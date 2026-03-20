菲律賓金融科技公司GCash推出該國首個嵌入電子錢包的AI理財教練，助力提升金融素養

在微軟支持下開發，「Pera Coach」可使用英語及多種本地語言進行對話，讓所有菲律賓人更易理解金融服務。 菲律賓馬尼拉2026年3月20日 /美通社/ -- 菲律賓頂尖金融超級應用GCash推出該國首個嵌入電子錢包的AI理財教練，進一步強化其在推動全國金融素養與普惠金融方面的作用。 在微軟的支持下開發，並由企業級AI驅動，Pera Coach（菲律賓語意為「理財教練」）可使用英語及多種本地語言進行對話，使金融服務更易理解。該工具能夠根據用戶輸入（如財務目標、預算考量及風險偏好）進行情境化響應，為每位用戶提供個性化的理財建議，匹配其財務發展階段。

金融素養的長期不足導致保險、投資等金融服務的採用率偏低，許多菲律賓人缺乏清晰且可靠的指導。根據菲律賓央行2021年的一項調查，僅有2%的成年受訪者能夠正確回答六個基礎金融素養問題。Pera Coach旨在通過在一個數百萬人日常使用的平台中提供持續在線、清晰且個性化的金融教育，來解決這些問題。 Mynt（GCash母公司）新業務平台主管Winsley Bangit表示：「金融素養不應令人感到畏難或遙不可及。隨著Pera Coach直接集成到GCash生態系統中，菲律賓用戶可以獲得實時、實用、情境化且易於理解的指導，從而做出更有信心的財務決策。」

利用AI推動普惠金融 除了此次產品發佈外，這也體現了GCash利用新興技術解決現實金融問題的更廣泛戰略。微軟也強調了生成式AI在實際日常應用場景中的變革潛力。 微軟菲律賓總經理Jonathan Que表示：「數百萬菲律賓人已經隨身擁有一個金融平台，但只有四分之一具備基本金融素養。我們在金融可及性方面取得了顯著進展，但沒有理解的可及性並不等於普惠，而是一種『賦能差距』。彌合這一差距，本質上就是國家建設。」 要使用Pera Coach，菲律賓用戶只需打開GCash應用，進入「Save（儲蓄）」或「Invest（投資）」頁面，並點擊Pera Coach即可。更多信息請訪問幫助中心。

關於GCash GCash是菲律賓排名第一的金融超級應用及最大的無現金生態系統。通過GCash應用，用戶可以便捷地購買預付話費；通過全國合作賬單方支付賬單；向商戶及社交賣家收付款；以及獲得儲蓄、信貸、貸款、保險與投資等金融服務，並可向菲律賓各地甚至其他銀行賬戶進行轉賬；還可在超過600萬合作商戶處進行消費——一切均可通過智能手機輕鬆完成。GCash的移動錢包業務由G-Xchange, Inc. (GXI)運營。GXI是菲律賓首個也是唯一一個估值達50億美元的企業Mynt旗下全資子公司。

GCash是聯合國可持續發展目標(SDG)的堅定支持者，特別是聯合國可持續發展目標5、8、10和13，這些目標分別聚焦於安全與保障、金融普惠、多樣性、公平與包容，以及採取緊急行動應對氣候變化及其影響。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/gcashai-302719014.html SOURCE GCash