中聯通自由現金流增近3成

要點︰ 服務收入達到人民幣 3,477 億元，純利 [1] 為人民幣 208 億元，自由現金流 [2] 達到人民幣 360 億元，按年增長 28.5% 。

提升投資效能，全年資本開支為人民幣 542 億元，佔服務收入比例降至 16% 。展望 2026 年，預計資本開支約在人民幣 500 億元左右，其中算力投資佔比將超過 35% 。

公司始終高度重視股東回報，董事會建議派發末期股息[3]每股人民幣0.1329元（含稅），連同已派發的中期股息，2025年全年股息合計每股人民幣0.417元（含稅），按年提升3.1%，派息率提升至61.3%。 財務摘要（人民幣: 億元） 2024 2025 按年變化 營業收入 3,895.89 3,922.23 0.7 % 服務收入 3,459.75 3,477.38 0.5 % 純利 206.13 208.16 1.0 % 每股基本盈利（元人民幣） 0.674 0.680 1.0 % 每股股息（元人民幣） 0.4043 0.417 3.1 % 自由現金流 280.33 360.22 28.5 % 香港2026年3月19日 /美通社/ -- 中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司及其子公司（「中國聯通」或「公司」）（香港聯交所編號：0762）今天欣然公佈2025年度業績。 2025年，中國聯通堅持「守正創新、行穩致遠」主基調，高質量發展邁出堅實步伐。服務收入達到人民幣3,477億元，純利為人民幣208億元，淨資產收益率[4]達到5.7%，自由現金流達到人民幣360億元，按年增長28.5%。企業管治持續完善，公司獲Extel（原《機構投資者》(Institutional Investor)）連續十年評為「最受尊崇電信企業」。在實現經營業績增長的同時，公司高度重視股東回報，董事會建議派發末期股息每股人民幣0.1329元（含稅），連同已派發的中期股息，2025年全年股息合計每股人民幣0.417元（含稅），按年提升3.1%，派息率提升至61.3%。

搶抓新一輪科技和產業創新機遇，落實「人工智能+」行動，戰略性新興產業收入佔比超過86%，算力業務收入[5]佔比達到15.4%，較上年提升1.1個百分點，國際業務收入按年增幅超過9%。透過深化共建共享、打造極簡網絡，年化節省營運成本超過人民幣13億元。提升投資效能，全年資本開支為人民幣542億元，佔服務收入比例降至16%。展望2026年，預計資本開支約在人民幣500億元左右，其中算力投資佔比將超過35%。 連接用戶總量突破12億 公司致力完善網絡覆蓋的廣度與深度。透過落實「信號升格」等專項行動及深化共建共享，移動網絡人口覆蓋率超過99%，5G-A基站部署超過330個城市。推進千兆寬帶擴容和萬兆寬帶升級，在100多個城市試點商用萬兆光網。佈局6G、量子通信等前沿領域，推出量子安全專線。

拓展連接場景，用戶總量[6]突破12億，較上年增長1.1億，其中移動和寬帶用戶淨增超過 2,000 萬戶，融合業務滲透率超過78%、融合套餐ARPU保持人民幣百元以上。物聯網規模突破7億，並在車聯網市場鞏固領先優勢。在獲得衛星移動通信業務經營許可後，公司積極推動手機直連衛星應用規模化發展。 人工智能收入[7]按年增長147% 公司致力提供更快更準的算力服務，於「東數西算」樞紐節點和綠色算電協同示範省加強資源佈局，標準機架[8]規模超過110萬架，建成 7 個百兆瓦級 AIDC 園區，智算規模達到45 EFLOPS。加快建設新「八縱八橫」骨幹光纜網，新增超過9,000公里，以實現算力樞紐節點的互聯互通。數據中心收入人民幣281億元，收入按年增長8.5%。

聯通雲正加快向AI雲演進，深化超大規模智能雲原生實踐，提升統一編排調度能力，構建「應用+模型+資源」的算力經營新模式，服務180多個省市政務雲建設及近40萬企業客戶的數智轉型，聯通雲收入[9]按年增長5.2%。建設國家人工智能應用中試基地，推出元景萬象數據工程平台、元景MaaS平台、元景萬悟智能體平台，積累超過400TB高質量數據集，提供140多種業界主流模型，匯聚萬餘名開發者，助力廣大客戶快速構建智能體應用。人工智能收入按年增長147%。

雲智產品服務3億多用戶 公司致力推進5G、AI等數字技術融合創新，打造差異化產品。在公眾市場，透過打造家庭智能中樞「智家通通」，持續提升數智生活新體驗，雲智產品服務3億多用戶，收入按年增長超過11%。在政企市場，深度服務新型工業化與數字政府建設。升級「5G+工業互聯網」產品體系，格物工業互聯網平台連續入選國家A級雙跨平台。加強車聯網一體化營運，服務超過9,500萬車輛。在數字政府領域，迭代經濟運行平台、智能熱線AICC、「基層通」智慧治理平台等重點產品，助力政府經濟調節、政務服務、基層治理水平提升。

成為全國首家且唯一通過DSMM最高級評價企業 公司致力構築更牢更強的安全防護體系。推進安全 AI 化和 AI 安全化，實現人工智能與數據安全的深度融合，成為首個且唯一通過國家數據安全能力成熟度模型（DSMM）最高等級認證的企業。構建以「墨攻」安全運營服務平台為核心的網絡安全產品體系，提供定製化解決方案，打造安全業務增長極。推出聯通安全管家產品，服務2.1億用戶。 本新聞稿中所包含的某些陳述可能被視為「預測性陳述」。這些預測性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性及其他因素，可能導致本公司的實際表現、財務狀況和經營業績與預測性陳述中所暗示的將來表現、財務狀況和經營業績有重大出入。此外，公司將不會更新這些預測性陳述。本公司及其董事、僱員和代理均不會承擔倘因任何預測性陳述不能實現或變得不正確而引致的任何責任。

[1] 本公司權益持有者應佔盈利 [2] 自由現金流反映了扣除資本開支的經營現金流，但它並非公認會計原則財務指標，並無統一定義，故未必可與其他公司的類似指標作比較 [3] 建議派發的2025年末期股息尚須提交本公司股東週年大會審議 [4] 淨資產收益率（ROE） = 期內本公司權益持有者應佔盈利 / 歸屬於本公司權益持有者權益期初及期末平均餘額 [5] 算力業務收入=計算服務收入+數據中心收入。算力業務佔收入比=算力業務收入/服務收入 [6] 用戶總量=移動出賬用戶累計到達數+固網寬帶用戶累計到達數+固網本地電話用戶累計到達數+物聯網終端連接累計到達數+組網專線用戶累計到達數 [7] 人工智能收入主要包含智能算力服務，模型和智能體應用、數據服務等相關業務收入 [8] 標準機架按單個機架2.5 kW折合 [9] 聯通雲收入口徑為融合創新解決方案產生的雲IDC、雲資源、雲平台、雲服務、雲集成、雲互聯、雲安全等收入 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/3-302718587.html SOURCE 中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司