2026 年世界口腔健康日：世界牙科聯盟促請各國政府將聯合國口腔健康承諾轉化為實際行動

聯合國具里程碑意義的政治宣言確認口腔健康對防治非傳染性疾病至關重要 日內瓦2026年3月20日 /美通社/ -- 在世界口腔健康日 (WOHD) 之際，世界牙科聯盟 (簡稱 FDI) 促請各國政府，將《2025 年聯合國非傳染性疾病 (NCD) 和心理健康的政治宣言》中確認的口腔健康承諾轉化為實際行動。 該宣言於 2025 年 12 月 15 日通過，標誌著全球口腔健康政策的重要轉折點。 目前全球有近 37 億人受口腔疾病困擾，幾乎佔全球人口的一半，然而口腔健康在全球健康策略中歷來未獲充分重視。 口腔健康被納入非傳染性疾病 (NCD) 議程，反映出包括 FDI 及其合作夥伴在內的全球口腔健康界十多年來持續倡導的成果。

各國政府現須將這項政治承諾轉化為國家政策、可持續融資及綜合健康計劃，以加強預防工作，並擴大基本口腔醫療服務的可及性——尤其是針對面臨最大醫療服務障礙的人群。 世界口腔健康日提供了一個全球平台，動員政策制定者、醫療專業人員、公民社會及社區，共同推動口腔健康行動。 該活動於每年 3 月 20 日舉行，強調口腔健康在整體健康、福祉及生活質素中的關鍵作用。 今年亦標誌著 FDI 為期三年的全球活動「 A Happy Mouth is...」（快樂的口腔就是...）的最終篇章。 2026 年的主題「 A Happy Mouth Is… A Happy Life」（快樂的口腔就是...快樂的人生）強調了口腔健康在人生各個階段的重要性。

世界口腔健康日工作小組主席 Anna Lella 博士表示：「從懷孕、幼兒時期到老年，健康的口腔支持人進食、說話、社交，並讓人能有尊嚴且自信地生活。 儘管口腔疾病在很大程度上是可以預防的，但它仍然是全球最常見的健康問題之一。」 口腔疾病與其他非傳染性疾病 (NCD) 具有多項相同的可改變風險因素，包括吸煙、有害飲酒及高糖不健康飲食，因此將口腔健康納入國家層面的非傳染性疾病 (NCD) 預防策略，不僅可行，亦至關重要。 FDI 主席助理教授 Nikolai Sharkov 博士表示：「聯合國政治宣言改變了口腔健康的政策格局。 政策制定者及各國政府現須將口腔健康納入全民健康覆蓋工作及國家非傳染性疾病 (NCD) 策略，同時加大對預防工作的投入。 跨界別與持份者之間的緊密協作，對於縮小醫療服務可及性的差距至關重要。」

要取得實質進展，有賴於強而有力的跨界別合作夥伴關係，包括 Haleon 、 Smile Train 、 Solventum 及 Dentsply Sirona 等合作夥伴的支持，這些夥伴正協助推動如世界口腔健康日等全球性倡議。 Haleon 口腔健康全球主管 Jayant Singh 表示：「儘管全球認同是一項重要進展，但真正能推動影響力擴展，仍然是合作夥伴關係。 透過與 FDI 及其由各國牙科協會組成的全球網絡等機構合作，我們得以將全球動能轉化為具體的本地行動，提供更優質的日常健康保障，並將世界口腔健康日等倡議帶入全球各地社區。」

Smile Train 全球口腔健康項目總監 Mónica Domínguez 博士表示：「每個人在推動口腔健康方面都扮演重要角色。 當我們跨界合作，就能讓更多最有需要的人獲得唇顎裂治療，改變他們的一生。」 當前全球對口腔健康的關注，提醒我們真正的挑戰在於維持政策動能，並將這項認同轉化為惠及全球民眾及社區的可量化成果。 Solventum 牙科解決方案總裁 Karim Mansour 表示：「口腔健康對整體福祉及生活質素至關重要。 真正的進展有賴於合作，當私營、非牟利及公共衛生界攜手合作，我們便能加強預防、擴大醫療服務的可及性，並提升全球民眾的健康成效。」

目標明確：消除差距，確保到 2030 年或之前，口腔健康被公認為人人可享的基本權利。 圖片可於 AP 獲取 媒體聯絡人 FDI 活動及社交媒體經理 Francesca Nava 電郵：[email protected] 關於世界口腔健康日 世界口腔健康日 (WOHD) 於每年 3 月 20 日舉行，由 FDI 世界牙科聯盟發起，旨在提升全球對口腔疾病預防及控制的認識。 www.worldoralhealthday.org; #WOHD26 #HappyMouth ; @worldoralhealthday; @Toothiebeaver View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026--302719083.html SOURCE FDI World Dental Federation