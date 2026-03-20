Milliken & Company 獲評選為 2026 World's Most Ethical Companies®（2026 年全球最具道德企業）之一

Ethisphere 連續第 20 年表彰該製造商對道德商業實踐的堅持

南卡羅來納州斯帕坦堡2026年3月20日 /美通社/ -- Milliken & Company 獲 Ethisphere 評選為 2026 World's Most Ethical Companies® 之一，是這家全球多元化製造商連續第 20 年獲得此項殊榮。 自該獎項計劃於 2007 年創立以來，Milliken 是僅有六家每年均獲表彰的公司之一。

這項里程碑反映了 Milliken 對道德商業實踐的長久堅持，而這份堅持已深植於公司治理、企業文化及日常營運之中。

Milliken & Company 總裁兼行政總裁 Halsey Cook 表示：「連續二十年獲評為 World's Most Ethical Company，體現了 Milliken 根深蒂固的特質。 這種持續性並非偶然，亦非源於單一政策或個別領袖， 而是透過公司文化長期累積，鼓勵組織上下每一個人，日復一日，即使在無人監察的情況下，依然做出正確選擇。」