝術界多位備受矚的關鍵意見領袖，帶來一連串深層對話。展期期間將持續舉行多場演講對話，為觀眾提供與藝術家、策展人及業界領袖交流的機會。 講座精選： 「音樂錄像作為當代藝術媒界 」， 由電影及音樂錄像導演 區雪兒 與音樂錄像導演 Halftalk 對談。兩人與眾多知名粵語流行音樂藝術人的合作而聞名，將分享其在音樂錄像創作中運用的敘事與美學手法，以及在科技迅速演進下，這一媒介如何演化為激進實驗的場域。

由電影及音樂錄像導演 與音樂錄像導演 對談。兩人與眾多知名粵語流行音樂藝術人的合作而聞名，將分享其在音樂錄像創作中運用的敘事與美學手法，以及在科技迅速演進下，這一媒介如何演化為激進實驗的場域。 「錨點——藝術中環2026香港藝術家委約創作」 ，由藝術家 侯嘉琪 、策展人及教育者 Inti Guerrero 和 MetaObjects 工作室的聯合創始人兼藝術總監 黃詠欣 對談。本場講座以 「錨點（Anchor Point）」 為題，雙關地指向新媒體藝術中動態追蹤的技術核心，以及香港藝術家在全球藝術座標中尋找立足點的隱喻。三位講者將討論侯嘉琪的生成式實踐、其深受 ACG（動畫、漫畫與遊戲）啟發的視覺語彙，以及如何將「疲憊」轉譯為其創作核心的美學形式。

，由藝術家 、策展人及教育者 和 MetaObjects 工作室的聯合創始人兼藝術總監 對談。本場講座以 「錨點（Anchor Point）」 為題，雙關地指向新媒體藝術中動態追蹤的技術核心，以及香港藝術家在全球藝術座標中尋找立足點的隱喻。三位講者將討論侯嘉琪的生成式實踐、其深受 ACG（動畫、漫畫與遊戲）啟發的視覺語彙，以及如何將「疲憊」轉譯為其創作核心的美學形式。 「藝術科技——發展與蛻變中的當代藝術生態」，由媒體藝術家葉韋瀚、林欣傑及吳子昆對談。三位講者將回應他們在塑造本地藝術科技版圖中的角色，並探討在藝術科技成為焦點之際，業界如何建立能持續支撐媒體藝術創作的制度與架構。

策展人容穎怡表示：「本年度創意節目反映當下藝術家所提出之議題的關鍵性——我們如何跨越認知落差進行溝通、科技如何重塑身體感知，以及時間性的轉變又如何重新校準我們的社會本能。我們致力以跨領域框架，呈現直接回應當今香港與亞洲物質環境及感知變化的創作實踐。」 CENTRAL STAGE

藝術中環宣布 Arahmaiani、Esther Mahlangu 與 Arno Rafael Minkkinen 將於 Central Stage 藝術家焦點單元亮相，與早前公布的 SIDE CORE、Elnaz Javani 及 Marta Frėjutė 一同呈現。Central Stage 聚焦六位近期獲重要機構認可而備受矚目的藝術家，其創作曾亮相國際大型展覽與週期性展會，並獲得重要公共委託、收藏與獎項。在策展人鄭得恩的策劃下，Central Stage 為本屆展會的核心策展專題之一。

Arahmaiani 現居日惹，為印尼當代藝術的重要奠基者之一。自1980年代起，她透過行為藝術、裝置與社群協作等多元形式的創作，持續回應當代政治、性別權力不平等與消費文化等議題。Arahmaiani 的實踐曾於多個國際重要機構與雙年展展出，包括泰特現代藝術館（倫敦）、布魯克林博物館（紐約）、新加坡國家美術館、伊斯坦堡雙年展、光州雙年展，以及第十五屆卡塞爾文獻展。 Esther Mahlangu 於南非姆普馬蘭加省出生及定居，以植根於恩德貝勒文化傳統的鮮明幾何抽象創作聞名。她以多樣材質與載體為畫布，將祖傳視覺體系於當代藝術與設計語境中重新喚活。Mahlangu 博士的作品曾於多間國際重要機構展出，包括大英博物館（倫敦）、龐畢度中心（巴黎）及維吉尼亞美術館。 出生於赫爾辛基、現居美國麻薩諸塞州的 Arno Rafael Minkkinen，以其探索人體與自然世界關係的黑白自我肖像攝影而聞名。他的作品以直覺、偶發性與身體試探構成核心語彙。Minkkinen 於 2025 年榮獲法蘭西藝術院「威廉・克萊因攝影獎」（Académie des Beaux-Arts Photography Award, William Klein）。其作品獲多間重要機構永久收藏，當中包括紐約現代藝術博物館、芬蘭國家美術館（赫爾辛基）、龐畢度中心（巴黎）及東京都寫真美術館。

藝術中環展會總監 Corey Andrew Barr 表示：「藝術中環已發展成為一個具思辨性的展示平台，讓來自香港及亞洲各地的實驗性創作者獲得具意義的能見度與迴響。本年度的創意節目聚焦於一眾拓展概念與技術邊界的創作者，邀請觀眾接觸正在塑造當代新媒體實踐的嶄新語彙。本屆呈獻的作品不僅體現本地文化的活力，更在其中扮演推動轉化與延展的關鍵角色——我們欣然全力支持這些具啟發性的實踐。」 預售門票優惠將於3月24日香港時間晚上11時59分截止發售。詳情請瀏覽： artcentralhongkong.com/zh/tickets/ 。

