SEEK AI 主管出席全球人才高峰會 探討「負責任 AI」在招聘市場重建互信與連繫

Jobsdb by SEEK 舉辦「香港人力資源大獎 2025/26」表揚業界卓越成就香港 - 2026年3月20日 - Jobsdb 母公司 SEEK 集團執行官（人工智能） Grant Wright 於3月18日受邀出席由勞工及福利局與香港人才服務辦公室主辦的「全球人才高峰會周」國際人才論壇。在「在變化中領先：技能發展與人才續航」的專題討論環節，Grant Wright探討了招聘市場日益嚴重的「雜訊（Noise）」挑戰，並解釋 SEEK 如何透過「負責任 AI（Responsible AI）」框架及自動化驗證工具，協助僱主識別出真正的潛在合適人才。
以「負責任 AI」及驗證技術重建信任
Grant Wright 形容，隨著 AI 代理（AI agents）興起以及招聘流程應用AI 大模型，全球人才市場的「雜訊」問題越趨嚴重，若缺乏合適工具，評估求職者的合適度與意向將變得更加困難。
Wright 表示：「在AI時代，每位求職者都能展現完美一面，履歷表和求職信等傳統方式能提供的資訊已不如以往。單憑『遞交工作申請』已未必能反映求職者的真實意向或是否合適。在這個 AI 雜訊日漸增加的環境下，招聘平台扮演著關鍵角色，能更快速地連繫有意向且高度合適的求職者與僱主，並為整個招聘過程增添信任。」
SEEK 早於 2017 年成立專責的「負責任 AI」團隊，致力解決 AI 配對中的公平性與偏見問題。Wright 表示，公司的核心原則是確保科技能為招聘過程中，賦能於人而非將人排除在外。
Wright 指出：「 AI 會作出預測，意味有機會出錯，我們必須考慮這些預測對求職者的影響。人類在招聘過程中可能帶有偏見，我們需要正視這一點存在於系統及訓練AI的數據。而我們的負責任 AI團隊及流程，則旨在確保 AI 能改善各方成效並創造機遇。」
專有 AI 技術推動精準配對
為提升用戶體驗，SEEK 在 AI 領域投資越十年，並建立了亞太區最成熟的 AI 團隊之一。除了簡化求職與招聘流程，SEEK 更致力通過 AI 為平台提升信任與效率。這些獨家AI技術已應用於招聘流程的每個階段：
- 更精準配對高度匹配求職者： SEEK 能識別出高度適合特定職位的求職者，並預測其入圍機會。數據顯示，「高度匹配（High-fit）」的求職者獲列入候選名單（shortlisted）的機會高出 3 倍。
- 提升效率與搜尋體驗： AI 輔助撰寫等功能協助僱主製作具吸引力的招聘廣告，而 AI 分析工具則提供實時洞見以提升廣告成效。同時，求職者可用簡單的語言描述求職需求，個人化搜尋模型會將其配對至最相關的職位。
- 負責任 AI 與信任： SEEK 的「負責任 AI」框架專注於配對過程中的公平性、透明度及減少偏見。為消除市場摩擦並建立信心，SEEK 引入了自動化資歷驗證，將驗證時間由數天大幅縮短至數秒，提升僱主對配對誠信度的信任，同時協助求職者脫穎而出。
- 語音 AI 資歷查核：SEEK 利用自然語言 AI 改善資歷查核體驗，推薦人可透過「SEEK語音AI服務」以自然對話完成語音AI助理的查核，僱主的查核時間減半，由 24 分鐘縮減至 12 分鐘，同時能收集比傳統查核方式更多的內容。
被問及對香港未來五年職場的願景時，Wright強調，雖然香港一直擅於吸引人才，但隨著入門級工作任務被自動化，傳統的學習曲線可能正面臨風險。Wright 表示：「我希望看到香港能解決未來勞動力的發展問題。當入門職位的工作任務被取代，職場新鮮人失去從錯誤中學習及了解公司運作的空間。這將是一個真正挑戰，我期待香港能找到解決方案以填補缺口，造福機構與未來人才。」
表揚人力資源業界卓越成就
延續對未來職場發展的探討，Jobsdb 同日舉辦了「The Hong Kong HR Award 2025/26」以表揚業界卓越成就。今屆獎項以「賦能人才與科技 邁向未來」（Empowering Talent and Technology Towards Tomorrow）為主題，表揚 70 間公司在人才招聘及管理策略上的傑出表現。是次頒獎典禮有近 450 位嘉賓出席，共同見證業界在應用科技與人才發展方面的成就。
Jobsdb by SEEK 香港區總經理李政勳表示：「踏入第五屆，Hong Kong HR Award繼續致力表揚那些正在重塑香港人才策略未來的傑出機構與具遠見的領袖。今年的得獎者展示了具前瞻思維的僱主如何透過善用數據與科技，革新吸引人才、發展及互動的方式。我們亦很榮幸推出首屆『SEEK APAC Employer of the Year Award』，以嘉許在亞洲市場及中國內地表現卓越的企業，並鞏固香港作為亞太區人才樞紐的角色。Jobsdb 將繼續致力提供工具與洞見，協助本地勞動力應對轉型，解鎖更多成長機遇。」
如欲查閱完整得獎名單及更多詳情，請瀏覽： https://hk.employer.seek.com/page/the-hong-kong-hr-awards-2025-26-winners
關於 Jobsdb by SEEK
Jobsdb 是香港領先的就業平台，自 1998 年起致力於為香港求職者與僱主配對合適人才與工作機會。Jobsdb 由澳洲證券交易所上市公司 SEEK 營運，結合本地深厚市場經驗，以及 SEEK 世界級的人工智能技術與平台，為亞太區市場提供更精準的職位與人才配對。更多資訊，請瀏覽 www.jobsdb.com。