光大環境公佈2025年全年業績

香港2026年3月20日 /美通社/ -- 中國光大環境（集團）有限公司（「光大環境」或「本公司」，股份代號：257.HK）謹此宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年十二月三十一日止年度（「二零二五年」或「回顧年度」）之綜合業績。 回顧年度內，面對複雜嚴峻的內外部環境，本集團聚焦主責主業，以科技創新賦能產業發展，以國際佈局拓寬發展空間，以生態構建夯實發展根基，穩步推動各項經營工作落地見效，紮實推進高質量發展，深化「兩化一型」（科技化、國際化、生態型）發展戰略，全力推動「二次創業」，為「十五五」順利開局奠定堅實基礎。

經營業績方面，回顧年度內，本集團錄得收益約港幣275.21億元，毛利約港幣110.85億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利約港幣102.73億元，本公司權益持有人應佔盈利約港幣39.25億元，每股基本盈利63.90港仙。 本集團秉持與本公司股東（「股東」）分享企業經營成果的理念，為回饋股東支持，並結合業務發展情況及戰略規劃，本公司董事會建議就截至二零二五年十二月三十一日止年度派發末期股息每股12.0港仙（二零二四年：每股9.0港仙），全年股息每股27.0港仙（二零二四年：每股23.0港仙）。派息比率為42.3%，較二零二四年增加0.5個百分點。

截至二零二五年十二月三十一日，本集團業務分佈已拓展至國內24個省、自治區、直轄市及1個特別行政區，足跡遍及228個市縣區，海外市場佈局德國、波蘭、越南、烏茲別克斯坦等16個國家；投資落實的環保項目共605個，總投資約人民幣1,646.91億元；另承接環境修復、垃圾分類、設計諮詢、設備供貨、技術服務等各類輕資產業務。本集團旗下環保能源及綠色環保板塊合共落實垃圾發電項目196個，設計日處理生活垃圾約163,050噸（含委託運營規模）。 二零二五年，新增項目的設計處理及供應規模摘要如下：

項目類別 設計處理／供應規模 生活垃圾 3,750噸／日 水處理與供應* 11,050立方米／日 生物質原材料 50,000噸／年 生物質天然氣供應 10,000,000標準立方米／年 光伏發電裝機容量 2.59兆瓦 *包含委託運營的處理規模 市場拓展方面，回顧年度內，本集團堅持「內外並舉」、「輕重並進」，紮實推進拓展工作。境內市場持續鞏固創新，在深耕垃圾發電、污水處理等優勢業務的同時，大力拓展面向企業端的市場與新興增長點；於北京、廣州等重點區域取得業務突破；成功簽署首個生物質天然氣項目，實現生物質高值化利用突破；供熱供汽等協同業務多元化水平與貢獻持續提升，業務結構持續優化。與此同時，本集團提速「國際化」，穩步打造全球服務能力：取得烏茲別克斯坦2個垃圾發電項目，實現中亞市場關鍵佈局；於埃及、泰國、馬來西亞等市場落實輕資產業務，裝備海外銷售合同金額再創新高；設立越南、印度尼西亞及中亞代表處，推動海外拓展組織架構從「項目驅動」向「區域深耕」轉型。

科技化佈局方面，回顧年度內，本集團圍繞「3+1」重點方向攻關並取得良好進展：形成100噸╱日垃圾製炭工藝包、飛灰回爐協同處理工藝包；完成秸稈「中性氣爆+酶解」研究試驗；完成微型垃圾焚燒爐的自主研發與成套裝備製造。成果轉化應用層面，節能增效、信息化等技術實現成果轉化與應用：沼氣高效協同垃圾焚燒制取生物天然氣技術，助力本集團旗下項目落實生物天然氣外售業務；水冷振動爐排生物質鍋爐選擇性催化還原（「SCR」）高塵脫硝技術取得突破；廢舊動力電池高效熱解關鍵技術及有價組分回收成套裝備入選國家級目錄，並助力打造江蘇省首個電池回收全產業鏈示範項目。截至二零二五年十二月三十一日，本集團累計獲授權知識產權逾2,300項。

運營管理方面，回顧年度內，本集團做優增量的同時，深挖存量降本增效潛力，通過「精細化管理措施二十條」、「運營增收專項措施十五條」等舉措和要求，提升存量項目運營質效，核心運營指標持續向好。環保能源板塊，垃圾發電項目平均每噸入爐垃圾發電量約467千瓦時，較二零二四年同比增長1%；供熱供汽量約350萬噸，較二零二四年同比增長39%；爐渣產量約1,200萬噸，較二零二四年同比增長55%。環保水務板塊，污水處理量約18.11億立方米，較二零二四年增長3%；依託存量項目，簽訂三十多份對外業務合同，實現開源增收；「廠內光伏」工作持續推進。綠色環保板塊，生物質綜合利用及固廢處理項目供熱供汽量較二零二四年增長17%。

工程建設方面，回顧年度內，本集團投運項目31個，完工項目1個，完工並交付的環境修復服務8項；新開工項目18個及新執行環境修復服務4項。 環境貢獻方面，本集團於二零二五年處理生活垃圾、危險與固體廢物和農林廢棄物近6,600萬噸，產生綠色電力約285億千瓦時，相當於節約標煤逾1,100萬噸；供熱供汽量約819萬噸；合共替代溫室氣體排放近1,500萬噸二氧化碳當量；處理污水和垃圾發電廠滲濾液逾18億立方米，減少化學需氧量排放逾92萬噸。 光大環境執行董事兼董事長欒祖盛先生表示：「二零二五年，光大環境聚焦主責主業，著力增收創效，防範化解風險，扎實推進各項經營發展工作落地見效，深化『兩化一型』戰略，全力推動『二次創業』。未來，本集團將錨定戰略航向，深耕主責主業，在夯實經營基本盤的基礎上，聚焦市場攻堅，促進產業升級，堅守風險底線，推動自身高質量發展邁上新台階，為股東等利益相關方創造可持續價值。」

光大環境執行董事兼董事會主席王思聯先生指出：「二零二六年，光大環境將錨定『建設具有中國特色的世界一流環境企業』目標願景，把握好問題導向、以人為本、主業深耕、勠力同心『四個堅持』，聚焦鞏固龍頭地位、進位爭先、風險管控、價值創造、創新引領、國際市場拓展『六場關鍵戰役』，切實提升核心競爭力，為『十五五』發展開好局、起好步，在高質量發展新征程上再創佳績，為建設美麗中國貢獻力量，也為共建美麗世界添磚加瓦。」

板塊業務回顧 環保能源 市場拓展方面，回顧年度內，環保能源堅持境內外並進，在境外取得烏茲別克斯坦費爾幹納州垃圾發電項目及納曼幹州垃圾發電項目，簽署泰國垃圾發電站工程管理服務合同，於中亞、泰國地區實現新突破；在境內取得海南三亞垃圾發電項目五期，持續鞏固區域市場地位。與此同時，環保能源業務拓展也呈現多元化，輕資產及垃圾發電協同業務全面發力，涵蓋垃圾分類、環衛一體化、供熱供汽等領域，同時積極探索推動生物質爐排爐氣化製氫製甲醇技術中試研究合作項目等新興業務，拓寬業務發展空間。二零二五年，環保能源共投資落實新項目4個，總投資約人民幣29.53億元，新簽署多項輕資產業務，合同總額約人民幣2.40億元，新增設計規模為日處理生活垃圾3,750噸。

截至二零二五年十二月三十一日，環保能源共投資落實項目284個，總投資約人民幣1,013.78億元，另承接4個委託運營及EPCO（工程設計-採購-建設-運營）項目等各類輕資產業務。該等項目設計規模（含委託運營處理規模）包含但不限於年處理生活垃圾55,297,500噸、年上網電量19,288,795,800千瓦時、年處理餐廚及廚餘垃圾3,151,045噸以及年供熱供汽1,910,832噸。 運營管理方面，回顧年度內，環保能源通過深化智慧電廠成果應用等精細化管理舉措，推動項目運營效能逆勢提升，核心指標較二零二四年均有所優化：垃圾發電項目平均每噸入爐垃圾發電量約467千瓦時，較二零二四年同比增長1%；綜合廠用電率約15.5%，與二零二四年基本持平；供熱供汽量較二零二四年同比增長39%；2個垃圾發電項目獲批調增處理費。

工程建設方面，回顧年度內，17個項目投運，10個項目開工建設。 環保水務 截至二零二五年十二月三十一日，本集團持有中國光大水務有限公司（「光大水務」）72.87%的權益。 市場拓展方面，回顧年度內，光大水務積極推動市場拓展。重要區域佈局方面，通過收購少數股權取得廣東廣州花都化妝品工業廢水處理項目，實現新市場與細分業務的雙重突破；承接泰國設備採購服務，響應國家「一帶一路」倡議。業務縱深拓展方面，光大水務積極向產業鏈上下遊延伸，於北京大興簽訂零碳能源項目建設簽訂投資合作協議，並在多個省份探索開拓農業廢棄物資源化利用業務。二零二五年，光大水務投資落實新項目2個並完成1個現有項目的特許經營權延期，總投資額約人民幣2.23億元，新簽署多項輕資產業務，合同總額約人民幣2.66億元，新增日水處理設計規模11,050立方米（含委託運營規模）。

截至二零二五年十二月三十一日，光大水務共投資落實項目172個，總投資約人民幣318.53億元，另承接16項委託運營服務及其他輕資產業務。該等項目設計規模（含委託運營處理規模）為年處理污水2,352,443,250立方米、年供中水118,479,000立方米、年供水310,250,000立方米、年處置污泥793,875噸、年處理畜禽糞污109,500噸。 運營管理方面，回顧年度內，光大水務在降本方面，通過整合供應鏈、優化採購模式，實現單品採購成本、噸水藥劑費用等關鍵運營成本顯著下降。增效方面，以智慧化建設為支撐，落地黑燈工廠、人工智能圖像識別巡檢、智能加藥算法等務實的數字化應用，有效提升項目的自動化運行水平與效率，減少人工依賴與物耗損失。截至二零二五年十二月三十一日，已有12個項目的光伏發電設施投入運營，總裝機容量約20兆瓦，每年可提供電力約2,000萬千瓦時。

工程建設方面，回顧年度內，9個項目建成投運，4個項目開工建設。 綠色環保 截至二零二五年十二月三十一日，本集團持有中國光大綠色環保有限公司（「光大綠色環保」）69.70%的權益。 市場拓展方面，回顧年度內，光大綠色環保持續推動業務結構轉型，並取得成效：落地本集團首個生物天然氣項目，為靖江特殊鋼有限公司提供天然氣，實現生物質高值化利用的重要進展；取得江蘇淮安市鑫淮能源供熱管網項目，鞏固供熱供汽業務優勢；售電業務市場份額與收益貢獻持續提升。二零二五年，光大綠色環保共投資落實新項目2個，總投資約人民幣7,200萬元；新簽署6項環境修復服務，合同總額約人民幣1.55億元。新增設計規模為年處理生物質原材料50,000噸、年供生物質天然氣10,000,000標準立方米。

