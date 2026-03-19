戴德梁行榮膺 MSCI 2025大中華區和中國香港地產投資交易 總排行冠軍、及中國內地工業地產投資交易冠軍

香港 - 2026年3月19日 - 戴德梁行於MSCI 2025年最新排名中，憑藉賣方成交總額，榮膺大中華區*全物業類別、香港全物業類別、香港寫字樓市場及中國內地工業市場之房地產投資交易排行榜第一位，充分彰顯本行於區內商業房地產市場的領先地位及卓越表現。



根據MSCI《2025年全球投資交易排行榜》，以成交金額計算，戴德梁行於大中華區全物業類別賣方投資交易中佔市場份額達28%，涉及總金額為22億美元。在香港市場，本行於全物業類別賣方交易成交中佔36%，總值12億美元，並於寫字樓賣方交易市場佔據高達69%的份額。此外，於中國內地工業物業賣方交易市場，本行更錄得77%的市場佔有率，對應交易金額達8.87億美元，充分展現其於區內相關市場的領先優勢。



*大中華區之排名乃根據中國內地、中國香港及中國台灣之賣方經紀交易總額合計計算。



戴德梁行環球董事、大中華區首席執行官趙錦權表示：「MSCI全球投資交易排行榜進一步鞏固了我們在大中華區和中國香港市場的領先地位。我們的強大優勢在於對本地市場的深刻洞察，以及國際國內資本的緊密聯繫，使我們能夠在不同市場週期中持續為投資者提供卓越服務。此外，我們積極推動中國內地與中國香港團隊的強強聯合，精准把握兩地投資機遇，確保客戶交易成功落地。」



香港市場於去年下半年出現顯著反彈，主要受多宗大型自用買家交易帶動。戴德梁行環球董事、大中華區副總裁、資本市場部主管李志榮詳細闡述市場動力，他表示：「香港市場流動性在去年下半年強勁回歸，包括由我們促成的標誌性交易 — 阿里巴巴與螞蟻集團購入銅鑼灣核心地段標杆專案港島壹號中心 (One Causeway Bay) 作為其香港總部刺激市場的活躍度。2025年香港全年商業房地產投資額同比增長33%。與此同時，香港住宅市場及學生公寓市場也非常值得關注。」



除香港市場的卓越表現外，李志榮亦表示：「戴德梁行資本市場團隊於過去三年間在中國內地完成多宗大型物流資產交易，總金額超過人民幣100億元。這些具代表性的交易充分體現本行本地團隊在應對複雜市場環境下的專業能力與韌性。」



除整體物流資產大宗交易外，戴德梁行亦在促成工業投資方面發揮重要作用，涵蓋廠房及研發中心項目，尤其協助多家國際領先企業在中國建立業務據點。戴德梁行中國區產業地產部主管、董事總經理蘇智淵表示：「儘管中國的工業和物流地產仍然面臨挑戰，我們團隊在2025年亦取得了優異的業績，這其中包括許多在市場中具備領導地位和影響力的優質產業客戶的交易，特別是在生物醫藥，新材料和高端食品領域，既對當地的經濟起到了重要的激勵作用，又為市場樹立了行業標杆，並引領了一系列的政策創新。我們驕傲地看到戴德梁行產業團隊的成長，雖逆水行舟，但仍寒梅盛放！」



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