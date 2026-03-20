SEEK AI 主管出席全球人才高峰會 探討「負責任 AI」在招聘市場重建互信與連繫

Jobsdb 母公司 SEEK 集團執行官（人工智能） Grant Wright 於3月18日受邀出席由勞工及福利局與香港人才服務辦公室主辦的「全球人才高峰會周」國際人才論壇。

關於 Jobsdb by SEEK

Jobsdb 是香港領先的就業平台，自 1998 年起致力於為香港求職者與僱主配對合適人才與工作機會。Jobsdb 由澳洲證券交易所上市公司 SEEK 營運，結合本地深厚市場經驗，以及 SEEK 世界級的人工智能技術與平台，為亞太區市場提供更精準的職位與人才配對。更多資訊，請瀏覽 www.jobsdb.com。