截至二零二五年十二月三十一日，光大綠色環保共投資落實項目143個，總投資約人民幣306.63億元，設計規模為年處理生物質原材料8,259,800噸、年處理生活垃圾4,237,650噸、年處置危固廢2,234,876噸、年上網電量7,144,334,985千瓦時、年供熱供汽6,306,663噸；光伏發電及風電裝機容量達276.91兆瓦，儲能項目儲能規模達22.2兆瓦。此外，光大綠色環保承接環境修復服務14項（不含已完工交付的服務）。 運營管理方面，回顧年度內，光大綠色環保圍繞增收、降本、綠色增值系統施策，有效提升項目競爭力。增收方面，相關項目的供熱供汽量較二零二四年同比增長約17%，帶動相關收入顯著增加。降本方面，生物質燃料結算費用較二零二四年同比減少8.6%，有效緩解成本壓力。其中，安徽碭山生物質利用項目成為本集團首個不依賴國補實現扭虧為盈的標竿。綠色增值方面，綠證交易量較二零二四年增長約11.3倍，綠色收益能力進一步增強。

工程建設方面，回顧年度內，3個項目投運，8個環境修復服務完成修復工程並交付。4個項目開工建設，4個環境修復服務項目開始提供修復工程。 裝備製造 市場拓展方面，回顧年度內，裝備製造堅持「重大市場抓機遇、海外市場擴增量、新領域市場尋突破」的思路，境內外銷售成果良好。境內市場方面攻堅挖潛，築牢業務增長支撐：中標SCR脫硝提標工程項目，實現在煤火電領域煙氣治理工程總包（EPC）業務突破；深耕小型化垃圾焚燒技術，並於四川等地中標相關項目；深耕煙氣提標改造等細分領域並落地多項業務，進一步延伸產業鏈技術路徑。境外市場推動從設備輸入到服務升級：簽署泰國設備供貨項目，實現自主研發生產的水冷爐派技術海外應用「零的突破」；先後於馬來西亞、意大利、土耳其等國家簽署或中標設備供貨、技術服務等輕資產服務合同，為深入拓展歐亞市場奠定了良好基礎。

二零二五年，裝備製造共簽署外銷成套設備合同20份，合同金額約人民幣5.28億元。設備供貨及售後服務方面，啟動項目供貨服務211個；完成內外部客戶爐排爐生產5台套；完成焚燒爐系統、滲濾液處理等成套設備供貨48台套╱條線；完成無人打焦服務66次。簽署外銷售後服務及其他合同210份，合同總金額約人民幣8,800萬元。二零二五年向內外部客戶提供售後服務項目199個。 環境研究院 科技創新方面，回顧年度內，環境研究院圍繞「3+1」重點方向有序推進：形成特有的製炭工藝方案及關鍵性能指標體系，形成100噸╱日垃圾製炭工藝包；形成具有自主知識產權的飛灰回爐協同處理工藝包；完成秸稈「中性氣爆+酶解」研究試驗；完成10噸╱日微型垃圾焚燒爐的自主研發與成套裝備製造。

此外，環境研究院於回顧年度內積極參與行業標準建設：參與2項國家標准制定，承擔1項國家重點研發專項課題，並作為核心團隊推動多項團體標準制定，持續提升行業影響力。 （完） 有關中國光大環境（集團）有限公司 中國光大環境（集團）有限公司（「光大環境」）為中國光大集團股份公司的實業旗艦企業、香港聯交所主板上市公司（257.HK）。下轄兩家上市企業：於新加坡證券交易所及香港聯交所兩地雙重主板上市之中國光大水務有限公司（U9E.SG及1857.HK）、於香港聯交所主板上市之中國光大綠色環保有限公司（1257.HK）。2003年轉型環境領域以來，光大環境已逐步成長為中國最大環境企業、亞洲環保領軍企業及世界知名環境集團。

作為全球最大垃圾發電投資運營商，光大環境設計日處理生活垃圾能力超過16萬噸。公司業務足跡遍及國內24個省、自治區、直轄市和1個特別行政區，海外市場佈局德國、波蘭、越南、烏茲別克斯坦等18個國家，聚焦固廢、泛水、清潔能源三大領域，主營業務涵蓋垃圾發電及協同處理、生物質綜合利用、危固廢處置、新能源、環境修復、水環境綜合治理、裝備製造、垃圾分類、環衛一體化、資源循環利用、無廢城市建設、綠色技術研發、生態環境規劃設計、環保產業園等。

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