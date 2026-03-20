天寶集團控股有限公司公布2025年全年業績

收益同比增長3.2%至5,558.6百萬港元，派息比率進一步提升至34.7% 工業電源及消費電源業務錄得理想增長，進一步完善全球產能布局 財務概要 截至12月31日止年度 2025年 百萬港元 2024年 百萬港元 變化 收益 5,558.6 5,385.7 +3.2 % 毛利 1,011.6 1,048.2 -3.5 % 經營溢利 424.0 418.6 +1.3 % 年內溢利 380.4 383.6 -0.8 % 毛利率 18.2 % 19.5 % -1.3百分點 經營溢利率 7.6 % 7.8 % -0.2百分點 淨利率 6.8 % 7.1 % -0.3百分點 每股基本盈利（港仙） 36.9 37.3 -1.1 % 中期股息（港仙） 6.2 5.2 +19.2 % 末期股息（港仙） 6.6 6.0 +10.0 % 全年股息（港仙） 12.8 11.2 +14.3 % 香港2026年3月20日 /美通社/ -- 行業領先的智慧電源解決方案供應商 – 天寶集團控股有限公司( 「公司」 或 「天寶」, 股份代號: 1979) 欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2025年12月31日止年度（「年內」）之全年業績。 財務回顧 回顧2025年，宏觀不確定性持續加大，地緣政治風險升溫、貿易政策變化頻繁，以及原材料價格持續波動，均為企業帶來顯著經營壓力。縱使整體市場氣氛較為審慎，但天寶作為行業領先的智能電源解決方案供應商，憑藉多年來建立的客戶基礎、完善的產品覆蓋以及靈活多變的全球布局，年內得以維持穩定訂單量，高技術含量及高附加值產品更持續獲市場青睞，驅動業務平穩發展。其中，工業電源產品需求回暖，智能控制器業務亦隨着客戶對供應鏈穩定性及一站式服務有著更高要求而取得理想增長。本集團近年亦早著先機，積極拓展綠色能源產品、高端智能控制器、智能設備等領域，為業務可持續發展奠定了良好基礎。

依託深厚的營運根基及前瞻的策略部署，本集團年內維持穩定表現，收入同比上升約3.2%至5,558.6百萬港元（2024年：5,385.7百萬港元）。然而，由於電子行業競爭加劇，加上原材料成本有所上升，毛利率在計及本集團的全球供應鏈優勢後仍同比下滑1.3個百分點至18.2%（2024年：19.5%），導致毛利同比下跌約3.5%至1,011.6百萬港元（2024年：1,048.2百萬港元），惟整體仍處於健康水平。配合嚴謹的成本管理，年內經營溢利同比增長1.3%至424.0百萬港元（2024年：418.6百萬港元）。 年內溢利亦大致持平，達380.4百萬港元（2024年：383.6百萬港元），每股基本盈利為36.9港仙（2024年：37.3港仙）。

本集團亦致力維持穩定的派息政策，以回饋股東的長久支持。鑒於年內穩健的業績表現，董事會決議宣派2025年末期股息每股6.6港仙（2024年：每股普通股6.0港仙），並根據以股代息計劃向本公司股東提供選擇權，以通過收取新繳足股份代替全部或部分現金。在計及已派付截至2025年6月30日止六個月的中期股息每股普通股6.2港仙（2024年：每股普通股5.2港仙）後，年內每股普通股總股息達12.8港仙（2024年：每股普通股11.2港仙），派息比率達34.7%（2024年：30.0%）。 板塊發展及業務亮點

年內，工業電源分部（智能充電器及控制器）繼續成為本集團的主要業務板塊，收益按年上升7.4%至2,158.8百萬港元（2024年：2,009.6百萬港元），佔本集團總收益的38.8%（2024年：37.3%）。產品組合上，本集團持續加大高附加值及高技術門檻產品的研發投入，於年內成功推出具備3,500W~10,000W的新型大功率電源產品，可廣泛應用於雲計算數據中心、超算╱HPC系統、企業級服務器等高性能運算場景，有效滿足新一代AI硬件對穩定性與效能的嚴苛要求。隨著關稅政策影響加大，本集團亦得以透過其全球供應鏈布局應對市場挑戰，於年內積極深化與現有全球五百強客戶的合作關係，有效捕捉高端工業電源的訂單需求，推動板塊表現增長。

