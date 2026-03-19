全球恐怖主義活動降至十年新低，但西方國家死亡個案逆勢飆升

倫敦2026年3月19日 /美通社/ -- Institute for Economics & Peace（經濟與和平研究所，簡稱 IEP）發佈的全球恐怖主義指數 (GTI) 指出，2025 年西方國家死於恐怖主義的人數激增 280%，但全球相關死亡數字卻下降 28%，情況形成強烈對比。 隨著伊朗衝突持續擴大，報告警告，未來恐怖主義的走向將取決於新衝突爆發、國際秩序解體以及全球經濟環境惡化。 重點如下： 全球恐襲死亡人數下跌 28%，總數為 5,582 人；襲擊事件則減少 22%，錄得 2,944 宗，兩項數字均是 2007 年後的最低水平

反觀西方國家，2025 年的恐襲死亡人數卻錄得 280% 的驚人增幅，共 57 人喪生，主因是反猶太情緒、伊斯蘭恐懼症，以及政治恐怖主義

一旦伊朗淪為失敗國家，極有可能會成為恐怖主義武裝組織的溫床

在全球受恐襲影響最深的十個國家中，有六個都位於撒哈拉以南非洲，令該地區繼續成為恐佈主義的重災區

巴基斯坦首次登上指數榜首，成為全球受恐襲打擊最嚴重的國家。2025 年該國恐襲活動死灰復燃，全年共 1,139 人遇害，發生 1,045 宗襲擊，數字創下 2013 年後的新高

年輕一代思想迅速變得激進，助長了孤狼式襲擊。自 2021 年以來，涉及青少年的恐怖主義調查增加了三倍。 西方國家發生的致命恐襲，多達 93% 都屬於孤狼式襲擊

伊斯蘭國 (IS) 及其附屬組織仍是殺傷力最大的恐怖勢力，策劃了全球 17% 的襲擊事件

全球恐襲死亡數字雖然降至十年新低，但這種好轉局面恐怕只是曇花一現。 踏入 2026 年，眾多負面因素同時湧現，包括伊朗及南亞地區衝突升級、西方經濟前景轉差，加上恐怖組織越來越多地採用無人機技術，令安全局勢更添暗湧。 在指數中惡化的 19 個國家中，有 7 個是西方國家，而推動此趨勢的條件，例如青年激進化浪潮洶湧、政治兩極化、反猶太暴力事件上升，以及網上激進化過程大幅縮短，至今仍未有緩解跡象。 最新民調顯示，多國民眾對以色列的支持度逐步下降。與此同時，加沙戰事爆發亦令社會對反猶主義的憂慮升溫，進一步加劇政治上的對立。

全球恐怖主義指數是由 Institute for Economics & Peace (IEP) 編製。 此報告是全球恐襲趨勢最詳盡的資料來源。其評分機制涵蓋多方面因素，包括恐襲次數、死者、傷者及人質數目，再結合相關衝突及社會經濟數據，呈現恐怖主義活動的整體情況。 IEP 創辦人兼執行主席 Steve Killelea 說：「縱使 2025 年恐襲數字回落，惟催化恐怖主義的根源問題卻較以往更為嚴峻。 除非伊朗局勢能迅速回穩，否則此國家極有可能步向崩潰，淪為恐怖主義武裝勢力的新溫床。 伊拉克及阿富汗的血淚教訓猶在眼前：國家一旦撕裂，安全防線出現缺口，恐怖組織便會乘虛而入，加劇混亂。

過去五年，在不受管治的國際邊境沿線，恐怖主義活動也大增。最近期的例子，就是巴基斯坦與阿富汗之間的衝突。 總括而言，種種趨勢都指向一個發人深省的結論：全球秩序正逐步瓦解，人類過去十年打擊恐怖主義的成果，很可能會毀於一旦。」 伊朗衝突及危機升級 過去十年，伊朗在全球恐怖主義指數的排名急跌近 30 位，反映當地受恐襲威脅的影響日益加深，主要源於活躍於巴基斯坦邊境地區的分離主義組織。 全球恐怖主義指數數據指出，過去十年中東及北非地區的恐襲死亡人數雖然大減 95%，但這局面相當脆弱，隨時會因區域局勢不穩而逆轉。

過去五年，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 涉嫌與多達 157 宗恐怖主義活動有關連，受影響國家多達 15 個。 伊朗的長程攻擊能力即使未被連根拔起，亦已元氣大傷。然而，其扶植的哈馬斯、真主黨及胡塞武裝，卻擁有盤根錯節的分散式網絡，策動恐襲的能力絕對不容小覷。 隨著伊朗與外界的溝通渠道斷裂，這些組織行動自主而充滿變數，局勢更難以猜測。 伊斯蘭革命衛隊多年來一直為伊拉克境內超過 70 個武裝組織，提供資金、訓練及策略方針。這些親伊朗勢力的戰鬥人員，總數估計逾 16 萬人。 一旦伊朗衝突升級，勢必令中東地區更加動盪，更可能刺激各地親伊朗勢力在海外發動恐襲。

