騰盛博藥發佈2025年度全年財務業績及公司最新進展

推進乙型肝炎病毒（HBV）功能性治癒，邁向關鍵IIb期數據披露 加大早期研發力度，推動長期價值創造 充足的現金儲備為戰略推進提供堅實基礎 公司將於3月20日上午8:30（香港時間）/3月19日晚間8:30（美東時間）召開電話會議（中文場） 中國北京和美國北卡羅萊納州達勒姆市2026年3月19日 /美通社/ -- 騰盛博藥生物科技有限公司（「騰盛博藥」或「公司」，股票代碼：2137.HK），一家致力於針對患者醫療需求未被滿足的疾病開發治療方案，以改善患者健康狀況和治療選擇的生物技術公司，今日發佈最新公司進展並報告截至2025年12月31日的年度財務業績。

2025年對騰盛博藥而言是執行力突出、戰略推進顯著的一年，其後期臨床階段的乙型肝炎病毒（HBV）產品組合持續推進以實現更高的功能性治癒率。公司在美國肝病研究協會（AASLD）肝病會議®上公佈了正在進行的ENSURE IIb期研究隊列4治療結束後24周隨訪數據，該成果同步發表於《自然-醫學》。這些結果支持了BRII-179具有在不同患者群體中提升功能性治癒效果的潛力。基於ENSURE隊列4研究的發現，騰盛博藥修訂了ENHANCE研究方案，以評估替代性三聯療法——該方案旨在維持療效的同時縮短聚乙二醇干擾素α（PEG-IFNα）治療週期。確證性IIb期ENRICH與ENHANCE研究現已完成患者招募，結果預計於2026年下半年公佈。

除HBV治癒項目之外，騰盛博藥在2024年加入公司的首席科學官Brian Johns博士的領導下，進一步拓展了藥物早期研發工作。依托經驗豐富的早研團隊，公司在北京和上海兩地設立實驗室，構建了強大的自主研發能力。同時充分利用中國兼具創新和執行效率的強大藥物研發生態，推動公司早期研發管線進展，從而創造長期價值。公司計劃於今年晚些時候披露更多關於其早期研發戰略和管線的詳細信息。 鑒於公司使命與戰略的不斷演進，公司在2025年持續保持審慎穩健的財務管理，包括對運營架構和薪酬體系進行有針對性的調整，以更好地使管理層激勵機制與股東的長期利益和業務表現相匹配。配合審慎的資金配置策略，公司在2025年12月31日保持了2.761億美金的強勁現金儲備，為推動公司乙肝功能性治癒項目及不斷擴展的研發管線提供了資金靈活性。

騰盛博藥董事長兼首席執行官洪志博士表示：「2025 年對騰盛博藥來說是展現突出執行力的一年，我們持續推進了乙肝功能性治癒戰略，ENSURE 研究數據發表於《自然-醫學》，不僅凸顯了我們臨床策略背後的科學嚴謹性，也體現了我們長期致力於改善慢性乙肝患者治療成果的承諾。同時，我們也進一步強化了早研能力，為未來的管線拓展奠定基礎。通過在短期執行與長期創新之間取得平衡，我們正為公司打造可持續的管線增長並創造長期價值。」 臨床開發進展

HBV項目 騰盛博藥持續推進其HBV藥物研發管線，重點通過創新聯合治療方案實現更高功能性治癒率。公司目前正在推進多項進行中的IIb期聯合研究（ENSURE、ENRICH和ENHANCE），評估其差異化的HBV創新藥物，包括靶向HBV的siRNA藥物elebsiran以及基於重組蛋白的HBV免疫療法BRII-179。 ENSURE研究的2b期設計旨在評估改善功能性治癒結果的聯合治療方案的有效性和安全性。隊列1-3評估elebsiran聯合PEG-IFNα治療與PEG-IFNα單藥治療的療效對比，隊列4則評估BRII-179在識別免疫應答患者及提高乙肝表面抗原（HBsAg）清除率方面的潛在作用。

