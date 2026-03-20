Aircom 推出用於自主網絡的代理式人工智能平台 raNora

Aircom 推出專為電訊業訓練的多代理人工智能平台，將代理式執行能力融入真實的無線網絡工作流程，逐步從人手操作過渡至網絡自主。 維珍尼亞州費爾法克斯2026年3月20日 /美通社/ -- Aircom 今日宣佈推出獨立代理式人工智能 (AI) 平台 raNora，以支援日常的無線網絡規劃與工程工作流程。 raNora 是 Aircom 自主網絡願景下的結晶，採用專為電訊業訓練的受管治多代理架構，將結構化推理及執行能力帶到實際營運環境中。 無線網絡日趨複雜，但營運模式卻仍以大量人手操作為主。 營運商正面對日益增加的成本壓力、零散的工具配套，以及效率不彰的工單主導流程。 raNora 將人工智能直接融入工程操作手冊，以解決上述挑戰。專門的代理從而能夠執行重複的任務，而工程人員則可專注制定政策和處理特殊情況。

與通用的人工智能助理不同，raNora 專為無線接取網絡 (RAN) 營運而設。 當中架構結合以大型語言模型 (LLM) 為基礎的推理引擎，能夠整合網絡拓撲、配置、效能及規劃數據。 經 Aircom 訓練的電訊人工智能代理，均建基於工程防護機制，配合多階段編排器，確保每步執行皆可重複、有跡可循。 raNora 本次發佈包括兩個極具影響力的代理： 數據庫代理 – 支援網絡數據查詢、合規審計、差異分析及糾正措施建議。

– 支援網絡數據查詢、合規審計、差異分析及糾正措施建議。 覆蓋範圍代理 – 提供覆蓋範圍分析、統計報告、互動地圖，並能自動給予站點選址建議。

Aircom 產品與工程副總裁 Khurram Chaudhry 表示：「邁向自主網絡，要求人工智能不僅能產生洞察，更要在受管治的工作流程內運作。 raNora 的推出，是將代理式人工智能融入日常無線規劃的重要里程碑，有助營運商減省人手操作、提升工程效率，並建立對人工智能輔助執行的信心。」 raNora 支援混合雲端及本地部署等多種模式，讓營運商在採納人工智能的同時，能兼顧安全及法規合規要求。 更多 raNora 人工智能代理計劃於 2026 年下半年推出。 raNora 現已可供實地試用。 歡迎發送電郵至 [email protected] 查詢，或聯絡您當地的 Aircom 代表。

關於 Aircom Aircom 為全球超過 100 個國家、125 個客戶提供先進的無線接取網絡規劃、優化及自動化解決方案。 Aircom 是 TEOCO 的全資附屬公司，結合數十年的電訊行業經驗、智能分析及人工智能驅動的自動化技術，致力推動網絡邁向自主營運。 Aircom 的解決方案能協助營運商提升服務質素、簡化營運，並實現更智能的網絡生命週期管理。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 teocoaircom.com。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aircom--ranora-302719601.html SOURCE Aircom International