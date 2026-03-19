Smart Kreate Group與Quetta Acquisition Corp.完成業務合併 擬於美國納斯達克上市

香港 - 2026年3月19日 - 香港人工智能 （AI） 雲端物流系統先鋒Smart Kreate Group（「SKG」或「公司」）與納斯達克上市的特殊目的收購公司Quetta Acquisition Corp.（納斯達克編號：QETA）宣布，雙方已於2026年3月6日正式簽署最終業務合併協議。交易完成後，合併後的實體公司將以「Smart Kreate Group」名義營運，並預計將以全新股票編號於納斯達克上市。
是次交易對SKG的企業估值達2億美元。作為一個以AI驅動的綜合物流平台，SKG致力打破全球供應鏈的智能化壁壘，將分散的數據整合為一個統一、可預測及自主運作的物流生態圈。
引領國際商貿協同新時代願景
全球物流行業正由傳統人手操作逐步轉型為AI驅動的智能協同模式。SKG自主開發的操作系統（OS）被譽為供應鏈的「大腦」，能整合跨境分散資訊，實現全方位實時監控及預測式決策支援。SKG的國際業務拓展亦受惠於亞洲領先第三方物流合作夥伴的強大網絡，其策略股東於多國設有完善物流設施，有助SKG進一步加快全球佈局。
SKG行政總裁趙家祺表示：「是次合併交易標誌著SKG業務發展的重要里程碑，同時是推動全球物流產業數碼轉型的新起點。我們不僅僅是將運輸標籤數碼化，更著力構建自我修復、以數據驅動的嶄新供應鏈生態。在戰略投資者弘海家族辦公室(Oceanus Family Office)及策略合作夥伴 KLN Logistics Group（股份代號：0636.HK）子公司KEC的支持下，是次於納斯達克上市將為我們全球 AI 物流基建提供資本及平台，推動國際貿易邁向真正高效協同及智能化。」
交易亮點
- AI賦能平台：SKG為資本市場投資者提供聚焦數據、AI與全球貿易融合的獨特機遇。
- 預測性優勢：SKG AI平台有別於傳統系統，助企業前瞻規劃，更有效主動管理潛在風險。
- 預期於2026年第三季完成：交易計劃於2026年第三季完成，仍有待監管機構及股東批准。
SKG 結合實時監控及深度學習預測模型，助力企業不再只是單純「追蹤」。平台為客戶提供具體可行的優化方案，提升運輸效率、減少碳排放，並協助企業於環球經濟波動時更有效控制供應鏈成本。
顧問團隊
Jie （Janet） Hu擔任SKG財務顧問。中倫律師事務所和Ogier擔任SKG法律顧問，而Celine & Partners，PLLC則擔任QETA的法律顧問。
前瞻性聲明
本新聞稿載有根據美國《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」條款所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明一般涉及Smart Kreate Group（「SKG」）、Quetta Acquisition Corp.（「Quetta」）及雙方擬議業務合併的未來事項或未來財務及營運表現。在某些情況下，您可透過「可能」、「應該」、「預期」、「擬」、「將會」、「估計」、「預計」、「相信」、「預測」、「潛在」、「持續」等詞彙或其否定形式、變體或類似用語識別前瞻性聲明。該等前瞻性聲明包括但不限於有關擬議業務合併、交易預期帶來的利益、交易預計完成時間、合併後公司預期於納斯達克上市，以及合併後公司未來財務表現及增長前景的相關陳述。
上述前瞻性聲明均基於各方認為合理的假設及預期，惟其本質上受制於各種風險及不確定因素。可能導致實際結果與該等前瞻性聲明所表達或暗示的結果出現重大差異的因素包括但不限於：擬議交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險；擬議交易的成交條件可能無法獲得滿足的風險；就擬議交易宣布後針對各方提起的任何法律程序的結果；合併後公司維持其證券於納斯達克上市地位的能力；適用法律或法規的變化；以及Quetta不時向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中所述的其他風險及不確定因素。
本新聞稿的任何內容均不應被視為對任何前瞻性聲明將會實現的保證。前瞻性聲明僅反映其作出之日的情況。除法律規定外，SKG及Quetta均不承擔任何義務，就本新聞稿發布日期後發生的事件或情況更新任何前瞻性聲明。
查詢及更多資訊
就擬議業務合併，合併後公司擬向美國證券交易委員會（「SEC」）提交相關文件，包括載有代理聲明書╱招股章程的F-4表格登記聲明書。Quetta的投資者及證券持有人務請於上述文件及其他相關文件在SEC備案後加以閱覽，因該等文件將載有有關擬議交易的重要資料。投資者及證券持有人可於文件備案後，透過SEC官方網站（www.sec.gov）免費獲取上述文件的副本。
參與方聲明
Quetta、SKG 及其董事及高級管理層或可被視為是次交易中徵集投票之參與方。有關更多相關利益資料，請參見 SEC 公開資料及日後公佈。
免責聲明
本新聞稿不構成於任何司法管轄區內證券的發售、建議購買、招攬表決或批准之邀請。任何證券發售將僅依據美國《證券法》第10條訂明的正式招股章程或適用的豁免條款進行。
Smart Kreate Group（SKG）
Smart Kreate Group透過旗下Smart Minds Holdings、Times Express及H2N等核心成員，致力構建全球貿易的數碼基建。公司自主研發的AI雲端物流平台，貫穿產業鏈各個環節，協助企業全面提升供應鏈的可視化及智能決策能力，積極應對全球市場日益複雜的供應鏈挑戰。
Quetta Acquisition Corporation
Quetta Acquisition Corporation（納斯達克：QETA）於美國特拉華州註冊成立，屬特殊目的收購公司（SPAC），專注透過併購、股份置換或資產收購等方式，協助高增長企業接軌國際資本市場。Quetta 於2023年完成首次公開招股，致力為創新型企業開拓進入美國上市的優質平台。