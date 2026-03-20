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出版：2026-Mar-20 22:15
更新：2026-Mar-20 22:15
PR Newswire

National Film Board of Canada 將 Lavis 和 Szczerbowski 榮獲奧斯卡的《哭珍珠的女孩》帶給全球觀眾

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蒙特利爾二人組的定格動畫寓言詭秘懾人，在 NFB.ca 上走向全球

蒙特利爾2026年3月20日 /美通社/ -- National Film Board of Canada (NFB) 現正將 Chris Lavis Maciek Szczerbowski 榮獲奧斯卡金像獎 (Oscar) 的定格動畫寓言《哭珍珠的女孩》(The Girl Who Cried Pearls)，帶給全球觀眾

《哭珍珠的女孩》電影劇照

這部短片在第 98 屆奧斯卡金像獎 (Academy Awards) 榮獲最佳動畫短片 (Best Animated Short Film)，其英語版本Colm Feore 擔任旁述。影片現已於 NFB.ca 及所有 NFB 應用程式免費上線可供全球觀眾欣賞 (*法國及其海外領地、德國、西班牙和安道爾除外)。

要點簡介

《哭珍珠的女孩》Chris LavisMaciek Szczerbowski 創作 (17 分 37 秒)
監製：Julie Roy、Marc Bertrand、Christine Noël
新聞資料套件：mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls

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  • 《哭珍珠的女孩》頌揚定格動畫的奇幻魔力。本片乃精心雕琢的寓言，訴說女孩深感悲傷，男孩愛着她，而貪婪之念，又如何誘使良善之心，墮入邪惡深淵
  • 對於這對受讚譽的蒙特利爾動畫拍檔來說，今次是他們第踏足奧斯卡紅地毯。他們早在 2007 年便憑短片《坐火車的女人》(Madame Tutli-Putli) 驚艷全球，該片不僅為他們帶來首個奧斯卡最佳動畫短片提名，更開創其與 NFB 長達 20 年的合作關係
  • 電影的創作團隊雲集頂尖人才，配樂出自 Patrick Watson 手筆，藝術總監則由 Brigitte Henry 出任。 聲音設計由 Olivier Calvert 操刀，他曾經是 Sylvain Bellemare 團隊的一員，參與過 Denis Villeneuve 執導的 《天煞異降》(Arrival) 的製作，該片奪得 2017 年奧斯卡最佳音效剪輯獎 (2017 Oscar for Sound Editing)。
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NFB 與奧斯卡金像獎
新聞資料套件：mediaspace.nfb.ca/oscars

  • NFB 的製作及聯合製作已榮獲 12 項奧斯卡金像獎 79 項提名
  • 為了表揚 NFB 在電影藝術的「全面卓越成就」，學院於 1989 年，即 NFB 成立 50 週年之際，向其頒發榮譽奧斯卡獎 (Honorary Academy Award)。

保持聯繫

網上放映室：nfb.ca
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關於 NFB

NFB-ONF 標誌

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/national-film-board-of-canada--lavis--szczerbowski--302719867.html

SOURCE National Film Board of Canada

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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