香港常州同鄉聯誼會、香港武進同鄉會理事會就職典禮舉行 趙宇出任會長

香港2026年3月22日 /美通社/ -- 3月20日，香港常州同鄉聯誼會第一屆理事會、香港武進同鄉會第三屆理事會就職典禮舉行，趙宇當選為兩會新一屆會長。第十三屆全國人大常委、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗，中央政府駐港聯絡辦社團聯絡部副部長胡啟明，常州市委常委、統戰部部長楊芬，中國科學院院士陳新滋，第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端，香港常州同鄉聯誼會創會會長趙國雄，全國政協委員、香港江蘇社團總會會長姚茂龍，全國政協委員蔡榮星，全國政協委員、黑石集團（香港）有限公司高級董事總經理、大中華區主席張利平，香港善學慈善基金聯合創辦人趙曾學韞，香港廣東社團總會榮譽主席、香港廣州社團總會會長黃俊康，香港律師會會長湯文龍，江蘇省政協常委、麗新集團執行總裁林顥伊等多位嘉賓蒞臨主禮，共同見證這一重要時刻。
譚耀宗在致辭中表示，「十五五」規劃綱為國家發展指明方向，也為香港融入國家發展大局帶來新機遇，香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢持續彰顯；香港常州同鄉聯誼會、香港武進同鄉會，是連接港常兩地的堅實橋樑，期待新一屆理事會堅守初心、勇擔使命，團結鄉親積極服務香港社會建設，助力家鄉高質量發展。
姚茂龍代表香港江蘇社團總會向兩會新一屆理事會表示熱烈祝賀，高度肯定兩會自成立以來在團結在港蘇籍鄉親、推動蘇港經貿文化交流、參與香港社會事務等方面的積極貢獻。他表示，此次兩會整合資源、攜手同行是發展里程碑，希望新一屆理事會在趙宇會長帶領下，秉持愛國愛港初心，擁護「一國兩制」，深化常港產業人才交流，香港江蘇社團總會將持續作為堅實後盾，共促蘇港高質量發展。
黃俊康在致辭中指出，當前香港發展處於關鍵階段，常州正聚力打造國際化智造名城、長三角創新高地，兩地合作空間廣闊、機遇空前，期待新一屆理事會凝聚鄉親力量，搭建交流合作平台，在多領域探索合作新路徑，他也將攜手各方助力香港與內地融合發展。
楊芬代表常州市委、市政府向典禮圓滿舉行表示祝賀，向心系桑梓的在港常武鄉親致以誠摯問候。她充分肯定兩會始終秉持愛國愛港愛鄉宗旨，為香港長治久安和常港兩地互聯互通作出的貢獻。她希望新一屆理事會堅守愛國愛港初心，守護香港繁榮穩定；發揮橋樑紐帶作用，推動常港在科創、產業、經貿、青年等領域深度合作；用心用情服務鄉親，廣泛凝聚發展合力，把聯誼會建成有溫度、有活力的溫馨家園。
新任會長趙宇表示，新一屆理事會將始終堅守愛國愛港愛鄉的核心宗旨，以此次換屆為新起點，整合兩會優質資源，凝聚在港常武鄉親合力，深耕會務建設、用心服務社群，持續築牢常港交流合作的堅實橋樑，切實扛起新時代社團發展的責任與擔當，以實幹實績開創兩會會務發展新局面。
現場還對2025年度優秀義工進行了表彰，肯定義工們的無私奉獻，激勵更多鄉親投身社團服務與公益事業。
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302721455.html
SOURCE 香港常州同鄉聯誼會