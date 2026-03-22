首屆「華潤隆地跨海跑 · 嘉年華 2026」圓滿舉行 3,000跑手跨越海灣 沉浸海景賽道Chill級體驗 人寵共融溫馨滿載

香港 - 2026年3月22日 - 由華潤隆地有限公司主辦，首屆「華潤隆地跨海跑 · 嘉年華 2026」，今日於將軍澳藍塘滙及將軍澳將藍公路花園盛大舉行。活動以「海景跨海跑」為主題，路線貫穿將軍澳區內多個重要地標，成功吸引逾3,000位市民、企業團隊、親子家庭及毛孩踴躍參與，共同度過一個充滿活力與歡樂的周末。





大會榮幸邀請到民政及青年事務局局長麥美娟女士, SBS, JP，華潤集團副總經理藍屹先生，華潤隆地董事長張偉先生等為賽事主禮，並聯同海關關長陳子達先生, CDSM；中聯辦經濟部部長徐衛剛先生；中聯辦新界工作部副部長、一級巡視員朱宜華女士；香港中國企業協會副會長兼總裁于曉先生；香港特別行政區立法會議員、恒基地產執行董事黃浩明先生, JP等一眾嘉賓，一同為賽事鳴槍起跑。大會更特別邀請三屆亞運金牌得主、首位華人世界冠軍、香港單車傳奇黃金寶先生擔任運動大使，親臨現場為一眾參賽者打氣。黃金寶與參賽者們熱情互動，以自身奮鬥經歷勉勵跑手突破自我，爲活動注入滿滿正能量。



民政及青年事務局局長麥美娟女士, SBS, JP：「我很高興參與華潤隆地跨海跑 · 嘉年華 2026，和大家一起為不同的參與單位打氣，同時推廣社區全民運動。華潤隆地植根香港數十載，和香港人同心同行，積極履行企業社會責任。潤愛同行也通過社區服務平台，實踐潤澤社群、關愛民生的宗旨，尤其關心長幼婦孺在日常生活、身心健康、成長、發展等方面的需要，致力為他們提供適切支援。」



華潤隆地有限公司董事長張偉先生：「作為植根香港逾40年的企業，華潤隆地始終秉持「與香港共成長」的理念。首屆『跨海跑』不僅是一場體育盛事，更是我們將健康生活、家庭樂與慈善公益完美結合的一次全新嘗試。今日看到逾3,000位參加者的笑臉，以及他們為慈善而跑的熱情，是對我們最大的鼓舞。我們希望透過這個平台，鼓勵市民擁抱戶外、強健體魄，同時凝聚社會各界的愛心，攜手為建設更溫馨和諧的香港出一分力。」



海景賽道魅力非凡跑手沉浸Chill級體驗

賽事路線經過精心設計，貫穿將軍澳多個標誌性景點。一眾跑手由將藍公路花園出發，踏足壯麗的跨灣大橋飽覽360度無敵海景；再沿著景色怡人的南海濱長廊迎風邁進，讓參與者在挑戰自我之餘，沉浸於藍天碧海美景之中，最後於海傍的華潤隆地旗下Brim28藍塘滙衝線，不僅迎來完成壯舉的喜悅，更加感受海濱悠閒氛圍，體驗一場難忘的「Chill級」跑步之旅。



賽事設有多個組別照顧不同參加者，包括挑戰自我的10公里及5公里個人組、考驗團隊精神的企業組、充滿歡聲笑語的1公里家庭跑及1公里寵物跑。所有跑手均獲贈精美選手包，包括限定參賽運動Tee、寵物領巾等。其中匠心設計的跨海流沙獎牌，以跨灣大橋為靈感，金色外圈環抱跑手奮力跨越的剪影；獎牌內的細沙如海浪般流動，閃爍著將軍澳海域獨有的粼粼波光。這枚充滿玩味與溫度的獎牌，讓每一位跑手將屬於自己的跨海回憶，帶回家中細味珍藏。



可愛毛孩奔馳賽道人寵共融溫馨滿載

1公里寵物跑成為全場焦點，約百位主人與心愛的毛孩繫上型格的參賽限定領巾，在跑道上並肩同行，完美體現「人寵共融」的理念。作為是次活動的協辦及場地支持單位，Brim28藍塘滙一直積極推動寵物友善社區，賽後特設復活節海邊毛孩Show，一眾打扮趣緻的貓狗爭妍鬥麗，引得笑聲不斷。



歡樂氣氛亦移師至將軍澳南公園籃球場，化身超大型嘉年華。本地年輕樂隊及歌手輪番登場，以動人旋律注入源源不絕的活力；互動遊戲攤位琳瑯滿目，參加者手持任務卡穿梭其中，挑戰反應與身手，完成任務換取豐富禮物，歡笑聲此起彼落。智能機械、能機械狗驚喜現身成為全場寵兒，萌趣動作引得眾人開懷大笑，一家大小在運動之餘，盡享悠閒愉快的周末時光。



基層家庭同享跑步樂趣回饋社會潤愛同行

「華潤隆地跨海跑 · 嘉年華 2026」初心在於回饋社會，扣除必要的行政費用後，所籌得的善款全數撥捐「潤愛同行」慈善項目，用於推動長者家訪、社區活動、資源派發等長者支援及社區關懷工作，讓每一分愛心都化為實質的正面影響。是次活動更獲得多個公益夥伴響應，「潤愛同行」聯同中華電力等多間公益機構，攜手贊助社區基層家庭參與家庭跑，讓不同背景的市民有機會踏足賽道，享受運動帶來的樂趣，將健康與關愛帶入社區每個角落。「潤愛同行」秉持「潤澤社群 關愛民生」的宗旨，一直服務有需要的香港基層市民，聚焦長者、婦女、青少年、兒童等群體，透過社區參與和凝聚各界力量，改善基層市民的生活質素，促進社會和諧發展。