2025年，BRII-179在隊列4臨床試驗中展現出積極的結果。關鍵數據已在亞太肝病學會（APASL）年會、歐洲肝病學會（EASL）年會及美國肝病研究協會（AASLD）肝病會議®等國際肝病領域重要學術會議上發佈，進一步證實了BRII-179在提升慢性乙型肝炎功能性治癒率方面的潛力。 關鍵發現包括： - BRII-179誘導的抗-HBs應答者（520 [34-2,165] IU/mL）的HBsAg基線中位數[範圍]數值高於無應答者（185 [51-672] IU/mL）。 - 在治療結束（EOT）後第24周，在42.1%（8/19）的BRII-179誘導的抗-HBs應答者中觀察到HBsAg清除，而無應答者中該比例為8.3%（1/12）。

- 儘管在ENSURE研究中，所有實現持續HBsAg清除的參與者HBsAg基線水平均低於1,500 IU/mL， 其中50%（4/8例）抗-HBs應答者在先前研究入組時的HBsAg基線水平介於1,514至3,086 IU/mL之間，表明BRII-179可能在更廣泛的HBsAg基線水平範圍內誘導抗-HBs應答。 ENSURE研究的長期隨訪數據預計將於2026年上半年公佈，並將在後續的科學會議上匯報。 為進一步明確BRII-179在HBV治療中的作用，並確定潛在註冊性開發所需的最佳聯合用藥方案，公司正在兩項額外進行中的IIb期研究中評估BRII-179。 - ENRICH研究：評估BRII-179在激活HBV特異性免疫和/或識別免疫應答反應良好、更可能實現功能性治癒的患者中的作用。

- ENHANCE研究：評估BRII-179聯合elebsiran與PEG-IFNα的三聯治療方案，旨在提高功能性治癒率。基於ENSURE隊列4研究的發現，研究方案經修訂後將評估簡化版三聯治療方案，該方案旨在將PEG-IFNα治療週期縮短至24周。 所有研究目前均已完成受試者入組，ENRICH和ENHANCE兩項研究的數據預計將於2026年下半年公佈。 與此同時，公司已與國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）展開溝通，共同探討潛在的III期臨床試驗設計及主要終點指標。正在進行的ENRICH和ENHANCE研究結果將為未來的註冊性臨床開發決策提供依據。

其他臨床項目 2025年7月，騰盛博藥宣佈與健康元集團達成戰略授權協議，授權後者在大中華區開展soralimixin的研發及商業化工作。此次合作將依托健康元集團在抗感染治療領域的成熟能力，加速soralimixin的研發進程並最大化其商業潛力。公司保留大中華區以外的權益，並將持續尋求非稀釋性融資及拓展合作的機會。

騰盛博藥正積極尋求外部合作，以推進其用於治療和預防人類免疫缺陷病毒感染（HIV）的長效候選藥物的開發與商業化進程。 早期研發項目進展 截至2025年底，騰盛博藥在北京運營了轉化研究實驗室，在上海設立了配備尖端設備的全流程整合早研實驗室，並組建了行業經驗豐富的早研團隊。依托覆蓋中美兩國的全球研發網絡，騰盛博藥旨在融合中國本土研發的創新能力與執行效率，以及全球藥物發現與開發領域的深厚專業積澱。這種運營模式能夠快速將科學發現轉化為可驗證的治療假設，高效篩選靶點，並推動早期項目穩步跨越關鍵開發里程碑。

