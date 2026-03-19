Reliance Foundation 創辦人兼主席 Nita M. Ambani 夫人榮獲 2025 年 KISS 人道主義獎

印度布巴內斯瓦爾2026年3月19日 /美通社/ -- Reliance Foundation 創辦人兼主席 Nita M. Ambani 夫人於周一在卡林加社會科學研究所 (KISS) (https://kiss.ac.in/) 校園內，獲頒備受尊崇的 2025 年 KISS 人道主義獎。 該獎項由來自斯里蘭卡的諾貝爾獎得主 Mohan Munasinghe 教授頒發，並由 KIIT (https://kiit.ac.in/)、KISS 及 KIMS (https://kims.kiit.ac.in/) 創辦人 Achyuta Samanta 博士 (https://achyutasamanta.com/) 在場見證。 多名機構高層人員，以及大批學生和嘉賓出席了是次活動。 該獎項表彰 Ambani 夫人在人道主義領域的卓越貢獻，以及她透過 Reliance Foundation 在教育、醫療保健、鄉村轉型、女性賦權及體育推廣等方面推動社會發展所作出的重大成就。

在致辭中， Ambani 夫人表示，Samanta 博士建立了兩座現代教育殿堂——KIIT 與 KISS。 這兩所院校是國家的驕傲。 她又表示，能夠獲頒備受尊崇的 2025 年 KISS 人道主義獎深感榮幸。另亦補充，這項榮譽並非僅屬於她個人，而是屬於整個 Reliance Foundation 團隊。 在向 KISS 約 40,000 名學生致辭時，她說：「我永遠不會忘記你們在這裡給予我的愛與關懷。」 她進一步表示，能夠到訪 KIIT 與 KISS 這兩所卓越院校，對她而言實在是莫大榮幸。 她補充，能夠來到主 Jagannath 的神聖之地，令她深受感動。 她又指出，奧迪薩邦擁有豐富的文化、傳統與價值觀，而當地人民與大自然之間有著深厚而緊密的聯繫。

她表示，男孩與女孩之間並無差別，男孩能做到的事情，女孩同樣可以做到。 她向學生提出建議時表示：「這只是開始，並非你們的最終目標。 你們應該懷抱遠大夢想，而要實現這些夢想，就必須全心投入、努力不懈。」 她進一步勉勵學生，切勿偏離正道。 她又補充：「我在 KISS 看到了印度的未來。 看到這裡的孩子後，我深信印度的未來一片光明。」 KISS 人道主義獎由 Samanta 博士於 2008 年設立，是 KISS 的最高榮譽，旨在表彰全球體現人道主義精神的個人及機構。 該獎項包括一份獎狀及一座鍍金獎盃。

在致歡迎辭時，Samanta 博士表示：「成功並不只是為自己取得成就；真正的成功，是為他人的人生帶來光明。」 他以 Nita M. Ambani 夫人為例，表示：「只要全心投入，偉大的倡議從不會白費。」 他讚揚 Ambani 夫人在多個領域推動社會工作，因而深受各界愛戴與尊敬。 Samanta 博士補充表示：「在這個物質主義的世界中，要贏得他人的愛戴與尊敬並不容易。 然而，她憑藉其崇高的社會及人道主義工作，贏得廣泛敬愛，備受尊敬。」 他亦感謝 Ambani 夫人欣然接受 KISS 人道主義獎。 https://www.youtube.com/watch?v=nrkejsScHD8 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/reliance-foundation--nita-m-ambani--2025--kiss--302718689.html

SOURCE KIIT