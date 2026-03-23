亞盛醫藥利生妥®獲納入多地商業健康險報銷

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年3月23日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）宣佈，公司原創1類新藥利沙托克拉片（商品名：利生妥®）自2025年7月獲批上市8個月以來，已經獲得26個省184個城市74個項目的重特大疾病補充保險或惠民保報銷，大大減輕慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者的就醫負擔，提高用藥可及性。 同時公司也不斷探索商業醫療健康險的解決方案，目前利生妥®已經可以通過「藍醫保 •長期醫療險（好醫好藥版）2026版」、「太無憂百萬醫療險」、「微醫保百萬醫療險」、「金醫保3號」、「眾安尊享e生2025版」和「星相守百萬醫療險」等百萬醫療商業健康險進行報銷。此外，在2026年退役軍人家庭「防癌抗癌專屬保險卡」項目中，利生妥®已獲納入該項目特藥目錄中，為全國眾多退役軍人家庭提供保障服務減輕醫療負擔。

截至目前，利生妥®共在重慶市、天津市、河北省、山西省、陝西省、黑龍江省、湖南省、安徽省、潮州、自貢、蘇州、武漢、樂山等37個省級或者地市被納入惠民保、百萬醫療等項目特殊藥品目錄。 利生妥®是亞盛醫藥自主研發的新型口服Bcl-2選擇性抑制劑，通過選擇性抑制Bcl-2蛋白，恢復癌細胞的正常凋亡過程，從而達到治療腫瘤的目的。2025年7月，該藥物在中國獲批上市，用於既往經過至少包含布魯頓酪氨酸激酶抑制劑（BTKi）在內的一種系統治療的成人CLL/SLL患者。利生妥®是中國首個上市的國產原創Bcl-2抑制劑，也是全球第二個上市的Bcl-2抑制劑、全球首個單藥治療BTK抑制劑經治的Bcl-2抑制劑，具有重大臨床價值。

亞盛醫藥董事長、CEO楊大俊博士表示：「利生妥®的上市是我們在Bcl-2靶點新藥開發領域『30年磨一劍』的創新成果，並具有更高效、更安全、更便捷的明顯的臨床優勢。隨著利生妥®各地補充保險和惠民保項目的廣泛覆蓋，有效降低了患者用藥負擔，讓更多血液腫瘤患者切實受益。未來，我們將繼續加速提升該藥物的可負擔性與可及性，以患者為中心，持續推動創新成果惠及更廣泛人群。」 關於亞盛醫藥 亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK；2025年1月24日，公司在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，股票代碼：AAPG。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等。 公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，且獲批適應症均被成功納入國家醫保藥品目錄，目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®一項獲美國FDA許可的全球註冊III期臨床研究（POLARIS-2），用於治療既往接受過治療的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）成年患者。此外，耐立克®聯合治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者和治療琥珀酸脫氫酶（SDH）缺陷型胃腸道間質瘤（GIST）患者的全球註冊III期研究正在開展中。

公司另一重磅品種利生妥®是中國首個獲批上市的國產原創Bcl-2抑制劑，已獲批用於既往經過至少包含布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的一種系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球註冊III期臨床研究，分別為獲美國FDA許可的治療經治CLL/SLL患者的GLORA研究；治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；治療新診斷老年或體弱急性髓系白血病（AML）的GLORA-3研究；以及獲美國FDA、歐洲EMA與中國CDE同步批准開展的治療新診斷中高危骨髓增生異常綜合征（MDS）患者的GLORA-4研究。

截至目前，公司4個在研新藥共獲16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司，以及梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。 亞盛醫藥已在原創新藥研發與臨床開發領域建立經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明 本新聞稿包含根據美國《1995年私人證券訴訟改革法案》，以及經修訂的《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條所界定的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中的所有內容均可能構成前瞻性陳述，包括亞盛醫藥對未來事件、經營成果或財務狀況所發表的意見、預期、信念、計劃、目標、假設或預測。 這些前瞻性陳述受到諸多風險和不確定性的影響，具體內容已在亞盛醫藥向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中詳細說明，包括2025年1月21日提交的經修訂的F-1表格註冊說明書和2025年4月16日提交的20-F表格中的「風險因素」和「關於前瞻性陳述及行業數據的特別說明」章節、2019年10月16日提交的首次發行上市招股書中的「前瞻性聲明」、「風險因素」章節，以及我們不時向SEC或HKEX提交的其他文件。這些因素可能導致實際業績、運營水平、經營成果或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的信息存在重大差異。本前瞻性聲明中的陳述不構成公司管理層的利潤預測。

因此，該等前瞻性陳述不應被視為對未來事件的預測。本新聞稿中的前瞻性陳述僅基於亞盛醫藥當前對未來發展及其潛在影響的預期和判斷，且僅代表截至陳述發表之日的觀點。無論出現新信息、未來事件或其他情況，亞盛醫藥均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302721585.html SOURCE 亞盛醫藥