米芝蓮五星映照「澳門銀河」 四餐廳再度共享星級榮耀

澳門特別行政區 - 2026年3月19日 - 「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城與星際酒店欣然宣佈，在今日揭曉的第18屆美食品鑑權威《香港澳門米芝蓮指南2026》中，再次以卓越實力穩佔澳門頂級餐飲版圖，共奪得5 顆米芝蓮星的亮眼佳績。開業兩年的「鮨吉祥宮川」今年再度榮獲一星，續寫澳門江戶前壽司殿堂的璀璨篇章。意式星級餐廳「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA及精緻粵菜餐廳「麗軒」各自蟬聯一星。權威星級評鑑的榮耀加冕，正是「澳門銀河」多年深耕餐飲藝術、不斷昇華品味體驗的最佳見證，奠定其澳門餐飲地標的非凡地位。星際酒店廣受追捧的湘川名店風味居繼續穩守二星榮耀。





由享譽全球的米芝蓮三星壽司大師宮川政明創立的「鮨吉祥宮川」，作為匠人的首間海外分店，自開幕以來便憑藉正宗而純粹的江戶前壽司藝術享譽國際，成為鑑賞家與壽司愛好者趨之若鶩的殿堂級餐所。宮川師傅對品質的矢志不渝，在澳門團隊的演繹下得以完美呈現。餐廳每日採用由日本空運抵澳的精選時令食材——從世代傳承的工匠農家到家族式漁戶，皆是宮川師傅多年深耕而建立的珍貴合作網絡。每一口壽司，不僅展現食材的極致鮮味，更體現師傅與產地之間緊密而真摯的連結。「鮨吉祥宮川」的菜單隨季節更迭，宛如四季流轉的味覺詩篇，讓每一次造訪都成為獨一無二的頂級壽司體驗，細緻優雅、餘韻無窮。



2024年開業的「鮨吉祥 宮川」，再度獲頒一星榮譽，壽司名匠宮川政明親自領獎。

連續十一年穩踞米芝蓮一星殿堂的「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA，在行政總廚Marino D'Antonio的匠心領導下，早已成為度假城內備受推崇的 意式高級餐飲聖殿。餐廳秉承對頂級食材的堅持與對細膩工藝的極致追求，以兼具傳統底蘊與創意巧思的菜式，呈獻意大利美食最純粹而動人的風貌。立基於意大利名廚Bombana傳承下來的美食哲學——「傳統、優質、一致」——Marino總廚以其獨到的美學視野與創作能量，為餐廳注入嶄新生命。他巧妙地將傳統意大利烹飪精神與當代料理語彙融會貫通，讓每道菜餚既深深扎根於意式經典，又展現鮮明的個人風格，優雅而自信，細緻而富表現力。體現意式傳統的靈魂與工藝，餐廳每一道作品皆展現了總廚的藝術思維與深厚廚藝修為，亦體現出餐廳作為澳門頂級意式餐飲標杆的恆久內在光芒。



連續11年摘獲「米芝蓮一星」榮譽的「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA 由來自意大利的行政總廚Marino D'Antonio代表領獎。

坐落於澳門麗思卡爾頓酒店 51 樓、盡覽城市璀璨天際線的「麗軒」，憑藉卓越不凡的粵菜工藝，已連續十年榮獲米芝蓮一星殊榮，堅定屹立於澳門高級粵菜殿堂之列。餐廳由擁有逾四十年豐厚經驗的中餐行政總廚何漢昇師傅掌舵，他以深厚的烹飪功力與敏銳味覺美學，引領星級廚藝團隊，將粵菜的純粹風味與麗思卡爾頓傳奇式服務完美相融。何師傅以匠心細意打造菜單，嚴選來自世界各地的頂級食材，配合精準火候與傳承技法，呈現粵菜的神髓與雅韻。在其帶領下，「麗軒」以無與倫比的餐飲體驗聞名——每一道菜式皆是對粵菜藝術的詮釋，每一次用餐都是一場細緻優雅、風味層次豐富的星級盛宴。



