「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽開幕

香港 - 2026年3月19日 - 由發展局和國家文物局合辦的「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽今日（三月十九日）於香港文物探知館舉行開幕禮，展覽涵蓋內地及香港出土的漢代重要文物，呈現漢朝開放進取、勇於創新，成就推動中西文明交融的泱泱盛世。



「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽今日（三月十九日）於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示發展局局長甯漢豪（中）、中國文物交流中心主任譚平（右二）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部二級巡視員陳新育（左二）、古物諮詢委員會主席許焯權教授（右一）和保育歷史建築諮詢委員會主席蘇彰德教授（左一）主持開幕禮。

發展局局長甯漢豪在開幕禮致辭時表示，漢唐兩代都是中國朝代歷史上的盛世，為中華民族留下很多重要的歷史遺產。承接去年發展局和國家文物局合辦「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽的成功，雙方今年再接再厲，合辦以漢朝為主題的大型文物展覽。她殷切期待市民和遊客透過珍貴文物，接觸漢代的輝煌歷史，體會中華文明的深厚底蘊，並在香港與內地的文物對話中，體驗嶄新的觀賞視野。



其他展覽開幕禮的主禮嘉賓包括中國文物交流中心主任譚平、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部二級巡視員陳新育、古物諮詢委員會主席許焯權教授和保育歷史建築諮詢委員會主席蘇彰德教授。



展覽分為六個單元：政治制度、經濟發展、文化與信仰、科技發展、社會生活，以及對外交流，展出252件／套珍貴展品，其中203件／套來自內地14個省和自治區共29家文博機構，包括40件／套一級文物，大部分為首次在香港展出；其餘49件／套為發展局古物古蹟辦事處精選的香港出土重要漢代文物。



來自內地的亮點展品包括：漢代珍貴銅牽馬俑及銅馬、「漢并天下」瓦當、七層連閣式彩繪陶倉樓、《儀禮》木簡、「中山內府」銅鈁、麟趾金、敦煌懸泉置遺址出土的「元致子方帛書」及算術簡、帛書《陰陽五行》乙篇、絳紫絹地「長壽繡」絲綿袍、菱紋羅手套、夾襪、「君幸食」狸貓紋木胎漆食盤、蒜頭紋銀盒等。其他展品涵蓋漢簡、貨幣、青銅器、衣飾、陶俑、陶屋、農具等不同類別，展示當時漢代社會各階層的生活面貌。



至於香港出土的亮點展品包括：李鄭屋漢墓出土的陶屋，以及馬灣東灣仔、屯門掃管笏、西貢滘西洲等多個本地重要遺址出土的漢代文物，例如五銖錢、麻布殘件、石印、青銅耳杯、玉玦和琉璃珠，印證漢代文化早已在香港植根，並與國家連繫，展現多元一體的中華文化，以及香港與早期海上絲綢之路貿易的關係。



展覽免費入場，詳情如下：



日期：三月二十日至九月二十日

開放時間：星期一至三及星期五早上十時至下午六時；星期六、日及公眾假期早上十時至晚上七時；星期四休館（公眾假期除外）

地點：尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館

備註：星期六、日及公眾假期提供粵語、普通話及英語導賞服務，參觀者可即場參加，無須預約。



有關展覽和導賞服務的更多詳情及精華短片，請瀏覽古物古蹟辦事處網頁（www.amo.gov.hk/tc/visitor-centre/exhibitions/heritage-discovery-centre/han-exhibition/index.html）。



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