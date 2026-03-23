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商業動向
出版：2026-Mar-23 10:30
更新：2026-Mar-23 10:30
Media OutReach Newswire

國泰航空擴展與 Adyen 的全球合作夥伴關係

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Adyen 的直接收單方案助力以香港為基地的航空公司 提升於全球最活躍市場的表現

香港 - 2026年3月23日 - 全球領先企業的首選支付平台Adyen 今日宣布，與植根香港的國泰航空擴展長期合作夥伴關係。是次雙方深化合作具重要里程碑意義，Adyen現將於包括香港、澳洲、新西蘭、美國、日本，以及最新落實合作的印度等市場，為國泰航空提供直接收單（direct acquiring）服務。

Adyen與國泰航空的合作始於 2014 年，多年來逐步發展，現已成為國泰航空全球商務策略的重要一環。隨着直接收單方案在國泰航空多個核心市場成功落實，是次擴展進一步突顯Adyen作為策略商業增長夥伴的角色，透過其直接收單能力提升交易授權成功率、降低支付手續費，並開拓收入來源。

在印度市場的最新部署中，Adyen的收單方案確保支付表現穩定。自方案推出以來，國泰航空在當地市場的交易授權成功率提升10%。

國泰航空環球營業及分銷總經理陳健濤表示：「順暢而值得信賴的購物體驗，是國泰航空致力成為顧客最喜愛服務品牌的重要一環。透過Adyen的單一整合方案及其廣闊而可靠的全球收單網絡，我們既能確保顧客安全交易，亦可讓我們更便捷地拓展至目標市場。」

Adyen 亞太區總裁 Warren Hayashi 表示：「我們與國泰航空的合作，重點在於把全球支付的複雜性轉化為競爭優勢。透過優化不同地域的授權成功率，我們讓更多訂單順利完成，協助國泰在全球舞台推動商業增長。」





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關於Adyen

Adyen（AMS: ADYEN）是全球領先企業的首選支付平台，提供現代化端到端的基礎架構，連接Visa、萬事達卡和各全球消費者首選的支付渠道。Adyen通過在線、手機和店內支付等渠道提供無接觸支付方式。Adyen的辦事處遍佈全球，客戶包括Meta、SHEIN、Uber、L'Oréal、國泰航空、Grab、Klook和新加坡航空。此次與國泰航空合作，彰顯了 Adyen 多年來不斷深化現有商家的合作關係，並促進新商戶持續增長的進程。

關於國泰航空

國泰航空是以港為家的尊尚航空公司，擁有80年歷史，是環球航空聯盟「寰宇一家」的創辦成員。國泰亦有貨運部門國泰貨運、低成本航空公司香港快運及時尚生活業務。國泰為太古集團成員，於香港聯合交易所有限公司上市。有關更多資訊，請瀏覽：

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關於作家
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