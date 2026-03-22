重啟百年工廠 引領商務禮儀｜艾昕爾：以世界頂尖技術助力全球職場夢想

杭州2026年3月21日 /美通社/ -- 春節剛過，浙江艾昕爾絲襪有限公司生產線全速運轉，訂單已排至6月，今年銷售產值預計增長50%。火熱生產的背後，是企業成功收購西班牙百年標桿企業Nylstar（尼斯達），以世界頂尖技術助力全球職場夢想，賦能高端商務絲襪，既完成產業升級突圍，更重新定義職場商務穿搭禮儀，成為中國紡織製造與品質消費雙向升級的典範。

此次跨洋收購備受國際認可，近日成功入選西班牙加泰羅尼亞貿易投資局2025年度十大重大投資成果。作為中國絲襪質量先鋒品牌，艾昕爾於2025年11月完成對創立於1923年的Nylstar工廠併購，讓這座曾是全球尼龍紗線技術標桿、一度瀕臨廢棄的百年工廠重煥生機。Nylstar獨有的玻尿酸尼龍技術，能賦予絲襪柔軟親膚、保濕護膚的獨特功效，是艾昕爾深耕高端商務絲襪賽道、以世界頂尖技術助力全球職場夢想的核心底氣。