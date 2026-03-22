香港常州同鄉聯誼會、香港武進同鄉會理事會就職典禮舉行 趙宇出任會長

香港2026年3月22日 /美通社/ -- 3月20日，香港常州同鄉聯誼會第一屆理事會、香港武進同鄉會第三屆理事會就職典禮舉行，趙宇當選為兩會新一屆會長。第十三屆全國人大常委、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗，中央政府駐港聯絡辦社團聯絡部副部長胡啟明，常州市委常委、統戰部部長楊芬，中國科學院院士陳新滋，第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端，香港常州同鄉聯誼會創會會長趙國雄，全國政協委員、香港江蘇社團總會會長姚茂龍，全國政協委員蔡榮星，全國政協委員、黑石集團（香港）有限公司高級董事總經理、大中華區主席張利平，香港善學慈善基金聯合創辦人趙曾學韞，香港廣東社團總會榮譽主席、香港廣州社團總會會長黃俊康，香港律師會會長湯文龍，江蘇省政協常委、麗新集團執行總裁林顥伊等多位嘉賓蒞臨主禮，共同見證這一重要時刻。

譚耀宗在致辭中表示，「十五五」規劃綱為國家發展指明方向，也為香港融入國家發展大局帶來新機遇，香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢持續彰顯；香港常州同鄉聯誼會、香港武進同鄉會，是連接港常兩地的堅實橋樑，期待新一屆理事會堅守初心、勇擔使命，團結鄉親積極服務香港社會建設，助力家鄉高質量發展。

姚茂龍代表香港江蘇社團總會向兩會新一屆理事會表示熱烈祝賀，高度肯定兩會自成立以來在團結在港蘇籍鄉親、推動蘇港經貿文化交流、參與香港社會事務等方面的積極貢獻。他表示，此次兩會整合資源、攜手同行是發展里程碑，希望新一屆理事會在趙宇會長帶領下，秉持愛國愛港初心，擁護「一國兩制」，深化常港產業人才交流，香港江蘇社團總會將持續作為堅實後盾，共促蘇港高質量發展。