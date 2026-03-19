2026日本光電展圓滿落幕 光翼新能源太空光電為AI賦能 開啟全場域商業化新篇

東京2026年3月19日 /美通社/ -- 為期三天的亞洲太陽能光電頂級盛會——2026日本太陽能光電展覽會（PV EXPO）於東京有明國際會展中心正式落幕。全球柔性鈣鈦礦指標企業光翼新能源（Bilight）攜AI賦能系列新品登場，憑藉「太空光電+智慧應用」的全場景布局，斬獲超高人氣與重磅合作意願，成為本屆展會商業化成果最亮眼的企業之一，也為鈣鈦礦產業智慧化落地樹立全新標竿。

AI賦能星地對接 太空光伏引爆產業鏈關注

展會期間，光翼新能源展台累計接待全球買主、媒體及產業專家超千人次，全球首發的「太陽翼」太空鈣鈦礦光伏產品穩居全場焦點。這款跨足航天領域的新品，徹底打破傳統晶硅光伏笨重、剛性、適配性不佳的壁壘。