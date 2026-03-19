Smart Kreate Group與Quetta Acquisition Corp.完成業務合併 擬於美國納斯達克上市

香港 - 2026年3月19日 - 香港人工智能 （AI） 雲端物流系統先鋒Smart Kreate Group（「SKG」或「公司」）與納斯達克上市的特殊目的收購公司Quetta Acquisition Corp.（納斯達克編號：QETA）宣布，雙方已於2026年3月6日正式簽署最終業務合併協議。交易完成後，合併後的實體公司將以「Smart Kreate Group」名義營運，並預計將以全新股票編號於納斯達克上市。



是次交易對SKG的企業估值達2億美元。作為一個以AI驅動的綜合物流平台，SKG致力打破全球供應鏈的智能化壁壘，將分散的數據整合為一個統一、可預測及自主運作的物流生態圈。



引領國際商貿協同新時代願景



全球物流行業正由傳統人手操作逐步轉型為AI驅動的智能協同模式。SKG自主開發的操作系統（OS）被譽為供應鏈的「大腦」，能整合跨境分散資訊，實現全方位實時監控及預測式決策支援。SKG的國際業務拓展亦受惠於亞洲領先第三方物流合作夥伴的強大網絡，其策略股東於多國設有完善物流設施，有助SKG進一步加快全球佈局。



SKG行政總裁趙家祺表示：「是次合併交易標誌著SKG業務發展的重要里程碑，同時是推動全球物流產業數碼轉型的新起點。我們不僅僅是將運輸標籤數碼化，更著力構建自我修復、以數據驅動的嶄新供應鏈生態。在戰略投資者弘海家族辦公室(Oceanus Family Office)及策略合作夥伴 KLN Logistics Group（股份代號：0636.HK）子公司KEC的支持下，是次於納斯達克上市將為我們全球 AI 物流基建提供資本及平台，推動國際貿易邁向真正高效協同及智能化。」



交易亮點

