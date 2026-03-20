天才咖啡发行非金融商品代幣GCT，獨家登陸RWA.LTD

非金融性代幣項目與商品經濟的突破性融合 直擊现烘咖啡豆的零售缺口 打造可擴展的流動社交咖啡生態 香港2026年3月20日 /美通社/ -- 天才咖啡正式推出天才咖啡代幣（GCT），於2026年3月19日獨家登陸RWA.LTD平台。GCT總供應量固定為1億枚。GCT代表实体现烘咖啡豆的兑换权，通过「区块链确权 → 权益自由流转 → 按需兑换 → 下單即烘即送」，GCT解決新鮮烘焙咖啡豆難以广泛零售的產業痛點，為每位咖啡愛好者重塑「買、藏、兌、享」四位一體的消費鏈路，为他们构建了社交沟通的数位语言。

通過將GCT指定為實物商品的銷售方式，該等代幣被設計為不屬於《香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorist Financing Ordinance，簡稱「AMLO」）第 53ZRA 條所界定的「虛擬資產」（Virtual Asset）。因為該等代幣並未落入「虛擬資產」的初始定義範圍；即使在某些情況下可能被視為符合相關特徵，其最終仍符合 AMLO 第 53ZR 條所界定的「有限用途數碼代幣」（Limited Purpose Digital Token）的定義。因此GCT不屬於「虛擬資產交易平臺」（VATP）牌照體系的管轄範圍。GCT無任何投資屬性，僅作為兌換實體咖啡產品及相關服務的數位憑證。

重塑咖啡消費模式 GCT並非單純對既有銷售模式的優化，而是以全新的權益配置與流動機制，重新組織咖啡豆的生產、烘焙與消費關係。透過 GCT，众多咖啡愛好者得以购买并收藏代表提貨權的代幣、变向享受规模效应，將未來的新鮮咖啡豆轉化為一種可持有、可流轉的權益形式。當實際需求出現時，持幣者可按需兌換GCT來換取當下新鮮烘焙的咖啡豆，享受「下單即烘」的體驗——拒絕預製庫存，烘焙完成後即鎖鮮包裝，並配送到家（限於香港地區）。透過這一機制，GCT使個人與小批量訂單方亦能平等享受即時烘焙的新鮮品質。新鮮不再以訂購規模或溢價成本為前提，而是透過權益配置自然實現。

GCT亦具備流動性，持幣者可將其轉讓予其他咖啡愛好者，使其不僅是消費憑證，更成為咖啡文化中的溝通語言與社交密碼，從而構建可流动、可擴展、高黏性的咖啡消費社群，為品牌運營創造新增長動能。 在更長遠的規劃中，GCT 代表一個可延展的商業文化生態，天才咖啡將以 GCT 為核心構建多層次產業生態，陸續推出咖啡品鑑、沖煮工坊、線下聚會等多元體驗，讓持幣者獲得超越交易本身的生态參與体验，喚回咖啡的社群核心價值。 RWA代幣化項目脫去金融性的刻板標籤

不仅对于咖啡消费產業，GCT是现实世界資產（RWA）代幣化项目脱离金融性的刻板印象、与非金融商品经济融合的突破性范例。通过將區塊鏈技術优势與商品经济深度融合，GCT把RWA代币化應用場景從金融领域拓展至大眾消費領域，证明了RWA代币化项目的實用價值和多样性，為区块链赋能产业新增消費端賽道標杆，進一步提升整体產業的可持續發展性。RWA.LTD作為全球首個专注于非金融性RWA代币的平臺，为GCT提供代幣發行、二級交易、實物兌換全生命週期服務。

天才咖啡負責人表示 ：「GCT以區塊鏈技術解決咖啡產業長期以來新鮮烘焙豆難以普及零售的痛點，打造出以社群為紐帶、以新鮮為核心的咖啡生態。我們正重新定義咖啡消費邏輯，以區塊鏈技術賦能咖啡產業創新發展。」 RWA.LTD CEO 付饶評述 ：「作為全球首個專注於非金融 RWA 代幣的平台，我們非常榮幸成為 GCT 的首發合作方。我們致力於向市場展示，RWA 代幣化並不僅限於金融資產場景，其在商品经济領域同樣具有廣闊的應用空間。憑藉我們在非金融 RWA 代幣化領域的長期深耕與實踐積累，我們對相關項目的結構設計及合規風險把控具備充分信心。本次合作中，GCT 的合規架構與產品設計為 RWA 在大眾消費領域的落地提供了創新範式。未來，我們亦將持續探索更多非金融 RWA 應用場景，推動行業多元化發展。」