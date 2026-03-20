CAS 公佈 2026 年 CAS Future Leaders

此全球計劃培育傑出青年科學家的領導才能，以推動科學未來發展

俄亥俄州哥倫布2026年3月20日 /美通社/ -- 專注於科學知識管理的 American Chemical Society (ACS) 旗下分部 CAS，今日欣然公佈 2026 年 CAS Future Leaders™ 名單。 本屆獲選的青年科學家從競爭激烈的全球申請者中脫穎而出，其研究領域橫跨化學資訊學、合成生物學及材料科學等先進學科。

參與者將在 8 月的實體項目中參加領導力和職業發展工作坊，向行業領袖學習導師經驗，參與科學討論，並與其他科學家建立聯繫。

CAS Future Leaders 項目總監 Peter Carlton 說：「我們很自豪能夠支持初創職業生涯的科學家，助其加強領導和溝通技巧。 今年項目得到熱烈回響，體現科學家越來越重視培養能提升其領域影響力的關鍵優勢。」