祖龙娱乐發佈2025年全年業績

精品化戰略成效顯著 女性向及策略卡牌賽道展現優異成績



技術創新實力彰顯虛幻引擎5技術在遊戲中落地應用



財務摘要︰



• 2025年收益為人民幣1,304.4百萬元，較2024年同期增長14.3%。其中，綜合遊戲發行及運營業務收益同比增長13.7%至人民幣1,176.4百萬元，佔總收益的90.2%。



• 2025年毛利為人民幣923.7百萬元，較2024年同期增長11.8%，毛利率為70.8%。



• 2025年研發開支為人民幣533.4百萬元，較2024年同期保持相對穩定。銷售及營銷開支同比減少19.0%至人民幣457.7百萬元，主要由於年內持續優化投放支出策略以提高整體投放效率所致。



• 2025年經調整虧損淨額較2024年同期大幅收窄88.2%至人民幣31.9百萬元。主要由於《龍族：卡塞爾之門》和《踏風行》分別於2024年下半年和2025年上半年在中國大陸上線，及《以閃亮之名》於2025年內持續穩定的表現推動收益增加；以及年內銷售及營銷開支同比減少所致。



營運摘要︰



• 截至2025年全年業績公告發佈之日，集團在逾170個地區市場推出24款精品手遊，支持14種語言的多個地區版本，產品矩陣包括MMORPG、女性向、策略卡牌、放置RPG和SLG等多種品類。



- 超自由時尚女性向手遊《以閃亮之名》在中國大陸地區上線以來，百餘次躋身iOS遊戲暢銷榜前三十名，十五次衝入iOS遊戲暢銷榜前十名。遊戲於2025年9月在韓國地區上線，上線24小時即登頂iOS和谷歌遊戲免費榜雙榜榜首，並獲得iPad遊戲免費榜第二名的好成績。遊戲於中國大陸地區2025年全年的平均DAU（日活躍用戶數）超越2024年及2023年各年的平均DAU，2025年的項目利潤亦高於2024年及2023年。



- 策略卡牌類遊戲《龍族：卡塞爾之門》在2025年暑期和週年慶期間的平均MAU及平均DAU較2025年上半年均實現顯著增長，且十一假期期間DAU峰值再創新高。自2025年4月至今，遊戲陸續在中國港澳台、東南亞及韓國地區上線。



- MMORPG遊戲《夢幻誅仙》和《龍族幻想》長線運營狀態良好。《夢幻誅仙》2025年的流水規模與新增用戶量創下2022年以來的全新峰值。



產品儲備︰



• 為打造不同類型及多樣化的遊戲組合，集團預期於2026年至2028年期間在全球各地推出6款包括策略卡牌、女性向、動作射擊及其他類型的遊戲產品。



- 項目G是一款基於知名小說和動畫改編及開發的策略卡牌遊戲。遊戲IP以西方奇幻題材為背景，在全球擁有廣泛的受眾和巨大的號召力。



- 項目K是一款使用虛幻引擎5製作的女性向遊戲，致力於通過先進的3D視覺技術打造充滿幻想的遊戲體驗。借助虛幻引擎出色的視覺技術，以及對女性玩家在遊戲內容等方面體驗偏好的深度理解，集團將精心打造這款全平台的女性向大作。



香港 - 2026年3月20日 - 祖龙娱乐有限公司（「祖龙娱乐」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：9990.HK）公佈其截至2025年12月31日止年度（「年內」）之經審核年度業績。



2025年，祖龙娱乐錄得收益為人民幣1,304.4百萬元，較截至2024年同期人民幣1,141.1百萬元增加14.3%，主要由於《龍族：卡塞爾之門》和《踏風行》分別於2024年下半年和2025年上半年在中國大陸上線，以及《以閃亮之名》於2025年內的表現持續穩定所致；其中，綜合遊戲發行及運營業務收益較截至2024年同期同比增長13.7%至人民幣1,176.4百萬元，佔總收益的90.2%。2025年，集團毛利為人民幣923.7百萬元，較2024年同期同比增長11.8%，毛利率為70.8%。年內，集團研發開支為人民幣533.4百萬元，較2024年同期保持相對穩定。銷售及營銷開支減少19.0%至人民幣457.7百萬元，主要由於年內持續優化投放支出策略以提高整體投放效率所致。受上述因素綜合影響，2025年集團經調整虧損淨額較2024年同期大幅收窄88.2%至人民幣31.9百萬元。



深入踐行精品化及全球化戰略，不斷鞏固核心賽道領先優勢



年內，集團持續貫徹精品化、全球化戰略，在女性向和策略卡牌賽道取得了優異成績。



超自由時尚女性向手遊《以閃亮之名》自2023年3月上線中國大陸地區以來，始終保持強勁的生命力，百餘次躋身iOS遊戲暢銷榜前三十名，十五次衝入iOS遊戲暢銷榜前十名。年內，遊戲與故宮宮苑、歡樂谷、《甄嬛傳》、《魔卡少女櫻》等開展形式多樣的聯動活動，在強化遊戲自身IP價值的同時，構建起立體化、多元化的異業合作矩陣。與此同時，遊戲深入挖掘蜀繡、羌繡、苗族銀飾、白瓷等技藝背後的非遺文化內涵，構建起「科技+文化+情感」的非遺傳承新範式，讓玩家在虛擬的創意表達中，沉浸式感受非遺之美。遊戲於中國大陸地區2025年全年的平均DAU（日活躍用戶數）超越2024年及2023年各年的平均DAU，2025年的項目利潤亦高於2024年及2023年。此外，遊戲於2025年9月在韓國地區上線，上線24小時即登頂iOS和谷歌遊戲免費榜雙榜榜首，並獲得iPad遊戲免費榜第二名的好成績。隨後連續多日衝頂韓國地區iOS及谷歌總榜免費榜榜首，並且獲得蘋果編輯推薦。



由虛幻引擎4打造的、根據《龍族》系列小說和動畫改編開發的策略卡牌類遊戲《龍族：卡塞爾之門》，2025年於中國大陸地區累計完成並上線約四十個版本。集團堅持數值和內容雙主線運營，提高內容線迭代頻率，並以賽季制及小遊戲等玩法滿足玩家的新鮮感與體驗需求，通過與旺旺、敦煌、羅森、徐福記等開展多元聯動，有效帶動用戶活躍度提升。遊戲在中國大陸地區暑期和週年慶期間的平均MAU（月活躍用戶數）及平均DAU相較2025年上半年都實現了顯著的增長，且十一假期期間DAU峰值再創新高。2025年4月，遊戲在中國港澳台地區上線，預下載階段登頂iOS遊戲免費榜榜首，並在半周年慶期間，連續9日位列中國台灣地區iOS遊戲免費榜榜首。2025年8月及2026年3月，遊戲陸續於東南亞地區及韓國上線。截至2025年度業績公告之日，《龍族：卡塞爾之門》的全球累計註冊用戶數超過1000萬人。



技術創新驅動遊戲產品力，多元產品佈局構築增長動能



集團堅持以技術創新為核心引擎，使用虛幻引擎5技術在手遊開發方面進行了諸多前沿嘗試，與多家知名科技大廠進行緊密的技術合作。在產品適配性上，實現了與鴻蒙系統的突破性兼容，《以閃亮之名》成為首款搭載虛幻引擎且登陸鴻蒙平台的大型女性向手遊，《龍族：卡塞爾之門》同樣採用虛幻引擎開發並全面適配鴻蒙系統。在使用虛幻引擎5的在研項目中，集團在熟練運用Metahuman和MassAI等新技術於產品開發的基礎上，更進行了深度的定制化和渲染改進。同時，集團積極推動智能NPC落地應用，深化AIGC與UGC融合創作，持續賦予遊戲更強的動態生命力。其中，《以閃亮之名》全球形象代言人寵物「荔枝喵」上線智慧對話和占卜功能，形成虛擬與現實互動的健康生態。此外，遊戲匠心獨運地將AIGC與服裝DIY繪圖玩法相融合，上線雲圖繪坊功能，讓玩家更便利地創造獨屬服裝，並以UGC和KOC社區生態建設為發力點，挖掘玩家的優質作品，促進玩家創作熱情，借助內容裂變效應推動遊戲觸達更廣泛的客群。



與此同時，為打造不同類型及多樣化的遊戲組合，集團預期於2026年至2028年期間在全球各地推出6款包括策略卡牌、女性向、動作射擊及其他類型的遊戲產品。其中，項目G是一款基於知名小說和動畫改編及開發的策略卡牌遊戲。遊戲IP以西方奇幻題材為背景，在全球擁有廣泛的受眾和巨大的號召力。項目K是一款使用虛幻引擎5製作的女性向遊戲，致力於通過先進的3D視覺技術打造充滿幻想的遊戲體驗。借助虛幻引擎出色的視覺技術，以及對女性玩家在遊戲內容等方面體驗偏好的深度理解，集團將精心打造这款全平台的女性向大作。



組織煥新賦能研運一體，篤行實幹踐行社會責任



研運一體是集團堅定的核心戰略，為深入推進研運一體，集團完成組織架構的系統性優化與戰略升級。打造出現象級女性向爆款遊戲《以閃亮之名》的VVANNA工作室已於近期升級為獨立事業部，形成更大的BU(Business Unit)結構，以更清晰的業務權責和更完善的資源支持體係保障女性向賽道的遊戲產能。同時，集團決定成立專門的引擎技術支持部門，強化對遊戲研發的技術支撐能力，集中優勢資源為產品保駕護航。



除持續強化內部架構優化、夯實自身經營實力外，集團於2025年對外亦持續踐行企業社會責任。從2021年至今，集團的「鴻鵠築夢」公益計劃已走過5個年頭。集團始終致力於改善偏遠鄉村學生的學習和生活條件，持續為鄉村教育事業注入力量。並以「龍行公益」活動為紐帶，為鄉村教育發展添磚加瓦。



展望未來，集團將繼續深化業務佈局，在聚焦優勢賽道的同時，持續保持領先的技術優勢，不斷提高自發行效率，在堅持精品化、多品類、研運一體、全球化的核心戰略基礎上，力爭實現企穩回升後的新一輪增長。







關於祖龙娱乐有限公司 祖龙娱乐是中國領先的移動遊戲公司，經歷了二十餘年研發經驗的沉澱，始終秉 持「成為世界頂級的遊戲公司，持續開發各品類業內領先的精品遊戲，為全球遊 戲玩家創造卓越的在線娛樂體驗」的願景。截至2025年12月31日，祖龙娱乐共推出了24款精品手遊，在超過170個地區市場發行了可支持14種語言的多個地區版本，產品矩陣目前包括MMORPG、女性向、策略卡牌、放置RPG和SLG等多種品類。





