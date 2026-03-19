凝聚灣區多方合力 佳能廣東及粵港澳大灣區計劃啟新篇

香港 - 2026年3月19日 - 在佳能（中國）有限公司深圳分公司（簡稱「佳能（中國）深圳」）與佳能商務科技（廣東）有限公司（簡稱「佳能商務科技（廣東）」）的辦公室煥新喬遷之際，佳能廣東及粵港澳大灣區計劃正式啟動。此計劃是佳能擴展廣東省及粵港澳大灣區業務佈局、進一步深耕華南市場的核心戰略動作，更是企業積極響應國家區域發展戰略、融入粵港澳大灣區建設的關鍵實踐，彰顯出佳能深耕大灣區及廣東市場的堅定決心。今後，本計劃將實質強化佳能在粵、港、澳三地的業務統籌，推動佳能（中國）有限公司、佳能香港有限公司（含澳門業務）及其子公司佳能商務科技（廣東）的深度合作，優化區域資源融合與協同發展。



佳能廣東及粵港澳大灣區計劃在深圳正式啟動

廣東省經濟總量連續多年位居全國首位，產業基礎雄厚、市場空間廣闊；粵港澳大灣區作為國家重大區域發展戰略的核心區域，是中國開放程度最高的區域之一。佳能（中國）有限公司提出「到2035年成為佳能集團中的NO.1」的核心戰略目標，並製定三個五年計劃穩步推進。2026年恰逢中國「十五五」規劃與佳能（中國）第二個五年計劃雙開局之年，在這關鍵節點，佳能廣東及粵港澳大灣區計劃正式啟動，既是佳能對國家戰略的積極響應，也標誌著企業深耕廣東及大灣區市場、鞏固華南發展根基的新起點。佳能全球副總裁執行董事、佳能（中國）有限公司董事長兼首席執行官小澤秀樹表示，廣東及粵港澳大灣區是佳能深化在華佈局的關鍵陣地，更是企業推進新階段發展，加速實現2035年目標的重要依據，對佳能長期在華穩定發展來說意義重大。



作為佳能廣東及粵港澳大灣區計劃的一環，此次佳能（中國）深圳與佳能商務科技（廣東）辦公室煥新喬遷，在同一辦公空間中，拉近雙方團隊業務對接距離，實現資源共享與協同效應，充分實踐「One Canon」理念。同時，新的辦公形式充分結合佳能香港有限公司的國際化優勢、佳能（中國）有限公司的本地資源與佳能商務科技（廣東）深耕大灣區的本土服務經驗，在人才互通、技術共享、服務標準統一上推動一體化，為廣東省及大灣區企業提供高品質專業服務，也為佳能廣東及粵港澳大灣區計劃的強力推進提供堅實支持。



面向未來，佳能將持續整合粵、港、澳三地優質資源，優化協同機制與本地化營運，以實際行動持續擴大廣東省及大灣區市場，推進全產品線的拓展力度，促進業務升級，進一步提升對客戶的需求響應速度與解決方案能力。



今後，佳能期待在地方政府與社會各界的支持下，順利推動佳能廣東及粵港澳大灣區計劃，以長期主義深化本地業務發展。在實現自身業務穩健成長的同時，與當地企業、產業同頻共振，為廣東省及粵港澳大灣區的高品質發展持續貢獻力量。

