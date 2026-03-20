National Film Board of Canada 將 Lavis 和 Szczerbowski 榮獲奧斯卡的《哭珍珠的女孩》帶給全球觀眾

蒙特利爾二人組的定格動畫寓言詭秘懾人，在 NFB.ca 上走向全球

蒙特利爾2026年3月20日 /美通社/ -- National Film Board of Canada (NFB) 現正將 Chris Lavis 與 Maciek Szczerbowski 榮獲奧斯卡金像獎 (Oscar) 的定格動畫寓言《哭珍珠的女孩》(The Girl Who Cried Pearls)，帶給全球觀眾。

這部短片在第 98 屆奧斯卡金像獎 (Academy Awards) 榮獲最佳動畫短片 (Best Animated Short Film)，其英語版本由 Colm Feore 擔任旁述。影片現已於 NFB.ca 及所有 NFB 應用程式免費上線，可供全球觀眾欣賞 (*法國及其海外領地、德國、西班牙和安道爾除外)。

要點簡介

《哭珍珠的女孩》由 Chris Lavis 及 Maciek Szczerbowski 創作 (17 分 37 秒)

監製：Julie Roy、Marc Bertrand、Christine Noël

新聞資料套件：mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls