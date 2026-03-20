KLN與香港消防處簽署合作備忘錄 加強國際救援調配及物流支援

香港2026年3月20日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）與香港消防處於3月20日簽署合作備忘錄，以物流專業能力支援國際人道救援工作。此次合作期望提升香港消防處國際救援行動的調配效率及物流支援。KLN憑藉其環球網絡覆蓋、物流及國際貨運專業知識，以及多元基建設施，於災區提供全面的物流服務及所需的支援設施。

KLN執行董事及首席財務主管鄭志偉表示：「KLN一直致力服務社區，在救災及支援弱勢群體方面不遺餘力。我們有幸曾參與緬甸及土耳其的地震救援任務。此次合作標誌著雙方在國際救援應急行動合作關係上取得策略性進展。除了迅速調配物資與供應鏈管理外，KLN將運用其環球佈局、貨運代理專業知識及強大的在地資源，支援中國香港特區救援隊在現場的各項需求，使救援隊伍抵達現場後便可迅速投入運作。」