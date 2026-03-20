CREGIS 助力香港託管及受託機構 打好數字資產治理基礎

CREGIS Nexus 榮獲「卓越企業級數字資產基礎設施品牌」大獎

香港 - 2026年3月20日 - 近日，立足香港的領先數字資產基礎設施提供商 CREGIS 宣布，其憑藉私有化部署方案 CREGIS Nexus 正式榮獲「卓越企業級數字資產基礎設施品牌」大獎，香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生（Mr. Joseph Chan Ho-lim）向 CREGIS 創始人及 CEO Shawn Yan 頒發了該獎項。此項殊榮不僅是對 CREGIS 技術實力的認可，更標誌著公司與匯豐銀行（HSBC）、AXA 安盛香港、中國工商銀行（亞洲）、中國銀行（香港）及中信銀行（國際）等行業領袖並肩，共同推動香港金融生態的創新。在傳統金融與數字資產融合的進程中，以託管銀行、信託公司為代表的受託機構，長期面臨安全、合規與極高技術門檻的挑戰。依賴純第三方服務，未必能夠擁有關鍵控制權，自己建立系統，成本和風險又很高。 CREGIS Nexus 方案，為全球持牌託管機構、信託公司及專業受託人，提供符合現有合規與風控框架的機構級基礎設施，確保掌握「資產控制權」。「我們正站在金融基礎設施演進的轉捩點。」CREGIS 創始人及 CEO Shawn Yan 表示：「對於肩負受託責任的機構而言，資產安全與合規治理十分重要。私有化部署提供最高級別的自主性、透明度和業務韌性。」CREGIS 服務超過 3,500 間企業客戶，管理超過 3,000 億美元交易資產，在金融機構客戶群中的業務年增速超過 50%，多年來零意外事故，因為「安全自主」與「合規可控」，正是CREGIS 最重視的。CREGIS Nexus 方案的核心優勢在於對底層信任模型的重塑：它深度整合了 TEE（可信執行環境） 技術，並無縫整合符合 FIPS 140-2/3 標準的銀行級硬件安全模組（HSM），確保私鑰在其全生命週期內永不出現，且所有關鍵計算均在客戶自主控制的物理環境或受硬件強保護的TEE安全區域內完成，杜絕單點故障和外部接觸。CREGIS 解決了操作與治理合規上的難題，其獨有的聲明式意圖網關（DIG） 技術，允許機構將內部風控策略、合規指令及託管協議條款，轉化為可程式化、不可篡改的業務邏輯，確保每筆資產操作不僅在密碼學上安全，更在業務意圖與合規層面上自動執行，全程可審核。這種「規則程式碼化」的能力，與香港日趨完善的數字資產監管制度高度契合。作為以香港為全球戰略總部的企業，CREGIS 推出面向持牌機構的「三方監管（Tripartite Oversight）」邏輯架構，在技術層面清晰分離資產操作權、所有權與稽核監督權，為託管及受託機構提供即用、符合牌照要求的數字化升級方案。「CREGIS正密切關注香港財經事務及庫務局，與證券及期貨事務監察委員會就數字資產託管服務提供者發牌制度的立法進展，計劃在相關監管框架正式實施後，基於CREGIS Nexus方案所構建的機構級安全與合規能力，正式提交香港數字資產託管服務牌照的申請。 」Shawn 補充道。數字資產在金融體系中愈見重要，CREGIS 憑藉其深厚積累，正助力全球及本地的託管與受託巨頭，合規而穩健地建立下一代數字資產服務能力。