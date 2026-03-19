泓德能源北海道儲能案場完成54億日圓融資 創日本首例系統用儲能綠色專案債券

台北2026年3月19日 /美通社/ -- 國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）宣布，旗下日本北海道Helios 50MW系統用儲能案場已完成近新台幣10.9億元（54億日圓）專案融資。本次融資由日本野村資本投資（Nomura Capital Investment）與野村證券（Nomura Securities）協助安排，以綠色專案債券（Green Project Bond）形式募集資金，為日本首例以系統用儲能資產為基礎的綠色專案債券，顯示國際金融市場對儲能資產與電力市場化營運模式的關注度持續提升。

本次融資採專案融資型信託受益權（ABL）架構，由泓德集團擔任資產管理人。Helios案場屬於Merchant模式的系統用儲能專案，主要透過日本批發電力交易所（JEPX）及需給調整力交易所（EPRX）進行電力交易創造收益。相較於依賴補助或長期固定電價契約的再生能源專案，Merchant模式收益與市場價格連動，對金融市場而言屬於較具挑戰性的資產類型。本案透過完善的資產營運能力與現金流管理架構設計，成功取得最長19年的長期資金支持，為日本儲能專案融資建立重要里程碑。