伊拉克政府恐怕會被捲入衝突之中。 伊拉克既要維持與伊朗的關係，又要安撫境內親伊朗民兵，同時還要應對美國的壓力，避免遭到美軍攻擊，要在當中取得平衡可謂困難重重。 若民兵與美軍持續交火，將會分散伊拉克本已緊張的安全資源，令國際援助更難協調，導致國土控制權分裂，形成權力真空，隨時被伊斯蘭國或其他親伊朗的武裝組織乘虛而入。 青年與網上激進化 西方恐襲陰霾下，年輕的激進面孔越潮常見，孤狼式襲擊更成為新常態。 2025 年，在歐洲和北美所有與恐怖主義相關的調查中，兒童和青少年佔了 42%。 受網絡平台算法的推波助瀾，加上年輕人心智未成熟，易受煽動，整個激進化過程由 2002 年平均需時 16 個月，縮短至現今只需幾個月。 研究估計，在思想激進的未成年人當中，多達 87% 曾被疏忽照顧或精神虐待，另有 77% 曾被家人遺棄。

更令人頭痛的是，自 2015 年以來，西方國家高達 93% 的致命恐襲都屬於孤狼式行動。而這類襲擊的成功率，是有組織恐襲的三倍。 招募者正利用 Roblox、Fortnite 和 Discord 等平台建立社交聯繫，同時極端主義網絡通過社交媒體平台採用漏斗策略，引導用戶接觸越來越極端的內容，然後再轉移到加密訊息應用程式。 恐怖主義地理分佈 巴基斯坦首次成為受恐怖主義影響最嚴重的國家，2025 年錄得 1,139 人死亡和 1,045 宗事件。 恐襲浪潮捲土重來，部分原因可歸咎於塔利班重奪阿富汗政權，導致 TTP 及俾路支解放軍等組織，越境發動襲擊的次數大增。 阿富汗與巴基斯坦之間的衝突若未能透過和解平息，恐怕會引發更大規模的恐襲風暴。

現代恐襲的一大特點，是往往發生在邊境附近。全球恐怖主義指數指出，過去 15 年，邊境地區的恐襲數字以翻倍速度激增。 2025 年，超過 76% 的襲擊發生在國際邊境 100 公里範圍內，高於 2007 年的不足 60%，熱門地區包括厄瓜多爾-哥倫比亞-委內瑞拉邊境，以及薩赫勒中部三國邊境地區。 在薩赫勒中部及乍得湖盆地等地，政府控制力鞭長莫及，使組織能夠相對自由地招募人員和開展活動。 撒哈拉以南非洲恐襲頻繁的背後原因 撒哈拉以南非洲的薩赫勒地區，依是恐襲重災區。 儘管 2025 年死亡人數有所下降，但該地區仍佔全球所有恐怖主義相關死亡人數的一半以上。 暴力事件也已擴散到薩赫勒中部的傳統熱門地點以外，伊斯蘭與穆斯林支持組織 (JNIM) 在馬里西部發動了協同襲擊，伊斯蘭國則聲稱在尼日爾南部的多索地區發動了首次襲擊。

尼日利亞及剛果民主共和國，是去年恐襲死亡數字升幅最驚人的國家，分別激增 46% 及 28%。 在尼日利亞，西北部的死亡人數激增，與博科聖地相關的政局不穩加劇；而在剛果民主共和國，與伊斯蘭國相關的部隊在該國東部邊境發動了幾次大規模襲擊。 伊斯蘭國影響力增幅最大的地區是尼日爾，該組織造成的死亡人數幾乎達到四倍之多。 在撒哈拉以南非洲，加入恐怖組織的動機與西方國家截然不同。 研究發現，71% 的極端組織新血，最終投身恐怖主義的一大原因，竟是來自國家安全部隊的人權踐踏。 經濟因素也非常重要，四分之一的志願加入者表示，缺乏就業機會是主要動機。 在管治薄弱的地區，武裝組織便會乘虛而入，以發放薪金等實際利益，招攬那些找不到正當工作的年輕人。

編輯備註 如需查閱 2026 年全球恐怖主義指數的完整報告及互動地圖，歡迎瀏覽 economicsandpeace.org 及 visionofhumanity.org X：@GlobPeaceIndex Facebook：facebook.com/globalpeaceindex 全球恐怖主義指數 (GTI) Institute for Economics & Peace 發佈的全球恐怖主義指數，全面分析了過去 17 年全球恐怖主義活動的主要趨勢及形態。 該報告根據各國受恐襲影響的嚴重程度，為全球 163 個國家及地區（涵蓋世界 99.7% 人口）作出排名。 指標包括恐怖主義事件數量、死亡人數、受傷人數和人質數目。 全球恐怖主義指數報告數據來自 TerrorismTracker 及其他來源。 TerrorismTracker 提供自 2007 年 1 月 1 日以來的恐怖襲擊事件記錄。 數據集包括 2007 年至 2025 年期間超過 76,000 宗恐怖主義事件。

Institute for Economics & Peace Institute for Economics & Peace (IEP) 是世界頂尖的智庫，致力制定指標以分析和平，並量化其經濟價值。 機構透過訂立全球和國家指數（包括一年一度的全球和平指數 (Global Peace Index)）、計算暴力的經濟成本，以及理解「積極和平」（即創造和維持和平社會的態度、制度和結構）來實現此目標。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302718712.html SOURCE Institute for Economics & Peace