MSIG家傭保險全新宣傳企劃 以「家傭安心 僱主放心」為主題

確立品牌在家傭保險市場的領導地位

香港 - 2026年3月23日 – 三井住友海上火災保險（香港）有限公司 （「MSIG」）今日宣布推出全新家傭保險宣傳企劃，邀得知名藝人林盛斌先生（Bob）擔任產品代言人。企劃以「家傭安心 僱主放心」為主題，透過電視廣告、網上短片、戶外媒體和數碼平台等多元渠道，全方位推廣MSIG家傭保險，進一步確立品牌於市場上的領導地位。



打造讓「 家傭安心 僱主放心」的家傭保險產品



MSIG香港行政總裁祈菲臘（Philip Kent）表示：「本港現時有超過36萬名外籍家庭傭工及超過2萬名本地「鐘點」，市場對家傭保險的需求殷切。因此，MSIG特別推出保障全面且價格實惠的家傭保險產品，為家傭提供完善的醫療保障支援，同時協助僱主應付因家傭患病時所帶來的財政負擔。



我們視家傭保險為旗艦產品之一，並深信此產品充分體現了我們對『家傭安心 僱主放心』的承諾，這亦是本宣傳企劃的核心所在，我們旨在協助大眾了解家傭保險如何為家庭帶來裨益，並進一步鞏固品牌在家傭保險市場的領導地位。」



Bob 擔綱演出 真實引起共鳴



本企劃以香港家庭為主要目標受眾，特意邀請形象親切、深受大眾歡迎的當紅藝人林盛斌先生（Bob）擔任產品代言人。 Bob一向活躍於社交平台和各大媒體，經常以幽默風趣的方式分享一家六口的生活點滴，憑藉其「入屋」形象，是公認的可愛人夫和暖男爸爸，其親民顧家的形象與MSIG的品牌理念高度契合。更重要的是，作為一名長期聘用多位家傭的經驗僱主，Bob的親身體驗能大大提升產品資訊的可信度，並有效引起目標受眾的共鳴，絕對是推廣MSIG家傭保險的最佳人選。



企劃廣告片以Bob在家中進行直播揭開序幕，然後巧妙融入妻子催促做家務、網民就家傭事宜提問等生活化情節，以輕鬆幽默的手法呈現每個僱主家庭的日常，讓觀眾會心微笑之餘，更自然地帶出產品的主要特點：

保障全面：涵蓋門診、手術住院、牙醫、個人責任、服務中斷、家傭忠誠責任等保障 超值之選：網上投保2年保費低至港幣566元1 極速理賠：網上索償最快15分鐘審批 靈活彈性：計劃同時適用於家務助理、陪月員、家居長者照顧員等，靈活配合不同家庭需要







本企劃是MSIG於2026年的首個大型推廣項目，採用多維度媒體策略，實現線上線下的無縫覆蓋。廣告片已全面登陸電視、YouTube、各大社交媒體和數碼平台，精準接觸目標受眾；戶外媒體方面，廣告將遍及電車和巴士車身廣告、銅鑼灣大型廣告板，以及多個高人流地點的數碼屏幕。透過多渠道的緊密接觸網絡，是次企劃將大幅提升品牌曝光率與訊息滲透度，務求將家傭保險的核心訊息強勢傳遞至香港每個角落。只適用於指定MSIG家傭保險產品，詳情請參閱MSIG網站及有關產品之條款及細則。