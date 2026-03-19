李寧有限公司公佈2025年全年業績

財務業績摘要

本年，集團錄得以下經營成果： 收入上升3.2%至295.98億元人民幣；毛利率下降0.4個百分點至49% 經營現金淨流入為48.52億元人民幣 權益持有人應佔淨溢利為29.36億元人民幣，淨利率為9.9%，息稅前利潤加折舊及攤銷率為20.8%

運營資金保持健康水平： 平均運營資金總額佔收入比為7.7% 現金循環週期為37天，較去年增加2天

董事會建議派發截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股23.36分人民幣，連同於2025年9月派付的中期股息每股普通股33.59分人民幣，截至2025年12月31日止年度之全年股息將為每股普通股56.95分人民幣，全年派息比率為50%

經營業績摘要

整體零售流水（包括線上及線下）保持同比持平

線下新品零售流水在線下整體流水中佔比為83%，保持健康合理

全渠道庫銷比4個月，渠道庫存水平與庫齡結構保持健康

財務業績

經營概要

前景展望

香港 - 2026年3月19日 - 李寧有限公司（「李寧」或本「公司」，連同附屬公司，總稱本「集團」；香港聯交所股份代號：2331（港幣櫃台）及82331（人民幣櫃台））今天宣佈集團截至2025年12月31日止年度（「年內」）之經審核綜合業績。2025年，集團持續提升產品科技性能、優化渠道效率、深化品牌專業心智，全年經營情況保持穩健。年內，集團收入達295.98億元人民幣，較2024年同期上升3.2%（2024年：286.76億元人民幣）。毛利為144.89億元人民幣，較2024年同期上升2.4%（2024年：141.56億元人民幣），集團整體毛利率為49.0%，較去年同期下降0.4個百分點（2024年：49.4%）。年內，集團權益持有人應佔溢利為29.36億元人民幣（2024年：30.13億元人民幣）；權益持有人應佔溢利率為9.9%（2024年：10.5%）；權益持有人應佔權益回報率為10.9%（2024年：11.9%）。每股基本收益為113.91分人民幣（2024年：116.98分人民幣）。董事會建議派發截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股23.36分人民幣，連同於2025年9月派付的中期股息每股普通股33.59分人民幣，截至2025年12月31日止年度之全年股息將為每股普通股56.95分人民幣，全年派息比率為50%（2024年：50%）。現金流管理方面，年內經營活動產生之現金淨額為48.52億元人民幣（2024年：52.68億元人民幣）。於2025年12月31日之現金及等同現金項目（包括銀行現金及手頭現金，以及原到期日不超過三個月的定期存款）為167.17億元人民幣，較2024年12月31日增加92.18億元人民幣。加回被記錄在銀行定期存款中的金額，現金餘額為199.73億元人民幣，較2024年12月31日淨增加18.33億元人民幣。本年，收入同比增長，市場費用、稅費等付現費用增加，以及電商平台結算時間差，導致經營活動產生之現金淨額同比下降；定期存款到期贖回使得投資活動產生之現金淨額明顯增加。本集團將持續把現金流管理作為重點工作，以保證本公司長期穩定發展。2025年，集團錨定「單品牌、多品類、多渠道」戰略，循產品升級、渠道優化及品牌營銷等方向推動戰略發展。集團圍繞跑步、籃球、綜訓、羽毛球、乒乓球及運動休閒六大核心品類持續發力，並把握新興領域機遇，積極拓展戶外、網球、匹克球等細分運動品類。年內，集團持續以科技創新賦能產品升級，加大專業運動資源投放，圍繞夯實專業運動、引領運動時尚、弘揚東方美學三大方向，開展多維度市場營銷活動，推動品牌心智認同不斷提升，持續擴大品牌影響力。作為中國奧委會的官方合作夥伴，憑藉在專業運動領域建立的深厚實力與良好口碑，集團通過「中國榮耀，李寧同行」敍事主軸，積極推動體育精神與頂級科技、東方美學巧妙融合。年內，開設全球首家李寧「龍店」，並推出「榮耀金標」系列產品，將頂級稀缺運動資源轉化為品牌聲譽與市場認可的動力，持續強化消費者對李寧專業實力與產品可靠性的心智認知。渠道方面，集團推進多維度渠道網絡佈局，在拓展市場覆蓋度的同時增強運營效率。在高層級市場，集團深化與頂級商業體及頭部奧萊的協同合作，共同推動創新店型的規劃與落地。年內，本集團成功開設戶外獨立店「COUNTERFLOW溯」，標誌着品牌正式進軍戶外賽道的重要里程碑。本集團積極開展跨界合作，與故宮博物院等承載中國文化內涵的頂級IP開展合作，同時携手渠道合作夥伴以多元形式落地營銷活動，有效提升品牌觸達效果與轉化效果。在效率優化方面，集團持續優化渠道結構，並通過完善租金結構及合作模式等策略性舉措，提升渠道整體健康度與經營可持續性。