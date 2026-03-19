TVB x MarketingPulse 2026 從電視螢幕藝人延伸到網絡內容創作者 隆重開創《Artiste-Creator Network》 為品牌拓展嶄新商機

香港 - 2026年3月19日 - 在人工智能（AI）的新世代下，跨媒體平台需要不斷創新，以更前瞻的方案回應市場需求。香港貿易發展局（香港貿發局）今日舉辦年度盛事亞洲品牌及營銷論壇 (MarketingPulse) 及亞洲電子商貿論壇 (eTailingPulse)，以「Generate New Growth」為主題，深入探討橫跨電子商貿趨勢、代理型AI、實體與數位融合的「Phygital Commerce」、IP營銷、內容創作發展及微短劇等關鍵話題。電視廣播有限公司（TVB）作為世界知名跨媒體平台，積極與時俱進，策略性整合旗下藝人資源與全方位市場營銷方案，正式成立「TVB藝人創作者網絡」（Artiste-Creator Network, 下稱ACN）。ACN 旨在打破傳統媒體界限，透過TVB藝人的社會公信力與社交媒體的互動性，為品牌客戶提供精準且具轉化力的傳播路徑。



題為《突破螢幕，跨越界限：TVB藝人創作者的社群魅力及商業價值》的分享環節邀得Starry首席市場官水嘉偉先生（左一）擔任嘉賓主持，與TaRa Innovation Limited、TaRa Bloom香港及亞洲區行政總裁、香港大學商學院客席助理教授羅敏儀女士（右一）；人氣TVB藝人張寶兒（左二）及洪永城（右二）作深入交流。

電視廣播總經理（商務營運）蕭世和先生表示：「TVB 憑藉豐富的藝人資源與強大的忠實觀眾群，展現出極具影響力的市場號召力。迎接 AI 科技浪潮，TVB 緊扣時代機遇，將電視螢幕上建立的藝人公信力，全方位延伸至數碼及社交媒體平台，正式組成《Artiste-Creator Network》。這不單是旗下藝人的發展新方向，更是TVB 為品牌客戶度身訂造配對的全新整合行銷方案——從電視黃金時段到個人專屬時間，TVB提供一站式全域覆蓋，精準對接品牌所需的每一個接觸點，助品牌深耕大灣區、走向國際。」



業界精英、藝人創作者聚首剖析品牌轉化之道



TVB今日以《突破螢幕，跨越界限：TVB藝人創作者的社群魅力及商業價值》為題，向出席MarketingPulse的營銷業界精英宣布新方向及分享。環節由在亞太區市場擁超過20年經驗的數碼營銷專家Starry首席市場官水嘉偉先生擔任嘉賓主持，與初創公司機械人餐飲品牌TaRa Innovation Limited、TaRa Bloom香港及亞洲區行政總裁、香港大學商學院客席助理教授羅敏儀女士；人氣TVB藝人張寶兒及洪永城暢談如何藉著網絡塑造「跨平台混合型內容創作者（Content Creator）」，將藝人的人氣與影響力，由「公仔箱」延伸至更多元的跨媒體平台。



同場兩位藝人張寶兒及洪永城亦分享同時經營藝人與KOL兩個身份的要訣，以及面對各地粉絲的經驗。藝人張寶兒指出：「電視幫我建立了知名度和公信力，而社交媒體則讓我展示更多真實的面貌，包括個人風格與日常興趣，這令不同地區的粉絲都能找到共鳴，拉近了彼此距離，我不再只是在電視螢幕上遙不可及的『明星』，更是能與觀眾互動、連結的 Content Creator。」 藝人洪永城則分享道：「深耕電視行業多年，加上近年積極經營社交媒體，我深感這兩個身份是相輔相成的。傳統媒體的覆蓋力結合社交媒體的互動性，讓品牌合作能精準觸及更廣泛、多層次的受眾，創造一加一大於二的宣傳效益。」



TVB同場宣布與KOL平台Starry合作，透過引入其AI KOL配對平台，為品牌客戶提供更精準的藝人創作者配對及廣告合作方案。Starry首席市場官水嘉偉先生表示：「有別於一般需輸入既定條件之平台，Starry的平台能根據品牌特性及需求進行智慧調整，並根據KOL的性格、才藝、內容及個人背景、其於社交媒體數據表現及其他媒體上的曝光度及評價等，提供全面信息，確保從TVB龐大的藝人創作者網絡中作出完美配對。」



初創公司機械人餐飲品牌TaRa Innovation Limited、TaRa Bloom香港及亞洲區行政總裁、香港大學商學院客席助理教授羅敏儀女士提及為客戶挑選合適的KOL的要素。她表示：「品牌在策劃推廣活動時，已不再單純追求粉絲數字，更在意互動質素、形象契合度及跨平台影響力。KOL可以讓品牌訊息透過不同客群的互動變得更立體， TVB藝人在這幾個維度上均有顯著優勢——他們已在電視螢幕上建立了大眾信任，這種信任直接轉化為更高的品牌聯繫度與生意轉化率，是難以複製的商業資產。」



TVB ACN - 藝人創作者陣容鼎盛成為客戶業務致勝關鍵



TVB旗下多位人氣藝人亦親臨現場，包括：鄺潔楹、林正峰、莊子璇、倪樂琳、陳浚霆、李旻芳、胡敏芝、黃建東、林俊其、施焯日。TVB ACN為旗下藝人開拓發展新藍圖，憑藉在大眾媒體累積的高知名度與認可，TVB藝人們確保了品牌訊息具備無可比擬的公信力。透過在社交平台與粉絲的深度互動，TVB藝人能更有效地轉化影響力，為客戶的品牌驅動更優質的社群討論、精準分享及實質商機轉化。



今年MarketingPulse會場特設展覽會，讓企業展示創新的營銷及電商方案和科技。配合今次活動，TVB於現場展示了如何從電視的黃金時間轉到個人的專屬時間，透過一站式內容平台配合旗下藝人名氣，把握業務致勝關鍵。