由澳門麗思卡爾頓酒店中餐行政總廚何漢昇掌舵的麗軒中餐廳 已連續十年摘獲「米芝蓮一星」殊榮。

慶祝連續十年榮膺米芝蓮二星耀眼成就，星際酒店旗下殿堂級湘川食府「風味居」以實力再度奠定澳門頂級川湘料理的權威地位。餐廳由星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼星際酒店行政總廚陳植強師傅領銜，他憑藉近三十年的深厚料理資歷，率領精英團隊為澳門帶來正宗地道的湘菜、川菜及多款麵食佳餚。秉持「讓食材說話」的理念，陳師傅及其團隊走遍全國精挑產地原材，細選優質農作、辛香料與地方特產，以確保每道菜式均呈現最地道純正的風味。陳師傅以嫻熟技藝將傳統與創新巧妙交織，既尊重川湘菜系的基因與靈魂，又以細緻平衡的現代詮釋賦予菜餚嶄新生命，打造豐富多變且令人難忘的味覺篇章。在其廚勺下，風味居的料理宛如一場由麻、辣、香、鮮交織而成的華麗樂章——辛香奔放卻不失雅緻，層次綿密，於舌尖間迴旋起伏，帶給食客驚喜與愉悅，回味悠長。這份巧思與火候，讓風味居不只是一家餐廳，更是一場深刻而震撼的湘川味覺旅程。



星際酒店的風味居作為殿堂級湘川菜食府，連續十年獲得「米芝蓮二星」殊榮，由星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強代表領獎。

星級美饌 華麗慶賀



為慶祝屢獲殊榮的米芝蓮佳績，澳門銀河誠邀眼光獨到的饕客，與摯愛親朋一同細味一系列星級珍饈，在歡聚時光中共享璀璨成就。



於 3 月 20 日及 21 日，米芝蓮三星壽司大師宮川政明將重回「鮨吉祥宮川」掌舵兩場限定清酒晚宴。賓客將踏上一段以時令食材為主軸的精緻味覺旅程，並搭配尊貴清酒品牌Sake Hundred，呈獻細膩而深度的日式饗宴。侍酒師Ivan Au Yang精挑細選每一款佳釀，完美配對宴席上獨一無二的美饌。他獲認證為全球僅604位「酒匠（Sakasho）」的清酒大師侍酒師，更是澳門少數擁有此殊榮的專家，為這場難得一遇的高端餐飲體驗注入與別不同的專業層次。



「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA誠邀一眾賓客，以意大利撒丁島的鮮甜美饌，一同慶祝餐廳再度獲得權威肯定。「星級意大利午膳——限時呈獻撒丁島美饌」於即日開始至四月底推出，呈獻地中海第二大島嶼撒丁島的時鮮。碧海環繞的海島孕育出豐饒的飲食文化，牧羊人的故事與漁夫的細語，都在這個米芝蓮星級美食舞台，獲得行政總廚Marino D'Antonio的細膩演繹。



在「麗軒」，賓客將會品嚐到由何師傅及廚藝團隊精心安排的星級佳餚，為再度獲得米芝蓮一星榮譽錦上添花。「麗軒璀璨美饌」為何師傅及團隊特別為是次榮耀精心雕琢，精選佳餚包括「金絲鵝肝戈渣」及「紅鱘魚籽鮮姬松茸炒龍蝦球」等，以上乘食材結合精妙廚藝，為賓客奉上高雅而精萃的粵菜風味。



位於澳門半島的星際酒店，風味居隆重推出「米芝蓮二星風味品鑑菜單」，甄選多款珍貴食材，包括嫩滑牛柳與珍味海參，亦巧手呈獻招牌菜式如天府松茸雞豆花，以澄澈細膩的口感展現非凡功力，將每一道菜昇華為對風味居精湛廚藝的最佳詮釋，充分體現細緻而奢雅的餐飲格調。整體體驗層次豐富、氣度雍容，為賓客呈獻一場與其「澳門殿堂級湘川食府」地位相稱的極致味覺盛宴。



今年「澳門銀河」與星際酒店的星級榮耀，見證了其在餐飲藝術上的恆久追求——守護傳統、擁抱創新、追求卓越。



「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城旗下4間餐廳在第18屆《香港澳門米芝蓮指南2026》中共摘奪5顆星。

展望未來，「澳門銀河」將繼續以無與倫比的國際視野，創造更多值得細味欣賞的佳餚與體驗，邀請賓客與親友一同分享美食與歡愉時光。





