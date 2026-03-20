Crescel 公佈隨機分配對照試驗結果，生物植物配方 Skin Renewal Cream 於玫瑰痤瘡治療中表現良好

該研究由一位世界知名的皮膚科醫生主導，招募了 60 名患有輕度至嚴重玫瑰痤瘡的成人受試者，並評估了為期 12 週的治療成效。 該試驗結果預計將於 2026 年提交至經同行評審的醫學期刊發表。

佛羅里達州邁阿密海灘2026年3月20日 /美通社/ -- 創新科技公司 Crescel LLC 今日公佈了一項雙盲、隨機分配、活性對照臨床試驗結果。該試驗針對玫瑰痤瘡（一種慢性皮膚發炎疾病）患者，評估其生物植物配方 Skin Renewal Cream 相較於常用標準護理——外用甲硝唑 (Metrocream ® ) 聯合 CeraVe ® 保濕產品的療效。

研究顯示，相較於含甲硝 唑的標準護理，該產品在臨床改善方面表現更佳，且耐受性良好

兩組受試者的泛紅均有所減輕；然而，Crescel 組整體改善幅度更為顯著。 在發炎病灶方面，對照組於各時間點的改善均未達統計意義。

Crescel Skin Renewal Cream 在多項重要指標上，相較於基線顯示具有統計意義的顯著改善：

受試者被隨機分配接受 Crescel Skin Renewal Cream 或 0.75% 甲硝唑聯合保濕產品的治療方案，每日使用兩次。 皮膚科醫生於基線以及第 4 週、第 8 週及第 12 週進行評估。

耐受性

Crescel Skin Renewal Cream 具有良好的耐受性，於整個研究期間未見不良反應。 亦未報告任何與刺激、乾燥或皮膚屏障受損相關的臨床問題。

產品簡介

Crescel Skin Renewal Cream 採用生物植物成分的外用配方，結合天然萃取成分及專有微乳化傳輸系統，有助維持皮膚健康。 該產品已獲 National Rosacea Society（美國國家玫瑰痤瘡協會）以及 National Psoriasis Foundation（美國國家銀屑病基金會）認可。

Crescel 聯合創辦人、主席兼行政總裁 Peter J. Passalacqua, Jr. 表示：「這些研究結果顯示，以新方法管理玫瑰痤瘡具有潛在價值。 在這項受控臨床試驗中，Crescel 在多項關鍵指標上均較常用標準治療方案展現更佳改善效果，且具有良好的耐受性。」