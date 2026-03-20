港大牙醫學院副院長朱振雄呼籲：「守護口腔健康就是守護生活品質」

2026年320「世界口腔健康日」：「A Happy Mouth Is… A Happy Life」

香港2026年3月20日 /美通社/ -- 健康的口腔是全身健康的重要基礎，更有助於提升生活質素。今年世界口腔健康日以「A Happy Mouth Is…A Happy Life」為主題，而長期關注口腔保健議題的瑪氏公司亦透過 extra®益齒照護網響應此全球倡議，攜手香港大學牙醫學院副院長朱振雄教授，共同呼籲市民在享受美食的同時，也應重視日常口腔護理，讓健康笑容成為幸福生活的一部分[註1]。

朱振雄教授指出，日常飲食習慣對口腔健康有重要影響。根據最新發布的《2025–2030 美國膳食指南》及美國牙醫學會（American Dental Association, ADA）的建議，富含纖維的蔬果、乳製品以及茶類飲品均有助刺激唾液分泌，幫助清潔牙齒並維持琺瑯質健康[註²]。相反地，若食用容易殘留於牙齒間的精製澱粉類食物以及含糖飲料，則可能增加牙菌斑累積及酸蝕風險。此外，酒精或部分藥物亦可能引致口乾，降低唾液對牙齒的天然保護力。