國泰航空擴展與 Adyen 的全球合作夥伴關係

關於Adyen

Adyen（AMS: ADYEN）是全球領先企業的首選支付平台，提供現代化端到端的基礎架構，連接Visa、萬事達卡和各全球消費者首選的支付渠道。Adyen通過在線、手機和店內支付等渠道提供無接觸支付方式。Adyen的辦事處遍佈全球，客戶包括Meta、SHEIN、Uber、L'Oréal、國泰航空、Grab、Klook和新加坡航空。此次與國泰航空合作，彰顯了 Adyen 多年來不斷深化現有商家的合作關係，並促進新商戶持續增長的進程。

關於國泰航空

國泰航空是以港為家的尊尚航空公司，擁有80年歷史，是環球航空聯盟「寰宇一家」的創辦成員。國泰亦有貨運部門國泰貨運、低成本航空公司香港快運及時尚生活業務。國泰為太古集團成員，於香港聯合交易所有限公司上市。有關更多資訊，請瀏覽： www.cathaypacific.com。