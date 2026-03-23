暢遊韓國更多景點：德威航空推出首爾、大邱、釜山、濟州特價機票

飛往首爾、大邱、釜山和濟州的航班獨家優惠，出行有效期至2026年10月24日 台北2026年3月23日 /美通社/ -- 韓國領先的低成本航空公司德威航空(T'way Air)宣佈推出春季韓國旅遊特惠活動，活動持續至3月31日，讓旅客能夠更輕鬆地規劃最晚於2026年10月24日前出發的韓國行程。 為方便台灣旅客前往韓國更多目的地，德威航空目前運營八條航線，其中包括將於3月29日開通的高雄-釜山航線。這八條航線分別為：台北（松山）-首爾（金浦）、台北（桃園）-濟州、台北（桃園）-大邱、台中-首爾（仁川）、高雄-首爾（金浦）、高雄-首爾（仁川）、高雄-濟州以及高雄-釜山。

以下優惠活動持續至3月31日： 折扣高達88折的促銷代碼：預訂時輸入「MAR26」，出行有效期至2026年10月24日。

常規優惠券（最高立減400元）：預訂金額滿4000元，出行有效期至2026年10月24日。

常規優惠券（最高立減800元）：預訂金額滿8000元，出行有效期至2026年10月24日。

500元早鳥優惠券：預訂金額滿4000元，適用出行時間為2026年5月1日至10月24日。

1000元早鳥優惠券：預訂金額滿8000元，適用出行時間為2026年5月1日至10月24日。 首爾擁有豐富的文化景點和現代都市體驗，大邱和釜山則以其獨特的地方特色提供更多區域選擇。濟州也有從台灣直飛的航班，讓旅客在規劃多城市行程時擁有更大的靈活性。

查詢完整航班時刻表、優惠券條款及預訂詳情，請訪問 twayair.com。德威航空目前服務全球60個目的地，並持續拓展航線網絡。 關於德威航空 德威航空有限公司(T'way Air Co., Ltd.)是一家總部位於韓國的低成本航空公司，自2010年以來一直提供可靠的航空旅行服務。德威航空擁有現代化的波音737-800、737 MAX 8、空客A330、A320和波音777-300ER機隊，服務範圍覆蓋東亞、東南亞、中亞，以及大洋洲、歐洲和北美。德威航空持續拓展航線網絡，為旅客提供更便捷的出行選擇。如需瞭解更多信息，請訪問 www.twayair.com

媒體聯繫人 德威航空公關部 電郵：[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302719536.html SOURCE T'way Air