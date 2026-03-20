Supermicro攜手NVIDIA與領先生態系夥伴，推出七項AI資料平台解決方案，加速企業AI創新

七項新一代AI資料平台解決方案是基於Supermicro的先進GPU與儲存架構。

Supermicro攜手NVIDIA，以及Cloudian、DDN、Everpure（原Pure Storage）、IBM、Nutanix、VAST Data與WEKA等領先企業打造的解決方案，可提供經完善整合的企業AI基礎設施。

這些專用型AI資料平台可充分發揮企業資料的最大價值，加速洞察生成、自動化，以及大規模式的智慧化轉型。 美國加州聖荷西2026年3月20日 /美通社/ -- Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ：SMCI）作為AI、雲端、儲存和5G/邊緣領域的全方位IT解決方案供應商，宣布推出七項經完善整合的AI資料平台解決方案，加速企業對AI技術的導入。這些平台基於NVIDIA參考架構與Supermicro的高效能GPU與儲存系統，可支援NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPU、全新NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell伺服器版本GPU、NVIDIA Spectrum-X乙太網路，以及企業級AI軟體，包括NVIDIA NIM微服務與NVIDIA NeMo，以運行高階AI代理應用。

Supermicro總裁暨執行長梁見後表示：「Supermicro正結合業界最先進的GPU、儲存與網路技術，為企業與雲端提供經完善整合的AI資料平台。透過我們的資料中心建構組件解決方案（Data Center Building Block Solutions®）、機架級整合專業能力、新穎的先進散熱技術，以及與領先生態系夥伴的戰略合作，我們讓AI部署變得更快速、更有效率，進而真正實現一站式解決方案，加速全球企業對AI的導入。」 了解更多有關全新Supermicro AI資料平台解決方案：www.supermicro.com/aifactory 多家領先資料平台創新企業共同參與了這些專用型解決方案的開發，包括Cloudian、DDN、Everpure、IBM、Nutanix、VAST Data與WEKA。這些平台整合了運算、網路、儲存與AI軟體，成為一站式解決方案，可幫助企業快速、大規模式地將資料轉化為智慧型程序。

NVIDIA儲存技術副總裁Jason Hardy表示：「先進AI工作負載的推論程序，需仰賴整合了運算、網路與儲存的完整基礎設施。Supermicro攜手合作夥伴，透過NVIDIA AI資料平台參考架構，提供一站式AI資料平台，幫助企業將資料運用於AI領域。」 Cloudian Cloudian技術合作資深總監Amit Rawlani表示：「每項AI專案的成功取決於其資料基礎設施。透過Cloudian HyperScale® AIDP，我們能將GPU運算性能直接導入企業資料處理程序。藉由Supermicro等合作夥伴的頂尖運算、網路與儲存節點，本次推出的平台可提供經高度整合的解決方案，使企業能規模化地管理龐大資料集並運行AI工作負載，包括模型訓練與即時推論等程序。」

DDN DDN技術長Sven Oehme表示：「AI工廠需要可量化商業成效的專用型運算與資料平台。經由長期的合作，Supermicro、NVIDIA與DDN共同推出Driving AI Breakthroughs——於GTC大會內首度亮相，並將在全美各地展示的移動式AI工廠。此AI工廠是基於一站式HyperPOD與AI工廠系統，並具有已開發好的AI程序工作流，為企業提供經驗證的完整程序，包括從測試階段，到實現投資報酬率導向的可擴充式AI應用。」 Everpure Everpure AI副總裁Kaycee Lai表示：「企業型AI應用仰賴著AI程序所需的資料。透過與Supermicro的技術合作，我們結合了Everpure的企業資料平台與Data Stream軟體，以及GPU最佳化基礎設施，進而提供經整合的AI資料平台。這些平台可確保GPU持續獲得資料，並降低運行複雜性，進而使企業更快速地從測試與驗證階段進入實際的正式運行。」

IBM IBM儲存業務總經理Sam Werner表示：「企業AI的效能取決於基礎設施。Supermicro Petascale儲存伺服器所搭載的IBM Storage Scale，可提供高吞吐量、低延遲的平行資料存取性能，並支援NVIDIA AI資料平台的規模化企業部署。IBM Storage Scale能自動從企業的非結構化資料中擷取語義，即時偵測變化，並可避免伴隨高成本的重複性資料，進而確保NVIDIA AI資料平台內的即時更新。我們與Supermicro共同為企業打造出一個經完善整合的平台，能將既有資料轉化為安全的AI智慧層（Intelligence Layer），以減少模型幻覺（Hallucination）的發生、加速洞察生成，以及實現企業級AI推論的實際運行。」

Nutanix Nutanix產品管理執行副總裁Thomas Cornely表示：「Nutanix代理式AI解決方案整合了Nutanix AHV虛擬機管理程式、開放式Nutanix Kubernetes平台、Nutanix統一儲存，以及基於Nutanix AI Gateway的新技術。此項解決方案採用與Nutanix NX平台類似的部署模式，可在Supermicro所設計、製造的多種專用型伺服器上運行，並支援NVIDIA軟體庫，助力企業部署主權代理式AI並確保程序順利運行。」 VAST Data VAST Data全球技術合作副總裁John Mao表示：「我們與Supermicro的技術合作持續推動生產級AI基礎設施邁向極致。基於VAST AI作業系統的CNode-X AI資料平台，透過大規模EBox部署的成功技術，為企業提供新一代AI應用所需的高效能、彈性，以及簡潔化營運，並加速實際成效的實現。」

WEKA WEKA產品長Ajay Singh表示：「企業面臨著需要快速導入AI技術的壓力，這意味基礎設施不能是技術導入的阻礙因素。透過將WEKA的NeuralMesh™與Supermicro的先進GPU與機架級系統結合，我們為企業打造的基礎設施架構，不僅可支援現今的AI工作負載，更能隨著這些工作負載的擴大而進行升級，進而使企業能順暢地將資料轉化為智慧型應用，且無需親自進行基礎設施的設計與建置。」 這些解決方案正於NVIDIA GTC大會期間（3月16日至3月19日），在Supermicro的1113號展位重磅亮相。 關於Super Micro Computer, Inc.

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）為應用最佳化全方位IT解決方案的全球領導者。Supermicro的成立據點及營運中心位於美國加州聖荷西，致力為企業、雲端、AI和5G電信/邊緣IT基礎架構提供領先市場的創新技術。我們是全方位IT解決方案製造商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟體及支援服務。Supermicro的主機板、電源和機箱設計專業進一步推動了我們的發展與產品生產，為全球客戶實現了從雲端到邊緣的下一代創新。我們的產品皆由企業內部團隊設計及製造（在美國、亞洲及荷蘭），透過全球化營運實現極佳的規模與效率，並藉營運最佳化降低總體擁有成本（TCO），以及經由綠色運算技術減少環境衝擊。屢獲殊榮的Server Building Block Solutions®產品組合，讓客戶可以自由選擇這些具高度彈性、可重複使用且極為多元的建構式組合系統，我們支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱解決方案（空調、自然氣冷或液冷），因此能為客戶的工作負載與應用提供最佳的效能。

Supermicro、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green皆為Super Micro Computer, Inc. 的商標和/或註冊商標。所有其他品牌、名稱和商標皆為其各自所有者之財產。 所有其他品牌、名稱和商標皆為其各自所有者之財產。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/supermicronvidiaaiai-302719513.html SOURCE 美超微電腦股份有限公司