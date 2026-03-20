Shipsy 推出 AgentFleet，建構物流營運人工智能勞動力

新加坡2026年3月20日 /美通社/ -- 領先在前的物流人工智能 (AI) 原生解決方案供應商 Shipsy，今日宣佈推出 AgentFleet。這個人工智能團隊圍繞客戶體驗、營運、財務等不同營運職能組成，每個職能都設有專用的代理程式，可與人類團隊協作，執行各項任務流程。 數碼浪潮席捲多年，但物流營運依有大量工序需要人手處理。 物流團隊每天忙於追蹤司機行蹤、回覆客戶查詢貨件 (WISMO) 的來電、逐項對賬，以及處理糾紛。 隨著貨運量與日俱增，這種高度依賴人手的模式便難以應付擴張。 物流勞動力面臨高流失率和勞動力短缺的困境，同時客戶體驗期望上升，貨運亦越趨複雜。 現今的企業級人工智能 (AI) 已相當可靠，足以勝任執行工作，不再只是輔助。

AgentFleet 帶來的人工智能團隊，能與人類團隊並肩合作。 此等代理程式監測訊號、在定義的規則內作決策，並跨系統執行任務。 這將營運經理從四處應對突發問題的角色，轉為負責監督要務，監察人工智能活動，並專注處理高值決策。 物流平台從被動的記錄系統轉變為行動系統：觀察情況、果斷決策、高效執行，僅在必要時才上報。 此轉變讓營運模式從被動應對轉為主動出擊，代理程式能在問題惡化前自行處理異常狀況。 AgentFleet 配備專為特定崗位而設的人工智能同事，各自對應不同的營運職能：

Clara, Customer Experience AI Co-worker 主動提供送貨更新，並透過 WhatsApp、語音、電郵和短訊，以客戶的當地語言解答查詢。 早期部署顯示，支援外來請求的數量減少了 30–40%。 Astra, Driver Experience AI Co-worker 為司機提供實時路線導航，協調中轉站與客戶的溝通，並說明即時可獲的報酬。 早期部署顯示，第三方車隊的司機生產力提高了 18–20%。 Nexa, Finance AI Co-worker 並非抽樣檢查，而是透過比對供應商索償、執行數據、全球定位系統 (GPS) 記錄及送貨證明 (POD) 等四類資料，全面驗證所有貨運發票。 企業結算週期因此縮短 20% 至 25%，人手處理的工作量更大減達 50%。

Vera, Dispute Resolution AI Co-worker 專為承運商和供應商度身打造，以人工智能主導處理財務糾紛。 企業解決爭議的時間加快了 20% 至 25%，營運積壓問題也得到緩解。 AgentFleet 作為一個增強層，與現有的運輸管理系統 (TMS) 平台、企業資源規劃 (ERP) 系統和第三方物流系統整合，無須更換現有系統。 每個代理程式均在預設的權限範圍內運作，涵蓋基於角色的存取控制、審批流程，並保留完整審計記錄。 企業可從單一代理角色開始，然後逐步擴展到各個職能。 Shipsy 聯合創辦人兼行政總裁 Soham Chokshi 表示：「物流營運面臨的壓力與日俱增，需求不斷上升、勞動力受限，以及期望不斷提高。 AgentFleet 為團隊帶來的人工智能勞動力，能夠自行觀察、判斷並採取行動。 未來的營運在於監督——指揮代理程式，而非執行任務。」

如欲了解更多資訊，請瀏覽 agentfleet.shipsy.ai。 關於 Shipsy Shipsy 正憑其人工智能原生企業運輸管理平台，重塑物流行業，協助 9 間財富 500 強 (Fortune 500) 企業及 18 間領先物流公司邁向自主供應鏈的未來。 Shipsy 為超過 30 個國家及地區的 250 多個客戶提供營運支持，並入選 Gartner 運輸管理（全球）及倉庫管理（亞太區）魔力象限，其全球辦事處網絡覆蓋倫敦、阿姆斯特丹、利雅德、杜拜、新加坡、悉尼及印度。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.shipsy.ai View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/shipsy--agentfleet-302719517.html SOURCE Shipsy