12月，騰盛博藥宣佈與OpenBench建立合作關係，借助其人工智能（AI）平台加速公司的藥物發現進程。

隨著我們持續推進相關項目邁向臨床階段，預計將在2026年全年陸續公佈騰盛博藥早期研發項目的更多進展。

其他企業更新 為進一步強化管理層激勵與公司長期股東利益之間的一致性，董事會批准了對2025年和2026年高級管理層年度獎金安排的調整方案。根據該方案，在上述各年，公司因高管年度獎金產生的薪酬總支出將大幅減少，降至原水平的約四分之一。此舉體現了公司在財務管理上的審慎性，並使管理層薪酬更緊密地與業務表現、資本市場結果以及長期股東價值創造相匹配。 展望 展望未來，公司將繼續專注於穩健執行與持續創新，推動其臨床後期的HBV項目及早研項目。預計於2026年公佈的ENRICH和ENHANCE兩項 IIb 期研究的臨床數據，將為HBV管線的關鍵開發決策及註冊路徑提供重要依據，這也與公司長期致力於實現慢性乙肝功能性治癒的承諾保持一致。

依托靈活高效的運營架構、不斷增強的內部能力以及充裕的現金儲備，公司有望在長期戰略視角與穩健執行的支持下，逐步打造獨特且差異化的競爭優勢。 2025年度財務業績 截至2025年12月31日，我們的銀行存款、現金及現金等價物為人民幣19.41億元，與截至2024年12月31日的人民幣24.134億元相比，減少了人民幣 4.724 億元或19.6%。該減少主要是由於日常運營支出、研發活動支出以及收購BRII-179相關資產。

億元或19.6%。該減少主要是由於日常運營支出、研發活動支出以及收購BRII-179相關資產。 截至2025年12月31日止年度，營收為人民幣1,860萬元，主要源於與健康元集團簽訂的知識產權許可及技術轉讓協議項下收到的付款。

截至2025年12月31日止年度，其他收入為人民幣6,880萬元，與截至2024年12月31日止年度的人民幣1.414億元相比，減少人民幣7,260萬元或51.3%。這主要是由於美元和港元定期存款利率下降導致銀行利息收入減少3,560萬元人民幣，以及政府補助確認收入減少3,300萬元人民幣所致。

截至2025年12月31日止年度，研發開支為人民幣2.129億元，與截至2024年12月31日止年度的人民幣2.498億元相比，減少了人民幣3,690萬元或14.8%。該減少主要源於第三方合同成本減少人民幣2,100萬元（因公司持續優先推進HBV功能性治癒項目，部分被早期發現項目投資增加所抵消，該投資旨在支持未來產品線增長）。此外，員工成本減少人民幣1,620萬元亦是導致下降的原因，主要源於報告期內組織架構優化及高級管理層薪酬框架調整。

截至2025年12月31日止年度，行政開支為人民幣1.095億元，與截至2024年12月31日止年度的人民幣1.532億元相比，減少了人民幣4,370萬元或28.5%。該減少主要歸因於員工成本減少人民幣2,480萬元及專業服務費減少人民幣1,040萬元。此項減少主要源於報告期內實施的組織架構優化、高級管理層薪酬體系調整及有效的成本管控措施。

截至2025年12月31日止年度，期內虧損為人民幣2.241億元，與截至2024年12月31日止年度的人民幣5.124億元相比，減少了人民幣2.883億元或56.3%。虧損減少主要源於股權投資公允價值虧損減少人民幣1.245億元、減值虧損減少人民幣1.411億元（這兩項虧損大部分為非經營性性質），以及運營費用降低。報告期內其他收入減少部分抵消了虧損的縮減。

前瞻性聲明 本新聞稿中傳達的信息包含某些具有或可能具有前瞻性的陳述。這些陳述通常包含諸如「將」、「期望」、「相信」、「計劃」和「預期」等詞語以及類似含義的詞語。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件相關並取決於未來將發生的情況。可能存在目前被認為不重要或公司未意識到的其他重大風險。這些前瞻性陳述並非對未來業績的保證。在這些不確定性的背景下，讀者不應依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述可能更新或根據未來的事件或發展進行相應修改，對此公司不承擔任何責任。

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