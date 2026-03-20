Pepsi® Global 矚目呈獻 Pepsi Football Nation----頌揚 90 分鐘比賽以外足球文化的新全球平台

Pepsi Football Nation 是一個全球平台，頌揚球場以外的球迷文化、合作夥伴關係及品牌活動。

承傳逾 50 年傳統，Pepsi Football Nation 以足球為共同語言，跨越球會、國界及大洲，凝聚全球球迷。

平台整合 Pepsi 的各項足球合作計劃及內容，貫穿數碼平台、社交媒體、零售渠道及現場品牌體驗。 倫敦2026年3月20日 /美通社/ -- Pepsi Global 今日宣佈啟動 Pepsi Football Nation，此全球平台致力將足球文化融入日常生活，從里約熱內盧延伸至倫敦。 超過 50 年來，Pepsi 的身影始終活躍於足球史上的輝煌瞬間。 無論是歐冠盃 (UEFA Champions League)、由 Pepsi 呈獻的 Kick Off Show（揭幕表演）等世界級賽事及球場盛典，還是社區層面的競技，品牌始終陪伴球迷度過每個重要時刻。

足球超越界限，讓人因信念、對決、傳統儀式及共享熱情而凝聚成社群。 正是這個全球社群，啟發出 Pepsi 在足球領域的最新篇章。 足球的影響力，絕不止於球場內的九十分鐘賽事， 還包括開賽前的期待、建立信念的傳統習俗、完場後依然迴盪的話題，以至交織於日常生活中的種種儀式。 秉持此理念之下，Pepsi 將所有足球活動整合至 Pepsi Football Nation，並以一個宏大目標為依歸：Pepsi Celebrates How Football Feels Around the World（Pepsi 頌揚全球足球熱情）。 平台展現足球魅力不但源於競技表現，同時也深受文化底蘊及人際連繫所影響。

Pepsi Football Nation 讚頌種種形式的球迷熱情。 平台禮讚世代傳頌的球迷戰歌、賽前儀式、徹夜不休的熱烈辯論、考驗友誼之爭，以及讓球迷重新聚首的精彩瞬間。 正是這些體驗，交織出足球最真實、最動人的面貌。 平台核心，是一眾塑造現代足球面貌的頂尖球星。 Pepsi® 擁有一支充滿活力的全球陣容，體現推動足球發展的才華、自信及文化影響力。 他們盡展新世代足球員的風範，球場上技驚四座，球場外魅力非凡。 環環相扣之下，構建出互相連繫的生態圈，猶如球迷日常體驗足球世界的縮影。 從賽前的期待心情、賽事中的高低起伏、化作經典的難忘瞬間以至完場後依然熾熱的足球話題，彼此相匯相融。 Pepsi Football Nation 糅合環球視野與本土熱情，無論足球在何地跳動、以何種方式體驗，都能共同讚美足球文化。

PepsiCo 國際飲品行政總裁 Eugene Willemsen 分享道：「逾 50 年來，Pepsi 一直是足球文化的核心所在，把球賽從球場延伸至音樂、娛樂以至球迷文化領域。 足球運動持續發展，觀眾層面也更加多元，我們的機遇不僅是參與其中，更要昇華那份讓足球永誌難忘的情感力量。 Pepsi Football Nation 是我們的嶄新里程：一個為頌揚球迷的熱情、個性及共享體驗的平台，旨在將全球球迷連繫起來。 當中體現我們矢志提升文化影響力，並與全球消費者加深連繫。」 Pepsi Football Nation 以不同姿態，為足球賦予生命，讓活力綻放。 平台內容豐富多元，既有扎根於球迷話題、幽默元素及文化共鳴的全天候數碼及社交媒體帖文，亦有取材自足球文化中經典球迷歌曲的頌歌式故事。透過與內容創作者及網紅合作，讓球迷的真實聲音得以展現。 平台突顯 Pepsi 作為賽日餐飲良伴的角色，並將影響力延伸至店舖及產品包裝，透過不同活動，將日常享用 Pepsi 的時刻化成對足球的熱情慶祝。

歡迎在 Instagram、Facebook、TikTok 及 YouTube 關注 Pepsi，了解 Pepsi Football Nation 及品牌的最新動態。 關於 PepsiCo 全球超過 200 個國家及地區的消費者，每天享用 PepsiCo 產品逾 10 億次。 PepsiCo 於 2025 年錄得接近 940 億美元的淨收入，得益於其相輔相成的飲品及方便食物組合，包括 Lay's、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker 及 SodaStream。 PepsiCo 的產品組合豐富多元，涵蓋眾多深受歡迎的食物與飲品，當中有多個經典品牌的估計年度零售額，均超過 10 億美元。 指引 PepsiCo 邁步向前的願景，是透過 pep+ (PepsiCo Positive) 正面力量取勝，成為全球飲品及方便食物的領導皇者。 pep+ 是我們貫徹整個業務流程的策略性轉型計劃，將可持續發展作為核心，力求在推動增長的同時，為 PepsiCo 及公司業務所在的社區塑造更強大、更穩健的未來。 如欲了解更多詳情，敬請瀏覽 www.pepsico.com，並於 X (Twitter)、Instagram、Facebook 及 LinkedIn 追蹤 @PepsiCo。

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