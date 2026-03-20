德昇濟醫藥將於2026年AACR年會展示創新KRAS產品管線，一項摘要入選臨床試驗全體大會口頭報告

上海2026年3月20日 /美通社/ -- 德昇濟醫藥（D3 Bio），一家專注於腫瘤治療創新藥物研發的全球臨床階段生物技術公司，今日宣佈，即將於2026年4月17日至22日在美國加州聖地亞哥舉行的美國癌症研究協會（AACR）年會上展示5項研究摘要。AACR年會是全球最具影響力的腫瘤學學術會議之一。 其中兩項摘要分別入選臨床試驗全體大會（Clinical Trials Plenary Session）和臨床試驗專題研討會（Clinical Trials Mini-Symposium）的口頭報告。相關研究將集中展示D3 Bio全面且具有競爭力的KRAS腫瘤產品管線。

口頭報告詳情如下： Safety and efficacy of Elisrasib (D3S-001), a next generation GDP-bound KRAS G12C inhibitor, as monotherapy in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) previously treated with or without a KRAS G12C inhibitor: Results from a phase 1/2 study

會議名稱：Clinical Trials Plenary 1: New Frontiers in Precision Oncology

時間：2026年4月19日（週日）13:00–15:00

報告編號：CT020

該研究將以口頭報告形式在臨床試驗全體大會上展示。 Safety and efficacy of Elisrasib (D3S-001), a next generation GDP-bound KRAS G12C inhibitor, as monotherapy or combination therapy with cetuximab in previously treated metastatic CRC and PDAC: Results from a phase 1/2 study

會議名稱 ：Advances in Precision Oncology

時間：2026年4月21日（週二）14:30–16:30

報告編號：CT303

該研究將以口頭報告形式在臨床試驗專題研討會上展示。 海報展示詳情如下：

First in human phase 1 study of D3S-002, a purposely designed ERK1/2 inhibitor, in advanced solid tumors with MAPK pathway mutations

會議名稱：First-in-Human Phase I Clinical Trials

時間：2026年4月20日（週一）9:00–12:00

展區：Poster Section 50

展板編號：20

摘要編號：CT060 First-in-human clinical pharmacokinetic prediction of D3S-003, an orally bioavailable dual-state KRAS G12D inhibitor

會議類別：Experimental and Molecular Therapeutics

會議名稱：Quantitative Pharmacology and Translational Modeling

時間：2026年4月20日（週一）9:00–12:00

展區：Poster Section 17

展板編號：19

摘要編號：1831 D3S-003, an orally bioavailable potent and selective dual-state inhibitor targeting both GDP- and GTP-bound KRAS G12D

會議類別：Experimental and Molecular Therapeutics

會議名稱：Novel Antitumor Agents 2

時間：2026年4月21日（週二）9:00–12:00

展區：Poster Section 17

展板編號：12

摘要編號：4569 德昇濟醫藥創始人、董事長兼首席執行官陳之鍵博士表示：「我們很高興在今年AACR年會上分享最新的臨床及臨床前研究進展。這些研究展示了公司在KRAS產品管線的系統性佈局，包括新一代KRAS G12C抑制劑Elisrasib（D3S-001）、具備差異化聯合用藥潛力的選擇性ERK1/2抑制劑D3S-002，以及針對胰腺癌和結直腸癌巨大未滿足臨床需求的KRAS G12D抑制劑D3S-003。相關數據不僅驗證了單藥活性，也體現了聯合治療潛力，進一步彰顯了我們為KRAS腫瘤患者開發變革性療法的承諾。我們期待在AACR與全球科研界深入交流，加速推動創新療法惠及患者。」

關於Elisrasib（D3S-001）

Elisrasib 是一款新一代 KRAS G12C 抑制劑，旨在實現快速、充分且選擇性的靶點結合。該藥物可與 KRAS G12C 的 GDP 結合（OFF）構象發生共價結合，從而有效阻斷核甘酸循環並抑制致癌信號通路。臨床前研究顯示其具有強效活性，在臨床相關暴露水平下可實現完全的 KRAS G12C 靶點佔領，並具備中樞神經系統（CNS）滲透能力。Elisrasib 目前正在全球範圍內開展 II 期單藥及聯合治療研究，覆蓋 KRAS G12C 突變實體瘤（包括 NSCLC、結直腸癌（CRC）等）。 代表性論文： Cancer Discovery (2024) 14(9):1675–1698

Nature Medicine (2025) 31(8):2768–2777

關於D3S-002

D3S-002是一種選擇性ERK1/2抑制劑，專為聯合治療策略設計，通過對MAPK通路進行縱向抑制以增強療效並克服獲得性耐藥，尤其適用於既往接受KRAS G12C抑制劑治療的腫瘤患者。 代表性論文： Cancer Research, 2023 關於D3S-003

D3S-003是一種具有差異化優勢的KRAS G12D抑制劑，可同時靶向蛋白的「開啟」和「關閉」構象，針對最常見的KRAS突變類型之一。該項目旨在拓展公司多等位基因KRAS產品管線，為複雜且不斷演變的KRAS驅動腫瘤提供新的治療選擇。 關於D3 Bio

D3 Bio是一家全球性生物技術公司，專注於具有「同類首創」或「同類最佳」潛力的腫瘤及免疫疾病創新療法的發現、開發及註冊。公司依托深厚的臨床洞察與生物標誌物驅動策略，持續推進針對關鍵致癌驅動因子及免疫通路的產品管線佈局，並擁有所有在研項目的全球權益。

更多信息請訪問：www.d3bio.com View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026aacrkras-302718773.html SOURCE 德昇濟醫藥（D3 Bio）