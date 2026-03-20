HCLTech 獲 Ethisphere 評選為 World's Most Ethical Companies® 之一，連續第 3 年榮獲此項殊榮

此乃 HCLTech 連續第三年獲此殊榮，充分體現公司始終堅持以最高道德標準營運，並將誠信及社會責任等核心價值，貫徹於與員工、客戶、合作夥伴以至整個社會的日常合作之中。 HCLTech 是次獲獎，須通過 World's Most Ethical Companies® 評估的嚴格審核。該評估要求企業就道德與合規、企業管治、道德文化、環境與社會影響，以及員工整體培訓與意識等方面，提供超過 240 項相關的證明資料。

紐約和印度諾伊達2026年3月20日 /美通社/ -- 領先的全球科技公司 HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) 獲評為 2026 年 World's Most Ethical Companies®（全球最具道德企業）之一。該評選由全球商業道德領域的權威機構 Ethisphere 主辦。

HCLTech 道德與合規總監 Olaf Casperson 表示：「對於再次入選 Ethisphere 的 World's Most Ethical Companies®，我們深感榮幸。這進一步肯定我們堅守核心價值觀，以及確保所有員工在日常工作中，均以最高的尊重與誠信標準處事。」

Ethisphere 策略總監兼執行主席 Erica Salmon Byrne 表示：「恭喜 HCLTech 成功入選 World's Most Ethical Companies®。 在第 20 屆獲獎企業名單揭曉之際，這些企業繼續將道德觀念融入日常決定及長遠策略，不斷提高商業誠信的標準。 擁有健全道德、合規和管治計劃的公司，是為了更好的長期表現而建立。」

關於 HCLTech