KLN與香港消防處簽署合作備忘錄 加強國際救援調配及物流支援

香港2026年3月20日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）與香港消防處於3月20日簽署合作備忘錄，以物流專業能力支援國際人道救援工作。此次合作期望提升香港消防處國際救援行動的調配效率及物流支援。KLN憑藉其環球網絡覆蓋、物流及國際貨運專業知識，以及多元基建設施，於災區提供全面的物流服務及所需的支援設施。
KLN執行董事及首席財務主管鄭志偉表示：「KLN一直致力服務社區，在救災及支援弱勢群體方面不遺餘力。我們有幸曾參與緬甸及土耳其的地震救援任務。此次合作標誌著雙方在國際救援應急行動合作關係上取得策略性進展。除了迅速調配物資與供應鏈管理外，KLN將運用其環球佈局、貨運代理專業知識及強大的在地資源，支援中國香港特區救援隊在現場的各項需求，使救援隊伍抵達現場後便可迅速投入運作。」
透過簽署合作備忘錄，雙方將就下列四個領域奠定合作基礎：
- 在KLN網絡範圍策略性地建立預置物資樞紐，整合先進技術實現智能設備及人員管理，以提升規劃程序；
- 共同開發以人工智能驅動的應變模式，融合KLN端到端物流服務與當地救援行動支援，全面提升運作效率與調配能力；
- 利用先進的設備與物資管理平台，結合KLN跨國及地區的專業服務，以確保精準追蹤及資源管控；及
- 支援智能行動後檢討分析以優化資源使用，同時配合KLN的資源卸貨及補充支援，實現未來部署的高效運作。
此次合作使KLN得以發揮其物流專業能力，同時履行企業社會責任以支持世界各地社群。KLN十分榮幸與香港消防處並肩同行，作為致力提升國際救援行動的堅定夥伴。
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關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）
KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。
KLN的辦事處遍佈全球59個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。
KLN於2024年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。
* 僅就持續經營業務而言
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SOURCE 嘉里物流聯網有限公司