截至2025年12月31日，李寧牌（包含李寧核心品牌及李寧YOUNG）常規店、旗艦店、中國李寧時尚店、工廠店等的銷售點數量為7,609家，較2024年12月31日淨增加24家。零售運營方面，構建高盈利、高效率且可複製的單店經營模式。在高層級市場，圍繞重點區域推行針對性品牌策略，從渠道結構、門店貨品組合及購物體驗等多維度入手，強化品牌形象，提升商品運營效率。集團搭建分銷管理模型，提高分銷效率與可持續發展能力；加強零售終端與物流體系協同，通過精細化管理、柔性供應鏈建設和數字化等，實現全渠道庫存周轉與商品全生命週期管理，全面提升運營質量與效率。電商運營方面，集團在「天貓歡聚日」、「天貓超品日」等電商大促節點精准布局，鞏固消費者心智與提升市場份額。「追風」、「DLO」、「ULTRALIGHT」及「利刃」等核心IP產品表現卓越，成功滲透Z世代、專業運動及潮流穿搭等多圈層消費者，並在各細分賽道銷量與口碑榜單中位居前列。通過聯動頂級運動員、明星、熱點事件及全渠道資源，不僅成功提升產品曝光度，實現站內引流與大促銷售轉化，也為線下業務提供流量賦能，推動整體營收增長。供應鏈方面，集團持續優化供應商矩陣，為高端運動、戶外、榮耀等產品線及贊助產品匹配優質供應商資源。集團配合大商品計劃，採用分段生產規劃與數據化管理，實現商品計劃、供應鏈、物流配送和銷售終端的高度協同。運營效率提升方面，集團採用面料資源整合、工藝結構優化、材料規模化採購以及實施錯峰生產等舉措，進一步完善成本結構。此外，集團繼續將可持續發展理念融入供應鏈管理，推動綠色產品落地，綠色環保產品佔比超額達標。物流方面，集團啟動全渠道物流項目，實現訂單系統與物流運營系統互聯，提升貨品流通效率與履約時效。數字化方面，集團引入貨品入倉協同系統，並採用SKU級別精細化管理。集團為各個倉庫引入自動化設備，實現多場景覆蓋與數據可視化管理。2025年12月，華東倉與華北倉率先採用RFID倉儲全流程管理，實現物流全環節的數據可追溯，大幅提升庫存管理精細度，並預期將於2026年第一季度完成所有倉庫的部署，持續推動降本增效。童裝業務方面，李寧YOUNG聚焦專業運動和兒童成長需求，推進產品優化和專屬IP塑造。渠道建設方面繼續強化奧萊渠道建設，提升單店運營效率，優化整體渠道結構，同時加速布局電商平台。李寧YOUNG堅持批發與直營協同發展，通過精細化管理與戰略性佈局，實現規模與質量的雙重提升。營銷方面，圍繞「賽事合作+用戶故事+IP聯動」三大核心，以奠定專業認知、積累用戶基礎為目標，成功擴大青少年及家庭客群中的影響力。截至2025年12月31日，李寧YOUNG銷售點數量共計1,518家，較2024年12月31日淨增加50家。面向2026年，集團將緊抓內需潛力不斷釋放的發展機遇，堅守「以體育精神服務大眾」的核心價值觀，精心打磨「李寧式體驗價值」，致力於成為運動消費領域深受消費者信賴的首選專業運動品牌。集團將堅定貫徹「單品牌、多品類、多渠道」發展戰略，以科技賦能產品迭代升級，構建核心競爭力與市場差異化壁壘。依託李寧科技創新平台的技術積累與研發能力，聚焦核心品類深耕細作，並積極拓展戶外等新興賽道，響應日益多元化、個性化的消費需求，實現從專業競技到日常穿搭的全場景覆蓋；通過推動尖端科技與時尚設計巧妙融合，打造兼具卓越功能、科技質感與美學價值的產品體系，並不斷強化科技成果轉化效率，推動前沿科技快速落地為產品競爭力。集團將以運動營銷驅動價值創造，與消費者建立情感聯結，助力品牌價值穩步攀升。通過持續與中國奧委會的合作，推動品牌實現從資源合作到價值共創的跨越。李寧將充分挖掘與中國奧委會合作的多元價值，通過系統化營銷佈局與專業運動科技裝備支持，傳遞李寧與中國體育共同成長的故事，彰顯民族品牌的科技實力。集團將持續聚焦業務全方位提質增效，通過深化渠道佈局、強化商品運營與優化供應鏈管理，構建高效運營體系，實現業務運營質量與效率的同步提升，為企業高質量增長築牢根基。線下渠道聚焦高層級市場提效與新興市場滲透，探索新商業模式；線上渠道強化全域協同與資源整合，推動線上線下互補；商品運營優化全鏈路規劃精度與柔性供應能力，加速庫存周轉；供應鏈實現成本、質量、交期全鏈條協同優化，提升整體運營效率。集團將持續強化人才、財務、數智化三大核心支撐能力，築牢高質量發展基石。在人才戰略上，人才建設以選拔、激勵與效能為核心；在財務管理上，注重資源精准配置與風險管控；數字化建設方面，推動AI、大數據與業務深度融合，提升運營效率與決策科學性，為集團長期發展提供系統化保障。：「2026年為『十五五』規劃開局之年，在加快建設體育強國戰略指引下，國家將進一步釋放體育消費潛力、推動體育用品製造業轉型升級，內需潛力不斷釋放，將為體育產業提供堅實支撐和廣闊舞台。我們將立足本土、放眼未來，以更前瞻的視野和更高效的行動把握時代機遇。集團會繼續深耕『單品牌、多品類、多渠道』戰略，優化升級核心品類矩陣，探索佈局新興細分賽道，持續強化產品在專業性能、科技實力與運動體驗的核心優勢，以創新科技和設計美學賦能產品，回饋消費者信賴。」