展會日期及開放時間

3月24日（星期二）

貴賓預覽（僅供獲邀者參與）

3月25日（星期三）

公眾參觀 中午12時 – 下午5時

中環之夜 下午5時 – 晚上9時

3月26日（星期四）

公眾參觀 中午12時 – 晚上7時

3月27日（星期五）

公眾參觀 中午12時 – 晚上7時

3月28日（星期六）

公眾參觀 上午11時 – 晚上7時

3月29日（星期日）

公眾參觀 上午11時 – 晚上5時 地點

香港中環海濱，龍和道9號 – 完 – www.artcentralhongkong.com

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Chance Communications

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關於藝術中環展會

Art Central（藝術中環展會）是香港藝術周的重點盛事，展示亞洲最具生命力畫廊及新銳藝術家的前衛創作，以及全球藝壇巨匠的傑出作品。自2015年成立以來，展會已成為當代藝術創新的重要平台，助力藝術家與畫廊提升業界影響力，鞏固其在國際舞台上的地位。如今，展會以高水準的策展規劃備受認可，是全球私人、商業、機構藏家與策展人的重要匯聚地，為藝術探索與交流搭建至關重要的橋樑。 展會總監

Corey Andrew Barr 於2019年加入藝術中環展會 ，出任展會總監一職。Barr 擴展了展會平台，藉此大力支持香港本地藝術家，同時確保展會為全球最具革新精神的藝廊提供機會。在此之前，Barr 在位於香港及倫敦，主要經營亞洲當代藝術的著名藝廊擔任總監。他也曾擔任紐約富藝斯拍賣行的專家及銷售主管，為首屈一指的國際藝術家籌備當代藝術、攝影和設計展覽。

策展人

容穎怡（Zoie Yung）為香港展覽顧問及獨立策展人，曾任上海 chi K11 藝術館展覽經 理。她將自身對中國玄學和西洋占星的認識，以獨特角度應用到藝術策展的空間運用之 中，近期策展包括 Wonder-verse （chi K11 art space， 香港，2022）及《浮翠流丹》 （都爹利會館，2021）。她亦積極策劃公共教育活動，近期合作本地機構包括大館當代 美術館、Para Site 藝術空間、1a Space、香港視覺藝術中心。 鄭得恩（Enoch Cheng）是一位藝術家及策展人，其創作涵蓋策展、影像、裝置、表演、舞蹈和時尚等多元領域。他的跨領域多媒體創作透過當代的視角重新詮釋規範、故事和神話，融合不同學科和文化傳統。鄭得恩曾獲亞洲文化協會獎學金（2020年），並曾擔任紐約藝術與設計博物館駐地藝術家（2022年）及紐約美國自然歷史博物館駐地藝術家（2020年）。他於2025年香港藝術發展獎中獲頒「藝術家年獎（視覺藝術）」殊榮，肯定其在藝術領域的卓越貢獻，包括自2024年起在藝術中環展會的參與和貢獻。

關於大華銀行

大華銀行有限公司（大華銀行）是亞洲主要銀行，總部設於新加坡，並於中國、印尼、馬來西亞、泰國和越南開設子公司， 在全球擁有約 470 間分行及辦事處，分佈在亞太、歐洲與北美的 19 個國家。 自 1935 年成立以來，大華銀行透過自然增長和一系列的收購行動不斷壯大。時至今日，大華銀行獲評為世界頂尖銀行之一：獲穆迪投資者服務公司給予 Aa1 評級，標準普爾全球評級和惠譽均給予 AA- 評級。 九十年來，大華銀行一直以客為先，以創造長遠價值為目標，積極創新求變，與時並進，同時對客戶誠摯如一，信守相伴。大華銀行一直致力為連繫東盟內外的個人和企業，建設東盟的美好未來。

大華銀行憑藉區內龐大的業務網絡優勢，協助企業開拓東盟新機遇；並透過數據和客戶洞察持續創新，為客戶提供專屬的服務體驗及度身定制的金融解決方案，滿足每位客戶的獨特需要。大華銀行致力與企業攜手實現可持續的未來，透過促進社會共融，為環境帶來正面的影響，推動經濟增長。作為一家負責任的金融服務機構，大華銀行堅守對社會和各持份者誠摯如一的承諾，堅定不移地支持藝術發展，以及在兒童和教育的領域推動社會進步。 關於文化藝術盛事（文藝盛事）基金

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局設立「文藝盛事基金」，旨在吸引和支持為香港帶來重要文化、藝術或經濟價值，並可落戶及於香港恆常舉辦的國際或大型文化藝術盛事，或可為香港作為文化藝術樞紐帶來非常顯著的宣傳及形象塑造價值的活動，從而協助香港發展成為文化藝術之都和旅遊勝地，為文化藝術界及創意產業提供發展機遇，以及促進文化藝術交流。

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