另一方面，本集團的消費電源分部（電訊、媒體及娛樂、照明及其他）年內需求保持平穩，分部收入同比增加5.5%至2,457.1百萬港元（2024年：2,328.0百萬港元），佔本集團總收益的44.2%（2024年：43.2%）。按應用層面來看，媒體及娛樂以及照明等細分市場的表現相對理想，收入貢獻分別同比增加56.3%及14.6%至465.9百萬港元及418.6百萬港元，有效抵消了電訊業務的疲弱需求。隨著各細分市場表現個別發展，板塊收入組成亦較去年同期有所改變，帶動分部毛利率有所提升。 新能源業務是本集團的另一重要板塊。年內，集團針對現有客戶及產品組合進行了策略性調整，透過優化毛利率較低的客戶及產品以及引入新客戶，成功取得了營收表現及盈利水平之間的良好平衡。因此，年內收益同比輕微下跌至942.7百萬港元（2024年：1,048.2百萬港元），佔本集團總收益的17.0%（2024年：19.5%）。儘管新能源市場競爭激烈，部分項目仍處於放量階段，短期盈利貢獻或有限，但管理層認為相關投入具備明顯的市場需求及清晰的發展策略，預計將有助本集團鞏固其在東南亞以至全球綠色電源市場的地位，使其成為驅動天寶未來增長的新引擎。

在工業電源、新能源及消費品電源業務有序擴展的同時，本集團亦持續優化全球產能布局，以多元多地的生產能力配合客戶需求並應對宏觀不確定性。其中，本集團位於惠州的全新創能工業園已於2025年10月全面投產，成為集團最新一代的智能製造基地。園區在規劃階段已納入綠色生產理念，能有效降低單位生產成本及碳排放，該廠房不僅於2024年獲得了「廣東省綠色工廠」稱號，更於2026年2月正式獲評為「國家級綠色工廠」，為未來與更多注重供應鏈可持續性的國際客戶合作提供了先決條件。

全球布局方面，本集團已於墨西哥、越南及匈牙利建立生產基地，與國內的生產設施形成了互補優勢。各地廠房能根據其市場定位配置相應產線及產品組合，以滿足客戶在全球貿易及政治環境變化下日益複雜且多變的需求。集團亦能透過靈活調整產能配置，為客戶提供具成本效益及可靠的產品解決方案。 未來展望 展望2026年，全球經濟及行業環境預期將繼續面對通脹、地緣政治變化，及貿易爭端等多項不確定因素影響。其中，中國製造業正面臨「短期承壓與長期機遇並存」的嚴峻局面，產業鏈持份者一方面擔憂原料供應及物流成本攀升等直接衝擊，同時也致力從供應鏈重塑與市場轉型中捕捉到新的發展機遇。加上市場加速向領先企業傾斜，以及地緣政治快速變化，這亦可能促使企業尋求更安全的供應鏈；此外，高油價局勢亦充分凸顯了新能源的經濟效益，預計在全球能源轉型加速的背景下，中國的領先產業龍頭將迎來發展良機。因此，在政策支持、技術升級及終端應用場景擴展的推動下，本集團的工業電源、新能源相關產品，以及消費電源三大業務板塊，預期將具備長遠及廣闊的發展空間。

有見及此，集團將致力提升智能控制器的能源效率、系統適應性及整合能力，在現行電源控制、模塊化設計等優勢領域上，進一步拓展高端智能控制器業務，藉此鞏固本集團在工業電源業務上的領先地位。隨着全球能源轉型及綠色低碳政策出台，「油改電」與電動出行市場亦正處於快速成長期。面對多樣化的綠色出行場景，集團亦將積極完善生產效率及工藝，持續降低能源消耗及碳排放強度，以實際行動回應社會對環境保護及可持續發展的期望，為建構低碳社會貢獻企業力量。

長遠而言，憑藉多年來累積的技術儲備與產業經驗，本集團將致力推動技術模組化發展，以更高效、更低投入的方式，推動產品升級並拓展應用場景，以提升未來產品的智能化能力和市場競爭力。產品布局以外，本集團亦會積極挖掘一帶一路以及東南亞等新興市場機遇，以更多元的業務覆蓋減低歐盟碳稅的潛在影響。 此外，本集團亦將積極響應「新質生產力」的政策導向，持續加大於高效能電源、智能控制器及自動化製造等領域的研發及投入。本集團亦將致力糅合AI應用技術及生產設備，並全力推進惠州新創能工業園的全面投入。配合現時多地的產能布局，本集團相信未來將能靈活滿足不同地區的客戶需求，以更高的成本優勢，為客戶提供適切可靠的產品和服務。

隨著本集團逐步完善其全球佈局，未來資本投入預期將逐步下降，亦有利本集團維持良好的現金流表現及充裕的現金水平，以應對外部環境變化。本集團亦將繼續以股東利益為優先，透過提升營運效率、加強資本管理及適時實施回購或派息等政策，積極提升股東回報。 關於天寶集團控股有限公司 天寶始創於1979年，2015年在香港主板上市，深耕電源製造領域47年，以高端化、數智化為發展方向，持續為客戶提供「智能高效、安全可靠、快速響應」的產品定製研發與生產製造服務，並提供具有市場競爭力的一站式智能電源解決方案，多年來與眾多國際知名品牌建立了長期穩固的合作關係，現已成為國際領先、誠信可靠的創新型電源集團。

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