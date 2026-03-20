Dematic 推出 Command Center 平台重新定義倉庫智能

此先進分析解決方案將於 LogiMAT 2026 首次亮相，並於 MODEX 2026 進行展示。 亞特蘭大2026年3月20日 /美通社/ -- 全球供應鏈自動化領導品牌 Dematic 宣布推出 Command Center，一個不依賴特定供應商的集中式倉庫營運智能平台。 該解決方案將即時監控、AI 強化決策支援及營運分析整合於單一介面，協助配送和物流中心更有效理解及管理複雜運作。 Dematic 產品管理高級副總裁 Chris Steiner 表示：「倉庫營運商現在掌握的數據比以往任何時候都多，但單憑數據並不足以提升表現。 Dematic Command Center 將自動化、軟件系統與人工流程的資訊整合，建立統一的營運智能層面，以進行果斷的決策。 團隊能夠迅速掌握事發經過及其背後原因，那就可以更快解決問題，讓營運維持最佳表現。」

解決現代倉庫的數據落差 現代倉庫環境會從自動化設備、倉庫軟件及企業系統生成大量數據。 然而，這些資訊往往分散在多個供應商和監控工具之中，使營運商難以快速診斷問題，亦不易掌握導致表現變動的因素。 Dematic Command Center 如何支援倉庫營運 該平台協助配送和物流營運實現以下目標： 透過集中式分析和表現可視化， 更自信果斷地決策

及早偵測潛在問題 ，提升營運韌性並保障生產力

，提升營運韌性並保障生產力 透過識別性能中斷的根本原因， 加快解決問題

加深了解營運模式， 優化資源配置及工作流程

透過即時監控和營運洞察， 維持吞吐量和服務水平

連接現有系統和自動化技術 ，在毋須更換現有技術投資的情況下建立統一營運視圖

，在毋須更換現有技術投資的情況下建立統一營運視圖 透過具備企業級可靠性的雲端基礎設施，從容擴展營運規模

以經驗為基石 Dematic Command Center 納入了公司於全球超過 9,000 個自動化項目所累積的營運洞察。 這有助系統識別倉庫表現模式，並引導營運商採取最有效的應對措施。 初始版本會提供跨倉庫環境的統一營運可視性及分析洞察。 未來版本將在此基礎上擴展，加入更強大的 AI 決策支援、進階協作，以及具備假設情境分析功能的倉庫數據雙子模型，為單一及多據點營運提供將洞察轉化為協調決策的工具。 Dematic 將於即將舉行的貿易會議 LogiMAT (Hall 1/H61) 及 MODEX (Booth B11919) 上展示 Command Center，與會者可親身體驗平台的即場示範。

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Dematic 為供應鏈提供智能自動化解決方案，能靈活應對變化、積極提升生產力和產能、降低風險，並建立長遠競爭優勢。 Dematic 匯集全球超過 10,000 名員工的專業知識，開發、實施及支援採用先進技術和軟件的營運解決方案。 Dematic 在超過 26 個國家設有諮詢、研究、工程、製造及服務中心，是全球配送商、倉庫及製造商值得信賴的合作夥伴。 Dematic 總部位於亞特蘭大，並為供應鏈解決方案公司 KION 旗下成員。

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